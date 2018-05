Žvilgsnis į šalį: 5 Eurolygos finalo ketverto intrigos, nesusijusios su „Žalgiriu“

Nuotr.: Sputnik, AFP – Scanpix, Fotodiena.lt/R.Lukoševičius Nuotr. Sputnik, AFP – Scanpix, Fotodiena.lt/R.Lukoševičius Šis savaitgalis Lietuvos krepšinio sirgaliams bus neeilinis. Dalis jų tokio įvykio nematė jau devyniolika metų, kiti to paskutinio karto 1999-aisiais net neprisimena, o treti galbūt apskritai dar nebuvo gimę. Kauno „Žalgiris“ – Eurolygos finalo ketverte. Nereikia būti dideliu krepšinio ekspertu, kad suprastum, koks didelis pasiekimas tai yra Lietuvos klubiniam krepšiniui. Vien to pakanka pagrįsti teiginiui, kad penktadienį žaliai balti prie televizijos ekranų sukvies kone visą Lietuvą. Panašiai kaip per svarbiausias Lietuvos rinktinės kovas vasarą. Tiesa, tuo pačiu sirgaliai turėtų nepamiršti, kad Eurolygos finalo ketvertas yra vienas didžiausių Senojo žemyno sporto renginių metuose, todėl veiksmo ir intrigų čia niekada netrūksta. Šį kartą krepšinio gurmanams siūlau trumpam atitraukti akis nuo „Žalgirio“ ir pažvelgti į penkis įdomiausius kitus akcentus, kurie mūsų laukia šį savaitgalį. Nuotr. AP – Scanpix Karalius grįžta namo „Dabar mano tikslas yra triumfuoti Belgrade“, – prieš metus laimėjęs Eurolygos titulą su Stambulo „Fenerbahče“ teigė Željko Obradovičius. Nors Serbijos sostinėje jis nebesidarbuoja jau 25-erius metus, Belgradas Obradovičiui visada bus tas ypatingas miestas. Legendinis serbas čia septynerius metus (1984-1991) praleido kaip krepšininkas, čia, „Partizan“ komandoje, jis pradėjo ir trenerio karjerą (1991-1993). Būtent „Partizan“ klubui 1992-aisiais metais būdamas treneriu jis iškovojo ir Eurolygos trofėjų. Pirmąjį tiek savo, tiek ir klubo istorijoje. To Crno-Beli Serbijoje vadinamos komandos sirgaliai nepamiršo iki šiol – namuose Obradovičius išlieka itin garbinamas. „Man šis momentas yra labai svarbus. Esu laimingas ir didžiuojuosi, kad šį savaitgalį dėl titulo kovosiu Belgrade“, – Eurolygos televizijai neseniai sakė Obradovičius. Gali būti, kad „Fenerbahče“ pusfinalio akistatoje solidų užnugarį turės ne tik dėl sirgalių iš Stambulo būrio, bet ir dėl meilės Obradovičiui. Kitas svarbus simbolinę reikšmę turintis momentas – jei šis sėkmingiausias visų laikų Europos treneris titulą keltų ir sekmadienį tėvynėje, jam tai būtų jau 10-asis Eurolygos trofėjus. Ponios ir ponai, legenda grįžta namo. Nuotr. Reuters – Scanpix Čempionų efektas Ši legenda į priekį veda komandą, kuri šioje apžvalgoje verta atskiro paminėjimo. Vieną didžiausių biudžetų Eurolygoje kasmet surenkantis Turkijos milžinas praėjusį sezoną nutraukė šio turnyro prakeiksmą ir dabar į Serbiją kyla kaip titulą ginanti ekipa. Šįmet pusfinalyje jos laukia „Žalgiris“ ir ko gero net nereikia sakyti, kas šioje poroje yra favoritai pasiekti finalą. Atakoms vadovaujantis Kostas Sloukas, patyręs Bobby Dixonas, perimetre – bet kada tritaškių prišaudyti galintis Jamesas Nunnally ir Eurolygos žvaigždė Bradley Wanamakeris, po krepšiais grėsmę kelia Nicolo Melli, Janas Vesely ir Jasonas Thompsonas, o visą šį žvaigždyną styguoja garsiausias Eurolygos treneris. Susidaro įspūdis, kad tai yra mašina, kurioje be priekaištų veikia visos jos sudedamosios dalys. Gynyba? Geriausia Eurolygoje (vid. po 76,1 praleidžiamo taško). Puolimas? Atkrintamosiose „Fenerbahče“ pelnomų taškų vidurkis nuo 81 kilo iki 88. Jei šis Stambulo gigantas rungtynių nelaimi vienu būdu, jam nebus problemų kovoti kitu keliu. Nuotr. TASS – Scanpix Ar amžinieji favoritai nekartos praeities klaidų? Didžiausias biudžetas – didžiausios galimybės? Natūralu, kad bet ką Europoje sau leisti galinti Maskvos CSKA metai iš metų yra laikoma Eurolygos favorite. Kartais, pavyzdžiui, 2016-aisiais Berlyne, ši etiketė būna pateisinama, o kartais – ne. Šį sezoną Dimitrio Itoudžio klubas vėl žygiuoja solidžiai. CSKA, užtikrintai pralenkus artimiausią persekiotoją „Fenerbahče“, laimėjo reguliarųjį sezoną, o ketvirtfinalio serijoje 3-1 pranoko Maskvos srities „Chimki“. Galbūt atkrintamosiose CSKA nebuvo visa galva geresnė komanda nei Georgo Bartzoko kariauna, tačiau nereikia pamiršti, jog maskviečiai vertėsi be tokių žvaigždžių kaip Nando De Colo ir Kyle’o Hineso. Svarbi Maskvos ekipos korta – patirtis. Tiek „Fenerbahče“, tiek „Real“ krepšininkams jos netrūksta, tačiau CSKA lemiamų kovų skonį žino geriausiai. Net devyni dabartiniai šios komandos krepšininkai buvo ekipoje tais auksiniais 2016 metais, o trys iš jų – Viktoras Chriapa, Nikita Kurbanovas ir Andrejus Voroncevičius – Eurolygą yra laimėję dukart. CSKA savo rezultatais didžiąją sezono dalį sėkmingai įrodinėjo esanti geriausia Europos komanda. Tiesa, visa tai bus paleista vėjais ir nublanks, jei Itoudžio kariauna klups Belgrade. Nuotr. SIPA - Scanpix Pabudę ispanai Karališkajam Madrido klubui šis sezonas buvo išties keistas. Pavyzdžiui, reguliariajame sezone „Real“ lapkričio ir gruodžio mėnesiais turėjo atkarpą, kuomet buvo pralaimėtos net šešerios rungtynės iš septynerių. Tuomet Madrido klubas atrodė tiesiog neatpažįstamas. Vėliau Pablo Laso auklėtiniai atsitiesė, tačiau duobelių ir toliau nebuvo išvengta. Dar daugiau nerimo buvo pasėta atkrintamųjų starte, kai Atėnuose „Panathinaikos“ komandai „Real“ košmariškame mače nusileido 67:95. Visgi galiausiai lyg Feniksas pakilusi „Real“ ketvirtfinalio seriją baigė trimis pergalėmis ir Ispanijos krepšinio mohikanų, Felipe Reyeso bei Sergio Llulo, dainomis sirgalių apsuptyje. Pastarąjį 30-metį gynėją čia paminėjau ne veltui. Didžiąją sezono dalį kryžminių kelio raiščių traumą besigydęs Llullas ant parketo po 8 mėnesių pertraukos grįžo tik per atkrintamąsias ir nors jo indėlis dar neprimena to, ką ispanas demonstravo praėjusį sezoną, savo aistra krepšiniui ir charizma Llullas neabejotinai prisidėjo prie „Real“ renesanso ketvirtfinalyje. Drįstu teigti, kad nežabotą atsidavimą ant parketo kaskart demonstruojantis Llullas šio savaitgalio reginį papuoš dar labiau. Tiesa, „Real“ komandoje dėmesio vertų vaikinų yra ir daugiau: pasaulinio lygio krepšinio brangakmenis Luka Dončičius, kamuolio burtininkas Facundo Campazzo, aukštaūgių tandemas su Anthony Randolphu ir Gustavo Ayonu, patyrę ispanų veteranai Rudy Fernandezas bei Felipe Reyesas ir kiti. Visa ši kavalerija šį sezoną jau žino, ką reiškia nukauti CSKA, po to, kai Rusijos klubą spalio mėnesį „Real“ nugalėjo 82:69 ir varžovus privertė sužaisti nerezultatyviausias sezono rungtynes. Tai buvo seniai, tačiau galbūt penktadienį istorija pasikartos? Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta Spindintis žvaigždynas Eurolygos finalo ketvertas yra elitinis turnyras, čia renkasi aukščiausio kalibro komandos, todėl natūralu, kad visą savaitgalį vienoje vietoje šurmuliuos ir ryškiausios Europos krepšinio žvaigždės. Tokios kaip „Real“ klubo vunderkindas Luka Dončičius. Jaunajai Slovėnijos sensacijai tai bus antrasis finalo ketvertas karjeroje, tačiau pirmasis, į kurį jis vyksta kaip „Real“ komandos lyderis su didžiule atsakomybe ant pečių. Šį sezoną šis 19-metis supertalentas vidutiniškai renka po 21,8 naudingumo balo ir turėtų atsiimti naudingiausio sezono krepšininko titulą. Šį sezoną jis vidutiniškai rinko po 16,1 taško, taip pat būdamas ir vienu rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Mėgaukitės, kadangi vėliau Dončičiaus žvaigždė Eurolygoje gali ir nebespindėti. Vasarą slovėnui NBA naujokų biržoje žadamas vienas pirmųjų šaukimų, taigi kitą sezoną jį veikiausiai matysime už Atlanto. Dončičiaus vedamai „Real“ komandai iššūkį pusfinalyje mes CSKA, kurią veda žmogus, Madrido komandai atidavęs šešerius karjeros metus – Sergio Rodriguezas. Vasarą iš NBA grįžęs „El Chacho“ Maskvoje pakeitė Milošą Teodosičių. Ispanas greitai įrodė, kad nepakeičiamų nėra – šį sezoną jis renka vidutiniškai po 14,1 taško, 5 rezultatyvių perdavimų ir 14,3 naudingumo balo vidurkius, o dar aukštesnę pavarą jis jungė atkrintamosiose. Pavyzdžiui, antrajame serijos su „Chimki“ mače, sukratęs 26 taškus, serviravęs 10 rezultatyvių perdavimų ir surinkęs 36 naudingumo balus. Galbūt į tokį patį košmarą penktadienį jis varys ir savo buvusius komandos draugus? „Fenerbahče“ komandoje varžovų lankus laužo Janas Vesely, taip pat žaidžiantis geriausią karjeros sezoną. Šįmet 28-erių Čekijos krepšinio superžvaigždė Eurolygoje vidutiniškai renka po 12,9 taško ir 16,8 naudingumo balo vidurkius. Į pirmąjį simbolinį Eurolygos penketuką taip pat patekęs centras žais jau ketvirtame finalo ketverte iš eilės, o link antrojo titulo paeiliui kelią Vesely ir jo kariaunai kirsti mėgins „Žalgiris“. Ir tai tik nedidelė dalis žvaigždyno, šį savaitgalį spindėsiančio „Štark“ arenoje. Prisisekite diržus, mūsų laukia fantastiškas reginys, į kurio sūkurį pirmą kartą po ilgos pertraukos įsisuks ir žalgiriečiai.

BasketNews.lt





Taip pat skaitykite: Pangosas: apie jam parašytą knygą ir Steve'o Nasho įkvėpimą 5 priežastys, kodėl Eurolygos finaliniame ketverte reikia tikėti „Žalgiriu“ „Žalgiris“ Belgrade turėtų sulaukti solidžios sirgalių paramos „Žalgirio“ kelią link Belgrado priminusiame vaizdo įraše – „Fenerbahče“ paskandinęs Milaknio metimas Auksiniai Šaro žygiai finalo ketvertuose: nuo istorinio triumfo Barselonoje iki geriausios Željko komandos Gerų naujienų sulaukusi „Real“ finaliniame ketverte žais stipriausios sudėties Rodyti komentarus Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.