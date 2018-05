Auksiniai Šaro žygiai finalo ketvertuose: nuo istorinio triumfo Barselonoje iki geriausios Željko komandos

Nuotr.: Visiems Kauno „Žalgirio“ žaidėjams šių metų Eurolygos finalo ketvertas Belgrade bus nauja patirtis. Patyrimo trūkumo korta buvo linksniuojama tiek ketvirtfinalio serijoje su „Olympiakos“, tiek ir dabar. Tiesa, dabartiniame „Žalgiryje“ yra žmogus, kuriam finalo ketvertai per krepšininko karjerą buvo įprastas daugelio sezonų etapas. Ir tas žmogus dabar stovi prie „Žalgirio“ vairo. Šarūnas Jasikevičius būdamas krepšininku Eurolygos finalo ketvertuose iš viso žaidė šešis kartus. Keturi iš jų Eurolygos legendos atmintyje liko kaip auksiniai metai, o kartą jam pavyko tapti ir elitinio ketvertuko MVP. Jasikevičius pirmasis Eurolygoje pateko į istoriją, kaip krepšininkas, šį turnyrą laimėjęs su trimis skirtingomis komandomis. „Eurolyga yra tokia jauna organizacija, kad rekordai greitai keisis. Vėliau ateis nauji – jaunesni, gražesni, šoklesni“, – po paskutinio savo titulo 2009-aisiais sakė Jasikevičius. Bet neatėjo. Šaras šioje kategorijoje iki šiol liko tuo vieninteliu. Tinklalapis „BasketNews.lt“ kviečia prisiminti visus auksinius Jasikevičiaus žygius Eurolygos finalo ketvertuose. 2003-ieji, Barselona Jasikevičiui tai buvo trečiasis sezonas su „Barcelonos“ marškinėliais ir pirmasis, kuomet su jais pavyko patekti į finalo ketvertą. Blaugranai šis turnyras iškart buvo išskirtinis, kadangi keturios pajėgiausios sezono komandos – „Barca“, Maskvos CSKA, Sienos „Motepaschi“ ir Trevizo „Benetton“ – rinkosi būtent į Katalonijos sostinę. Beje, tame turnyre Jasikevičius nebuvo vienintelis lietuvis, mat su Sienos klubu tąkart atvyko ir Mindaugas Žukauskas, o CSKA garbę gynė Darius Songaila. Žukausko komandos draugu Trevizo klube buvo ir 1999-ųjų „Žalgirio“ herojus Tyusas Edney. Tais metais įdomių vyrukų netrūko ir „Barcelonoje“, kur Šaro komandos draugais buvo legendinis Dejanas Bodiroga, vėliau į NBA persikėlęs Andersonas Varejao bei vis dar rungtyniaujantis Juanas Carlosas Navarro. Tuomet pusfinalyje katalonai susitiko su CSKA, kurio priešakyje buvo Songaila bei Johnas Robertas Holdenas. Šis tandemas Rusijos sostinės ekipai pusfinalyje kartu sudėjus pelnė 35 taškus, tačiau to buvo maža. „Barcelonos“ gretose puikiai tuomet rungtyniavo Gregoras Fučka, pelnęs 21 tašką ir surinkęs 29 naudingumo balus, o Šaras prie komandos sėmės prisidėjo 9 taškais, (1/5 dvit., 1/7 trit., 4/4 baud. met.), 5 atkovotais kamuoliais ir 4 rezultatyviais perdavimais. 16,6 tūkst. sirgalių akivaizdoje „Palau Sant Jordi“ arenoje – šeimininkų pergalė 76:71 ir bilietas į finalą. „Mums buvo puiku žaisti Barselonoje, nes sirgalių parama tąkart buvo tiesiog neįtikėtina“, – 2003 metus prisiminė tuomet Katalonijos komandą treniravęs Svetislavas Pešičius. Jame „Barcelonos“ laukė Italijos derbį kitame pusfinalyje laimėjusi „Benetton“ ekipa. Finale katalonams kiek atsiplėšti pavyko jau antrajame kėlinyje, kurį laimėjus 19:9, į priekį „Barca“ išsiveržė 42:34. Galiausiai pranašumą „Barcelona“ išlaikė ir iki mačo pabaigos, švęsdami pergalę (76:65) ir Eurolygos trofėjų. Šaras finale per 24 minutes pelnė 8 taškus (1/6 trit., 5/5 baud. met.). „Turėjome daug patirties, tuomet mūsų lyderis buvo Bodiroga, kuris kartu su Šaru tempė komandą. Žaidėme kokybišką krepšinį ir kontroliavome žaidimą. Turėjome žaidėjų, kurie bet kada galėjo sukontroliuoti mačą“, – pasakojo Navarro. Tai buvo pirmasis Eurolygoe titulas „Barcelonos“ istorijoje. 2004-ieji, Tel Avivas Nepaisant sirgalių ir komandos draugų pagarbos, nepaisant asmeninių simpatijų, auksinis sezonas nereiškė, kad Jasikevičius toliau liks Barselonoje. Susikrovęs daiktus, Šaras patraukė į Tel Avivą. O ten jo laukė dar vieni auksiniai metai. Taip jau susiklostė, kad Šaras antrą sezoną iš eilės rungtyniavo komandoje, kuri priėmė Eurolygos finalo ketvertą. „Žalgirio“ istorijoje šie metai vis dar prisimenami kaip vieni skausmingiausių, visi žino, kiek nedaug trūko, kad Tel Avive vykęs finalo ketvertas būtų be „Maccabi“. Visgi dabar ne apie tai. Kaip ir prieš metus, pusfinalyje Jasikevičiaus ir vėl laukė CSKA klubas, kurį treniravo Dušanas Ivkovičius. Visgi lėtai pradėjusi rungtynes, „Maccabi“ vėliau įsibėgėjo ir Rusijos klubo ambicijas nuslopino triumfavusi 93:85. Šaras tuomet buvo vienas pagrindinių pergalės kalvių – 18 taškų, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 24 naudingumo balai. Beje, tuomet itin ryškiai spindėjo Anthony Parkerio žvaigždė, kuris pelnė 27 taškus ir surinko 31 naudingumo balo. Auksinis „Maccabi“ tandemas klubui nutiesė kelią į finalą. Finale „Maccabi“ jau laukė Jasmino Repešos treniruojamas Bolonijos „Skipper“ klubas. Tada šios komandos garbę gynė tokie žinomi krepšininkai kaip Gianluca Basile, Stefano Mancinelli, Marco Belinelli, Matjašas Smodišas, Milošas Vujaničius bei Carlosas Delfino. Solidūs vardai, tiesa? Vis dėlto italų tai neišgelbėjo – finalo rungtynės nė iš tolo nepriminė finalo, o „Maccabi“ svečius tiesiog nušlavė (118:74). Izraelio klubą tuomet vedė vėl tas pats tandemas – Parkerio sąskaitoje 21 taškas, o Šaras pridėjo 18 ir 5 rezultatyvius perdavimus. Tas finalas į Eurolygos istoriją įėjo kaip didžiausiu skirtumu pasibaigusi kova dėl aukso. „Maccabi“ tą gegužės 1-osios vakarą buvo tiesiog nesulaikoma: dvitaškius ekipa metė 73,7 proc. taiklumu, tritaškius – 60,9 proc. „Maccabi“ atliko 31 rezultatyvų perdavimą, o viso mačą baigė su bendru 167 naudingumo balų skaičiumi, kai italai surinko viso labo 56. „Manau, kad šį rekordą kažkam pagerinti bus labai sunku, – tuos laikus prisiminė Jasikevičius. – Skirtumas buvo didžiulis. Kita vertus, tai yra rekordai, o jie, tikiu, visada būna pagerinti. Nežinau, bus labai sunku.“ Tiesa, net ir po finalo rungtynių „Maccabi“ pergalės kalviai prisiminė tą mirtiną Derricko Šarpo dūrį „Žalgiriui“. „Sharpo metimas išgelbėjo gyvybes. Tai neįtikėtina. Jei ne tas metimas, esu tikras, kad būtume sukę kitais keliais, bet tritaškis išlaikė mus kartu, o vėliau iškovojome dar vieną titulą, galėjome šaliai suteikti labai daug laimės. Tas Derricko metimas buvo svarbiausias metimas mano gyvenime“, – pasakojo Nikola Vujčičius. 2005-ieji, Maskva Po įspūdingo triumfo 2004-aisiais, „Maccabi“ organizacija sugebėjo išlaikyti praktiškai visus pagrindinius trofėjaus kalvius – Jasikevičių, Parkerį, Vujčičių, Maceo Bastoną, liko ir Sharpas bei Talis Buršteinas. Prie klubo vairo tebestovėjo Pini Gershonas. Išsaugotas branduolys lėmė, kad „Maccabi“ namuose iškovotą titulą gins finalo ketverte. „Maccabi“ varžovais pusfinalyje tapo Atėnų „Panathinaikos“ klubas su legendiniu Željko Obradovičiumi. Graikai iš kelio buvo patraukti 91:82, Šaro sąskaitoje – 13 taškų, 8 rezultatyvūs perdavimai ir 15 naudingumo balai. Finale tuomet laukė žvaigždžių taip pat pilna Vitorijos „TAU Ceramica“, kurios vienas lyderių tuomet buvo Arvydas Macijauskas. Tiesa, tais metais veikiausiai nedaug kas tikėjosi finale išvysti ne CSKA, o Ispanijos komandą. Tą sezoną Ivkovičiaus styguotas Rusijos klubas iki finalo ketverto per 22-ejas rungtynes pralaimėjo viso labo kartą (!) ir atrodė kaip tiesiog tobulas pretendentas iškovoti Eurolygos trofėjų, juolab, kad finalai vyko būtent jų mieste. „Tas CSKA pralaimėjimas pusfinalyje buvo didelis netikėtumas“, – tikino Jasikevičius. Nors Macijausko atstovaujama Baskijos ekipa į finalą pateko kiek netikėtai, finalo ketverto nykštuke ji tais metais tikrai nebuvo. „TAU Ceramica“ garbę tuomet be lietuvio gynė tokios žvaigždės kaip Luisas Scola, Jose Manuelis Calderonas, Tiago Splitteris, Travisas Hansenas bei Pablo Prigioni. „Pamenu, įėjome į areną, visur geltona, – pasakojo tuometinis „Maccabi“ puolėjas Vujčičius. – Jautėmės lyg namie. Tuomet mūsų palaikyti atvyko apie 2 tūkstančiai sirgalių. Negalėjome pralaimėti, atvykę žmonės mums suteikė daug energijos.“ Ir jie nepralaimėjo. Finale „Maccabi“ triumfavo 90:78, o ryškiausiai Maskvos olimpiniuose sporto rūmuose švietė Jasikevičiaus žvaigždė. Auksiniu berniuku tuomet vedintas Šaras finale per 36 minutes sukratė 22 taškus, suskirstė 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 5 kamuolius, surinko 26 naudingumo balus ir buvo pripažintas naudingiausiu finalo ketverto žaidėju. Taip „Maccabi“ tapo pirmąja komanda šiame tūkstantmetyje, apgynusia Eurolygos titulą. „Tai buvo tarsi patvirtinimas, kokia neįtikėtina „Maccabi“ komanda buvo tuos dvejus metus. Žaidėme nepaprastą, rungtynes laimintį krepšinį, bet ir labai akiai patraukliu stiliumi. Sirgaliai šią komandą prisimins dar daug laiko“, – džiaugėsi Jasikevičius. 2009-ieji, Berlynas Po dvejų auksinių metų Izraelyje tuomet 29-erių Jasikevičius pasuko už Atlanto, sukirtęs rankomis su Indianos „Pacers“ komanda. Europa jo vėl sulaukė 2007-aisiais, kuomet neradęs vietos NBA, Šaras į Senąjį žemyną grįžo apsivilkdamas jau Atėnų „Panathinaikos“ marškinėlius. Rungtyniaujant Graikijoje, pirmaisiais metais į Eurolygos finalo ketvertą Jasikevičiaus komanda nepateko, tai pavyko padaryti 2009-aisiais, kuomet lemiamos Eurolygos kovos buvo organizuojamos Berlyne. Ir tai buvo dar vienas finalo ketvertas, Šaro biografijoje išlikęs kaip čempioniškas. Toje „Panathinaikos“ komandoje greta Šaro kovojo ir tokios žvaigždės kaip Dimitris Diamantidis, Nikola Pekovičius, Mike’as Batiste’as ir tuo metu dar „Pao“ marškinėlius vilkėjęs Vassilis Spanoulis. „Tai buvo ko gero geriausią sudėtį turėjusi komanda, kurią klubiniame lygyje esu treniravęs. Patyrę žaidėjai, mokėję žaisti kritinėse situacijose, nė vienas iš jų negalvojo apie save“, – pasakojo Željko Obradovičius. Pusfinalyje Obradovičiaus kariauna susikovė su amžinuoju varžovu – Pirėjo „Olympiakos“. Tai buvo metai, kuomet „Olympiakos“ už didžiulis pinigus į savo komandą dar viliojo žvaigždes, tarp kurių buvo sėkmingai NBA žaidęs Joshas Childressas, Milošas Teodosičius, Nikola Vujčičius ir kiti. Pusfinalyje „Panathinaikos“ klubui šią kariauną nugalėti pavyko – 84:82. Šiame susitikime prie „Pao“ sėkmės stipriai prisidėjo Jasikevičius, pelnęs 18 taškų ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Finale laukė varžovas, su kuriuo Šarui finaluose kautis per karjerą tekdavo itin dažnai – Maskvos CSKA, kurio garbę gynė Ramūnas Šiškauskas. Nuotr. REUTERS – Scanpix Būtent pastarasis galėjo nulemti, kad Jasikevičiaus trofėjų kolekcijos ketvirtasis Eurolygos titulas nebūtų papildęs. „Pao“ ketvirtajame kėlinyje turint trapų dviejų taškų pranašumą (73:71), Šiškauskui atiteko paskutinis CSKA išgelbėti turėjęs metimas. Visgi nors pastarasis ir buvo arti tikslo, tolimas metimas neįkrito ir graikai triumfavo. „Žaidėme labai gerą krepšinį. Tikiu, kad tokius video reikia rodyti visiems, kaip žaidžiamas krepšinis“, – sakė Obradovičius. Šaras finale ir vėl buvo solidus – 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai ir tiek pat rezultatyvių perdavimų, iš kurių vienas buvo tuomet ikona tapęs perdavimas prie tritaškio linijos laukusiam Drew Nicholasui per nugarą. Būtent po šio žygio Jasikevičius įsirašė į Eurolygos istorijos metraščius kaip vienintelis žaidėjas, Eurolygą laimėjęs su trimis skirtingais klubais. „Aišku, didžiuojuosi tuo, bet krepšinis yra komandinis žaidimas, komandos nusiteikimas, vienybė, mentalitetas yra beprotiškai svarbu. Taip jau susiklostė, kad man pasisekė rungtyniaujant su puikiais žaidėjais, pas labai gerus trenerius“, – dėstė gynėjas. Po to sezono Šaras paliko Atėnus. Vėliau į Graikijos sostinę jis sugrįžo ir dar žaidė 2012-ųjų finalo ketverte, tačiau nei ten, nei 2013-aisiais Londone su „Barcelona“ Eurolygos titulo Šaras jau nebelaimėjo.

Eras Labai gražiai ir įdomiai parašytas straipsnis



