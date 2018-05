Penkeri atkrintamųjų lūkesčių nepateisinę „Raptors“ metai

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix Toronto „Raptors“ beviltiškai pralaimėjo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Rytų konferencijos pusfinalio seriją prieš Klivlando „Cavaliers“, taip baigdami savo sezoną nurydami dar vieną karčią piliulę. Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo prisiminti pastaruosius penkis Kanados klubo reguliariuosius sezonus bei atkrintamąsias varžybas ir įvertinti komandos branduolio įdirbį bei ateities perspektyvas. 2012-2013 m. sezone į Toronto „Raptors“ atvyko ir debiutinį sezoną sužaidė vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas. Jame „Raptors“ iškovojo 34 pergales, patyrė 48 pralaimėjimus ir į atkrintamąsias nepateko, tačiau komandoje įvyko esminis pokytis – iš generalinio direktoriaus pareigų atleistą Bryaną Colangelo pakeitė Masai Ujiri. 2013-2014 m. sezonas Jau pirmajame 2013-2014 m. sezone Ujiri padarė, atrodo, neįmanomą darbą – sugebėjo išmainyti prastą sportinę formą demonstravusį Andrea Bargnani, o komandos rezultatai pradėjo ženkliai gerėti. „Raptors“ iškovojo 48 pergales, laimėjo Atlanto divizioną ir į atkrintamąsias žengė iš trečiosios Rytų konferencijos vietos, kas lėmė dvikovą su veteranų komanda Bruklino „Nets“. Nuotr. AP – Scanpix Nepaisant gero pasirodymo reguliariajame sezone, „Raptors“ atkrintamosios baigėsi jau pirmajame etape, kuriame 3-4 buvo nusileista minėtajai „Nets“ ekipai. Tuomet aštriausios kritikos strėlės lėkė į Kyle‘ą Lowry, DeMarą DeRozaną bei Dwane‘ą Casey. Krepšininkai buvo kritikuojami už pernelyg didelę savivalę ir nenorą dalintis kamuoliu, tuo metu strategui buvo priekaištaujama dėl primityvių puolimo schemų ir kitų krepšininkų neišnaudojimo. 2014-2015 m. sezonas Po nesėkmingo 2013-2014 m. sezono, „Raptors“ savo gretas sustiprino Jamesu Johnsonu ir Lou Williamsu. Pastarasis turėjo itin solidų sezoną ir pasiglemžė geriausiojo šeštojo krepšininko apdovanojimą, mat Kanados ekipai jis gyvybės įpūsdavo kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Nuotr. AP-Scanpix Reguliariajame sezone „Raptors“ ir vėl viskas klojosi neblogai – 49 pergalės, laimėtas Atlanto divizionas ir ketvirta vieta Rytų konferencijoje. Vis tik, atėjus svarbiausioms dvikovoms, „Raptors“ ir vėl sugriuvo tarsi kortų namelis – Vašingtono „Wizards“ ekipai serija buvo pralaimėta sausu rezultatu 0-4. 2015-2016 m. sezonas Dar didesnį šuolį klubas padarė 2015-2016 m. sezone, kuomet į ekipą atvyko Atlantos „Hawks“ gretose žibėjęs DeMarre‘as Carrollas, Bismackas Biyombo, Cory Josephas, Patrickas Pattersonas bei Luisas Scola. San Antonijaus „Spurs“ mokyklą praėjęs Josephas įnešė „Raptors“ puolimui daugiau įvairovės bei išvaikė nusistovėjusią stagnaciją, Scola bei Pattersonas buvo aukštaūgiai, galintys pataikyti iš toli, todėl jie dar labiau praplėtė puolamąjį Casey arsenalą. Biyombo ir Carrollas cementavo Kanados ekipos gynybą – „Raptors“ pagal mažiausiai praleidžiamų taškų kiekį buvo trečia visoje lygoje. Tai lėmė, jog „Raptors“ iškovojo 56 pergales ir Rytų konferencijoje liko antri, taip dar kartą sužadindami savo fanų viltis. Nuotr. REUTERS – Scanpix Būtent šiame sezone „Raptors“ atkrintamųjų etapas buvo sėkmingiausias. Pirmajame ir antrajame atkrintamųjų etapuose serijos pareikalavo 7 rungtynių, tačiau tiek prieš Indianos „Pacers“, tiek prieš Majamio „Heat“ Toronto klubas savo pranašumą įrodė. Rytų konferencijos finale „Raptors“ laukė didysis „Cavaliers“ trejetas su LeBronu Jamesu, Kyrie Irvingu ir Kevinu Love‘u. Nepaisant pralaimėtų pirmųjų dviejų dvikovų, Casey kariauna atsitiesė ir išlygino serijos rezultatą, leisdami suprasti, kad „Cavaliers“ taip lengva nebus. Vis tik LeBronas ir kompanija kituose dviejuose mačuose tiesiog pažemino „Raptors“, kurie patyrė pralaimėjimus 78:116 bei 87:113. Būtent šios dvi nesėkmės ir buvo šaukštas deguto medaus statinėje. 2016-2017 m. sezonas 2016-2017 m. sezone „Raptors“ sulaukė dar vieno solidaus pastiprinimo – Serge‘o Ibakos, o prie jo prisijungė ir dar vienas laiko patikrintas gynybos specialistas P.J. Tuckeris. Į komandą atvyko ir Bostono „Celtics“ gretose puikų sezoną turėjęs Jaredas Sullingeris. Vis dėlto pastarasis sužaidė vos 11 rungtynių ir nedemonstravo nieko panašaus, dėl ko buvo pakviestas. „Raptors“ reguliariajame sezone užėmė trečiąją vietą ir visų galvose vėl kirbėjo klausimas – ar kanadiečiai pagaliau padarys lemiamą lūžį? Pirmojo etapo serijos pradžia su Milvokio „Bucks“ gero nežadėjo – buvo atsiliekama 1-2, tačiau „Raptors“ pasiekė tris pergales paeiliui ir prasibrovė į Rytų konferencijos pusfinalį, kur jų ir vėl laukė LeBrono Jameso „Cavaliers“. Nuotr. AP – Scanpix „Raptors“ po antrųjų serijos rungtynių prarado po 20 taškų rinkusį Kyle‘ą Lowry, o tai lėmė dar vieną sausai pralaimėtą seriją. LeBroną stabdyti turėję Tuckeris ir Carrolas buvo bejėgiai – Jamesas serijoje vidutiniškai rinko po 36 taškus. 2017-2018 m. sezonas Turbūt labiausiai nuviliantis sezonas atkrintamosiose iš visų penkių. Dwane‘as Casey visiškai pakeitė puolimo schemas, kurios rėmėsi komandiniu žaidimu, o ilgas atsarginių žaidėjų suolelis buvo viena pagrindinių smogiamųjų jėgų. „Raptors“ reguliariajame sezone buvo ketvirti pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus ir pelnomus taškus per rungtynes, o atsarginių žaidėjų suolelis buvo pirmas pagal naudingumą ir penktas pagal rezultatyvumą visoje lygoje. Nuotr. Reuters - Scanpix Pakitimus savo žaidime atliko ir „Raptors“ pagrindinė trijulė. Jonas Valančiūnas pasiūlė, o DeMaras DeRozanas stipriai pagerino metimą iš trijų taškų zonos, o Kyle‘as Lowry puolime sumažino savo rolę. Pastaruosius tris sezonus įžaidėjas išmesdavo bent po 15 metimų per rungtynes, o šiemet šis rodiklis krito iki 12. Reguliariajame sezone pergales skynę „Raptors“ krepšininkai pasiekė 59 laimėjimus, taip pagerindami klubo rekordą ir pirmą kartą istorijoje iškovodami pirmąją vietą Rytų konferencijoje. „Cavaliers“, nors ir tebeturėjo LeBroną, tačiau buvo kaip niekada pažeidžiama ir Kanadą užplūdo dar viena optimizmo banga. Nuotr. AP - Scanpix Pirmajame etape „Raptors“ susitvarkė su Vašingtono „Wizards“ ir laimėjo seriją 4-2. Tiesa, verta paminėti, jog dar prieš pat atkrintamąsias JAV sostinės klubas turėjo nesutarimų rūbinėje, taigi 6 mačų serija buvo savotiškas signalas, jog „Ropliai“ ir vėl turės problemų. Rytų konferencijos pusfinalyje „Raptors“ antrus metus paeiliui susitiko su „Cavaliers“, kurie vos ne vos išsikapstė pirmajame etape su Indianos „Pacers“, o pagrindinė sėkmės priežastis buvo LeBronas Jamesas. Joks kitas žaidėjas „Cavs“ gretose nerinko dviženklio taškų skaičiaus. „Raptors“ viltys buvo greitai sudaužytos. Pusfinalyje nusileista sausu rezultatu 0-4. Jamesas vidutiniškai pelnydavo po 34 taškus, atkovodavo po 8,3 kamuolio ir atlikdavo po 11,3 rezultatyvaus perdavimo, o jam puikiai talkino iš Letargo miego prabudęs Kevinas Love‘as. Jis pelnė po 20,5 taško ir atkovojo 11,5 kamuolio. Nuotr. AFP-Scanpix Būtent suprastėjusi gynyba ir lėmė tokį „Raptors“ triuškinamą pralaimėjimą. Reguliariajame sezone po 103,9 taško praleisdavęs Toronto klubas serijoje su „Cavaliers“ į savo krepšį leisdavo įmesti net 118,5 taško. Nuo pat pirmojo atkrintamųjų sezono 2013-2014 metais, „Raptors“ organizacijoje išliko tik penki tie patys žmonės: Masai Ujiri, Dwane‘as Casey, Jonas Valančiūnas, Kyle‘as Lowry ir DeMaras DeRozanas. Apžvelkime jų penkerių metų įdirbį ir ateities perspektyvas. Masai Ujiri Turbūt pagrindinė „Raptors“ sėkmės priežastis. Kiekvieną sezoną Ujiri vis pridėdavo, atrodo, reikalingų dalių komandai, tačiau bent jau kol kas pagrindinio tikslo – Rytų konferencijos titulo – pasiekti dar nepavyko. Kaip bebūtų, Ujiri ateitis Toronte yra saugiausia, o vienintelė išvykimo priežastis būtų jo paties sprendimas. Dwane‘as Casey Stratego ateitis aptarinėjama po kiekvieno sezono pabaigos, tačiau Ujiri treneriu nuolat pasitikėdavo. Ar taip bus ir vėl? Sunku pasakyti. Casey šį sezoną parodė, jog gali būti lankstus ir į komandą įnešė naujų spalvų, tačiau galų gale sezono baigtis buvo ta pati. Šiemet „Raptors“ turėjo idealią progą nuversti LeBroną, bet ja pasinaudota nebuvo nepaisant to, jog ir „Cavs“ stovykloje darbuojasi ne pats stipriausias strategas Tyronne‘as Lue. Nuotr. AP-Scanpix Casey vargiai gali tikėtis paramos iš Ujiri komplektuojant dar stipresnę sudėtį. Algų kepurė užpildyta Valančiūno, Ibakos, Lowry ir DeRozano kontraktais, taigi rasti vietą naujai žvaigždei neaukojant nė vieno iš paminėtų krepšininkų būtų itin sunku. Specialistui nepadeda ir faktas, jog šio sezono serijoje su Klivlando klubu ženkliai suprastėjo jo auklėtinių gynyba. Žinant, jog Casey 2011-aisiais buvo Dalaso „Mavericks“ asistentas atsakingas už komandos gynybą, tai – riebus minusas. Teksaso klubas minėtąjį sezoną per atkrintamąsias vidutiniškai praleisdavo vos po 92,5 taško per rungtynes, o NBA finale nugalėjo ne ką kitą, bet LeBroną Jamesą ir jo vedamą „Heat“ klubą. Jonas Valančiūnas Jonas Valančiūnas šį sezoną padarė progresą savo žaidime, tačiau ar jis pakankamas, jog būtų neliečiamas komandos komplektacijos planuose? Tikriausiai ne. Lietuvio gynyba vis dar kelia klausimų, o šeštuosius metus lygoje užbaigęs vidurio puolėjas nėra dominuojanti jėga po krepšiu. Nuotr. USA Today – Scanpix Vis dėlto Valančiūnas dar turi 2 metus galiojančią sutartį su „Raptors“, kurios vertė – 34,2 mln. JAV dolerių. Palyginimui, Los Andželo „Clippers“ vidurio puolėjas DeAndre Jordanas yra sudaręs ketverių metų trukmės ir 87 mln. JAV dolerių vertės kontraktą, Andre Drummondas – penkerių metų ir 127 mln. JAV dolerių sutartį, o Dwightas Howardas – trejų metų ir 70,5 mln. JAV dolerių kontraktą. Išmainyti Valančiūno kontraktą nebūtų pati lengviausia užduotis. Taigi lietuvio ateitis mažai priklauso nuo jo paties, o realiausias variantas yra toks, jog jeigu „Raptors“ sulauks tinkamo pasiūlymo iš kito klubo, tuomet jį veikiausiai ir priims, kitu atveju – Valančiūnas karjerą tęs Kanadoje. Kyle‘as Lowry Kyle‘o Lowry ateitis „Raptors“ klube saugi. Prieš šį sezoną įžaidėjas sudarė 3 metų ir 100 mln. JAV dolerių vertės sutartį, o ir jo demonstruojamas žaidimas šiemet buvo išties neblogas. Lowry susitaikė su sumažėjusia role bei prisiderino prie naujųjų Dwane‘o Casey schemų. Galų gale įžaidėjui jau 32-eji, taigi vargiai tikėtina, jog Lowry, turėdamas tokią sutartį, domintų kitas ekipas. DeMaras DeRozanas Tikrų tikriausias „Raptors“ mohikanas. Visą karjerą, nuo pat 2009-ųjų, Toronte rungtyniaujantis gynėjas yra Kanados klubo simbolis ir veidas, tačiau ar jis tinkamas žmogus vesti komandą į priekį? Nepaisant to, jog gynėjas pasižymi idealia darbo etika, nuolat į savo žaidimą prideda naujų elementų, panašu, kad to neužtenka. Nuotr. AFP – Scanpix Šį sezoną DeRozanas reguliariajame sezone atakavo 46 proc. taiklumu iš žaidimo ir tai antras geriausias rezultatas jo karjeroje. Į savo puolimo arsenalą gynėjas pridėjo ir tolimus metimus, juos realizuodamas 31 proc. taiklumu, o atliktų rezultatyvių perdavimų kiekis buvo didžiausias per visą karjerą (vid. 5,2), kuomet išmetamų metimų skaičius buvo vienas žemiausių. Vis tik ir toks DeRozano progresas vaisių „Raptors“ klubui neatnešė. Ujiri, vadovaudamas „Raptors“, praeityje buvo priėmęs drąsių sprendimų, bet sunku pasakyti, ar jis ryžtųsi į mainomų žaidėjų sąrašą įtraukti DeRozaną. Juolab, jog kitame sezone tik įpusės gynėjo sudaryta 5 metų 139 mln. JAV dolerių sutartis, o šiuo metu krepšininkui yra 28-eri. Žinant DeRozano atsidavimą darbui, tikėtina, jog išvysime dar geresnę jo versiją.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: „Cavs" ir LeBrono šlovės fone – „Raptors" neviltis bei DeRozano nepasitenkinimas Stebuklas neįvyko: LeBronas su „Cavs" baigė „Raptors" sezoną Sužaisti puikias rungtynes Durantą motyvavo paryčiais gauta Greeno žinutė Sezoną baigęs Jonas Valančiūnas: „Ir vėl 0-4, tai užknisa" Išsigelbėjimu tikinti „76ers" serijoje iškovojo pirmąją pergalę Kanteris LeBronui: „Žaisk „Knicks" gretose ir įrodyk, kad esi Niujorko karalius" Rodyti komentarus qww svarbiausia Casey pakeisti, o kitka kaip bus taip. Urji paprastai yra konservatyvus, maino tik tada, kai gaunama graza yra gera. Todel neimanoma jokiu mainu scenariju kurti, nes jis nesistengia zaideju zutbut ismainyti. Esme, kad tiek Lowry, tiek Derozan, tiek Valanciunas bus mainomu zaideju sarasuose, jeigu tik gaunama graza bus tinkama. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

