Šešios Europą nustebinusios finalinio ketverto istorijos

Nuotr.: Euroleague.net, AFP – Scanpix Nuotr. Euroleague.net, AFP – Scanpix Kauno „Žalgiris“, patekdamas į Eurolygos finalinį ketvertą, įsirašė savo vardą tarp komandų, kurios stipriausiame Senojo žemyno turnyre sugebėjo nustebinti visą krepšinio pasaulį. „Žalgiris“ tapo šeštuoju klubu, kuriam šiame dešimtmetyje pavyko netikėtai iššauti Eurolygoje. Vienos komandos stebino rezultatais finaliniame ketverte, o kitos vien tuo, jog sugebėjo patekti į šį elitinių keturių ekipų grupelę. „BasketNews.lt“ pristato didžiausias staigmenas Eurolygoje užfiksavusius klubus, tarp kurių jau dabar atsidūrė ir „Žalgiris“. Sienos „Montepaschi“, 2002-2003 m. 3 vieta 2002-2003 metų sezone Sienos „Montepaschi“ turėjo tik kelis Europoje ryškesnius krepšininkus, tačiau jų vedama sugebėjo nustebinti ir ne tik patekti į finalinį ketvertą, bet ir kovoje dėl trečiosios vietos parblokšti Maskvos CSKA. Tą sezoną Italijos klube geriausiai žaidė po 17,9 taško rinkęs Alphonso Fordas, 14,6 taško pridėjęs Mirsadas Turkčanas ir po 12 rinkęs Vrbica Stefanovas. Bronzos medalį laimėjo ir Mindaugas Žukauskas, kuris įmesdavo po 6,5 taško. Nuotr. Euroleague.net 2002-03 m. sezone Eurolygoje nebuvo žaidžiamas ketvirtfinalis, o finalinio ketverto dalyvėmis tapo „Top 16“ etape pirmąsias vietas grupėse užėmusios komandos. Šiame etape Sienos klubas surinko 4 pergales ir už nugaros paliko Bolonijos „Skipper“, Atėnų „Panathinaikos“ ir Stambulo „Ulker“. Pusfinalyje Sienos krepšininkai 62:65 turėjo pripažinti kitos Italijos ekipos Trevizo „Benetton“ pranašumą. Kovoje dėl trečiosios vietos Sienos krepšininkai netikėtai sugebėjo 79:78 įveikti Maskvos CSKA. „Montepashi“ Eurolygoje finaliniame ketverte žaidė pirmąjį kartą istorijoje. Lemiamoje kovoje dėl medalio „Montepashi“ į priekį vedė 19 taškų pelnęs Alphonso Fordas, 17 įmetė Vrbica Stefanovas, 16 pridėjo Mirsadas Turkčanas. Mindaugas Žukauskas per 14 minučių surinko 3 taškus ir sugriebė 1 kamuolį. Maskvos komandoje žaidė tokie garsūs krepšininkai kaip Darius Songaila, Theodoros Papaloukas, J.R. Holdenas, Viktoras Chriapa ir Sergejus Monia, tačiau jie savo komandos neišgelbėjo. Belgrado „Partizan“, 2009-2010 m. 4 vieta Serbijos sostinės klubo Belgrado „Partizan“ krepšininkai 2009-2010 metų sezone Eurolygos finaliniame ketverte užėmė paskutinę, ketvirtąją vietą, tačiau tą sezoną jie nustebino visą Europą vien patekimu tarp keturių stipriausių komandų. „Top 16“ etape jaunoji komanda sugebėjo aplenkti Atėnų „Panathinaikos“, kurios garbę gynė Europos žvaigždės Vassilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Nikola Pekovičius, Šarūnas Jasikevičius ir Mike’as Batiste. Ketvirtfinalyje „Partizan“ priėmė Tel Avivo „Maccabi“ iššūkį ir ją serijoje parbloškė 3-1. Pirmąsias rungtynes Tel Avive laimėjo „Partizan“, tačiau antrajame mače išvykoje serbai buvo sutriuškinti. Visgi kitas dvejas rungtynes „Partizan“ laimėjo audringai palaikoma savo aistruolių ir žengė į finalinį ketvertą. Pusfinalyje „Partizan“ susikovė su Pirėjo „Olympiakos“ ir krito tik per pratęsimą – 80:83. Jaunieji serbai nesulaikė Lino Kleizos, kuris surinko 19 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. „Partizan“ komandai 21 tašką įmetė Bo McCalebbas, 17 pridėjo Aleksas Maričius, 13 taškų ir 10 atkovotų kamuolių – Janas Vesely. Kovoje dėl trečiosios vietos Belgrado krepšininkams ir vėl trūko nedaug – jie vėl per pratęsimą 88:90 pripažino Maskvos CSKA pergalę, kuriai 32 taškus surinko Trajanas Langdonas, 13 – Ramūnas Šiškauskas. „Partizan“ neišgelbėjo 16 taškų įmetęs Lawrence’as Robertsas ir po 15 taškų turėję Dušanas Kečmanas bei Maričius. Tai buvo dvejos įspūdingos „Partizan“ rungtynės finaliniame ketverte, tačiau jos medalių neatnešė. Po šio sezono „Partizan“ lyderiai patraukė į stipriausias Europos komandas. Vidurio puolėjas Aleksas Maričius pasuko į „Panathinaikos“, Bo McCalebbą prisiviliojo „Montepashi“, o Lawrence’as Robertsas prisijungė prie Stambulo „Anadolu Efes“. Janas Vesely dar metus žaidė Belgrade ir tuomet išvyko tiesiai į NBA. Pirėjo „Olympiakos“, 2012 ir 2013 m. titulai Graikijos klubas ir 2012, ir 2013 metais Eurolygos finaliniame ketverte buvo laikytas autsaideriu, tačiau sudaužė visas ekspertų prognozes. 2012 metų pusfinalyje su „Barcelona“ Vasslis Spanoulis kone visą ketvirtąjį kėlinį šaudė pro šalį, o likus pusantros minutės „Olympiakos“ pirmavo tik dviem taškais (63:61). Tuomet prabilo šaltakraujis gynėjas – jis smeigė tritaškį, netrukus atliko rezultatyvų perdavimą komandos draugui Richardui Dorsey ir „Oly“ šventė pergalę 68:64. Finale „Olympiakos“ surengė neįtikėtiną sugrįžimą. 28-ąją minutę taškus buvo pelnę tik trys krepšininkai (Spanoulis, Kostas Papanikolaou ir Pero Antičius), o CSKA ekipa buvo įgijusi net 19 taškų pranašumą (53:34). Atrodė, kad nugalėtojas yra aiškus, tačiau „Olympiakos“ sugebėjo dar kartą nustebinti Europą. Pirėjo krepšininkai spurtavo 26:8 ir likus 10 sekundžių priartėjo iki minimalaus skirtumo (60:61). Prie baudų metimų linijos stojęs Ramūnas Šiškauskas prametė abu metimus, o Georgios Printezis paskutinėmis sekundėmis įmetė dvitaškį ir išplėšė pergalę Graikijos komandai. Iki 2012 metų sezono „Olympiakos“ švaistėsi milijonais ir pirko tokius NBA krepšininkus kaip Joshą Childressą ar Liną Kleizą, tačiau tai sėkmės negarantavo. Vos Pirėjo klubas apkarpė biudžetą, iškart iškovojo Eurolygos titulą, kurio komanda nematė 15 metų. Ją du sezonus iš eilės vilkėdamas „Olympiakos“ aprangą kėlė ir Martynas Gecevičius. Nuotr. AFP-Scanpix 2013 metais pusfinalyje laukė ta pati CSKA, kurią „Olympiakos“ prieš tai nubloškė finale. CSKA ir vėl buvo surinkusi žvaigždyną, o „Olympiakos“ toliau statė žaidimą aplink Spanoulį ir Printezį. Kaip ir iki šiol, prabėgus dar penkeriems metams. Pusfinalyje „Olympiakos“ maskviečius surakino gynyboje ir juos įveikė be didesnių klaustukų 69:52. Milžinišką 45 milijonų eurų biudžetą surinkusi CSKA liko už finalo borto. Tą sezoną į Eurolygos simbolinius penketus išrinkti Nenadas Krstičius ir Milošas Teodosičius kartu pelnė vos 7 taškus, o lygiavertės pamainos jiems neatsirado. Krstičių supančiojo vos 198 cm ūgio „Olympiakos“ amerikietis Kyle'as Hinesas, kurį vėliau nugvelbė pati CSKA. Finale „Olympiakos“ susikovė su Madrido „Real“, kuri po pirmojo kėlinio pirmavo net 27:10. „Olympiakos“ taip lengvai nepasidavė ir po trijų kėlinių rezultatas jau buvo lygus. Lemiamo kėlinio metu Pirėjo krepšininkai po spurto 14:3 susikrovė 14 taškų persvarą ir ją išsaugojo iki rungtynių pabaigos bei graikų triumfą skelbiančios sirenos. 22 taškus surinkęs Spanoulis trečią kartą tapo finalinio ketverto MVP. Per šiuos dvejus metus „Olympiakos“ įrodė ir sau, ir kitiems, kad titulus laimi ne brangiausios komandos. Tel Avivo „Maccabi“, 2013-2014 m. 1 vieta. Prieš 2014 metų Eurolygos finalinį ketvertą Milane Tel Avivo „Maccabi“ buvo galima vadinti silpniausia komanda, tačiau ji nukovė dvi įspūdingas sudėtis surinkusias ekipas ir iškėlė taurę į viršų. Pusfinalyje laukė Maskvos CSKA, kuriai Izraelio krepšininkai „Top 16“ etape nusileido abu kartus (65:100 ir 76:81). CSKA surinko tokią sudėtį, jog išskiriant žvaigždes reikėtų išvardinti kone visą komandą. Eurolygoje labiausiai spindėjo Milošas Teodosičius, Sonny Weemsas, Aleksandras Kaunas, Kyle’as Hinesas ir Nenadas Krstičius. Ketvirtojo kėlinio pradžioje CSKA turėjo 10 taškų pranašumą, o likus žaisti 20 sekundžių – 4 taškų atsargą (67:63). Visgi Davidas Blu smeigė tolimą metimą, o Victoras Chriapa prarado kamuolį. Likus 6 sekundėms Tyrese’as Rice’as dvitaškiu išvedė „Maccabi“ į priekį (68:67), o lemiamas Weemso šūvis skriejo pro šalį. Pusfinalyje „Maccabi“ komandoje rezultatyviausiai žaidė 5 tritaškius pataikęs ir 15 taškų surinkęs Blu, 13 taškų pridėjo Rice’as. Tel Avivo krepšininkai į finalą žengė įspūdingu stiliumi, tačiau ne ką mažiau pribloškianti buvo ir kova dėl titulo. Finale „Maccabi“ ekipos laukė dar viena ryški favoritė – Madrido „Real“, turėjusi tokius krepšininkus kaip Nikola Mirotičių, puikų sezoną žaidusį Rudy Fernandezą, Sergio Llullą ir Sergio Rodriguezą. Rungtynės vyko taškas į tašką ir galop pareikalavo pratęsimo. Papildomo laiko metu dominavo 14 taškų pelnęs Rice’as, kuris iš viso surinko 26 taškus ir tapo finalinio ketverto MVP, o „Maccabi“ triumfavo 98:86. Po tokio sezono „Maccabi“ treneris Davidas Blattas išvyko vadovauti Klivlando „Cavaliers“, Rice’as gavo kontraktą iš Maskvos srities „Chimki“, Joe Inglesas pasuko į Jutos „Jazz“, o Ricky Hickmanas – į Stambulo „Fenerbahče“. Krasnodaro „Lokomotiv“, 2015-2016 m. 3 vieta Tai buvo tik antrasis „Lokomotiv“ sezonas Eurolygoje, o į pirmenybes Krasnodaro klubas pateko gavęs vardinį kvietimą. Už Eurolygos pasitikėjimą Rusijos klubas atsilygino įspūdingu sezonu. „Lokomotiv“ treneriu tą sezoną tapo graikas Georgios Bartzokas, o komandą į priekį vedė kartu vidutiniškai virš 30 taškų rinkę Malcolmas Delaney ir Anthony Randolphas, svariais indėliais prisidėdavo ir Chrisas Singletonas, Mattas Janningas ir Victoras Claveras. Visi šie krepšininkai dabar žaidžia aukščiausio lygio komandose. Reguliariame sezone „Lokomotiv“ grupėje užėmė pirmąją vietą ir aplenkė tokias komandas kaip „Barcelona“ bei Atėnų „Panathinaikos“. „Top 16“ etape komanda liko antroje pozicijoje bei ketvirtfinalyje susigrūmė su „Barcelona“. Serijoje iki 3 pergalių po 3 rungtynių „Loko“ atsiliko 1-2 ir ketvirtąjį mačą žaidė Barselonoje. Krasnodaro ekipa sugebėjo laimėti du susitikimus iš eilės ir žengti į finalinį ketvertą Berlyne. Pusfinalyje laukė kita Rusijos komanda Maskvos CSKA, kuri visą sezoną rodė įspūdingą žaidimą, o jį organizavo kūrėjai Nando De Colo ir Milošas Teodosičius. „Lokomotiv“ nesustabdė 30 taškų pelniusio De Colo ir pripažino pralaimėjimą 81:88. Krasnodaro ekipos neišgelbėjo 26 taškus surinkęs Delaney. Kovoje dėl trečiosios vietos laukė Vitorijos „Baskonia“, kurią tą sezoną tempė gynėjai Darius Adamsas ir Mike’as Jamesas. Delaney ir Ryanas Broekhoffas surinko po 21 tašką, o „Lokomotiv“ sugebėjo baskus įveikti 85:75 bei iškovoti pirmą Eurolygos medalį Krasnodaro klubo istorijoje. Po sezono Delaney išvyko į Atlantos „Hawks“ ir šioje komandoje žaidžia iki šiol, Randolphas papildė „Real“, Singletonas – „Panathinaikos“, o Claveras – „Barceloną“. Jų treneris Bartzokas gavo kvietimą iš „Barcelonos“ ir jį priėmė. Kauno „Žalgiris“, 2017-2018 m. finalinis ketvertas „Žalgiris“ dar tik ruošiasi finaliniam ketvertui, tačiau jau tokiu pasiekimu nustebino visą Europą. Ir praėjusį sezoną, ir šį kauniečiams buvo prognozuojamos paskutinės vietos Eurolygoje, tačiau skeptikai buvo nutildyti. Po praėjusio sezono žalgiriečiai prarado savo svarbius krepšininkus, Leo Westermanną, Luką Lekavičių ir Brocką Motumą, tačiau tai jiems nesutrukdė ir toliau rodyti užtikrintą žaidimą. Reguliariame sezone kauniečiai užėmė šeštąją vietą ir pateko į ketvirtfinalį, kuriame susikovė su Pirėjo „Olympiakos“. Jau pirmose rungtynėse Pirėjuje kauniečiai perėmė namų aikštės pranašumą, o dvejoms rungtynėms į Kauną grįžo serijos rezultatui esant 1-1. Pilnos „Žalgirio“ arenos palaikomas „Žalgiris“ sugebėjo laimėti du mačus iš eilės ir sukelti euforiją Kaune – po 19 metų pertraukos klubas grįžo į finalinį ketvertą. Šią istoriją bus galima pratęsti po gegužės 18-20 dienomis vyksiančio Eurolygos finalinio ketverto, tačiau jau dabar aišku – šis „Žalgirio“ pasiekimas bus vertinamas kaip viena didžiausių turnyro sensacijų.

