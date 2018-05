Žaidėjams už sezoną dėkojęs Urbonas užsiminė ir apie ateities planus

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr. FIBA.com

Utenos „Juventus“ trečiajame ketvirtfinalio mače su Vilniaus „Lietuvos rytu“ nesugebėjo pasipriešinti galingai žaidusiems vilniečiams ir pasitraukę iš atkrintamųjų baigė savo sezoną, apie kurį spaudos konferencijoje kalbėjo strategas Žydrūnas Urbonas.

Rungtynių žaidėjas Rokas Giedraitis Taškai 21 Naudingumas 30 Perimti kamuoliai 4 Tritaškiai 75% 6/8

„Nelabai norisi kalbėti apie rungtynes, nes mes baigėme sezoną, – po mačo sakė Urbonas. – Daugiau norėčiau padėkoti tiems vyrams. Tuos tris mėnesius buvome 6-7 ir ypatingai tiems, kurie tuo metu buvo ir kentė tą nepriteklių. Jėgų, draugų ir padėkoti netgi už šiandienos rungtynes.“

„Kaip ir pirmose rungtynėse, pabandėme pirmajame kėlinyje. Bet nuėjus jų mašinai... o jie buvo šviežesni visomis prasmėmis. Agresyvesni gynyboje, greitesni – visur vėlavome pusę kojos.

Žinoma, įtakos padarė ir galva. Visi supratome, kad atvažiuojame į išvyką, žaisti su „Lietuvos rytu“, kur nugalėti juos nėra taip paprasta. Kol dar buvo keli taškai, jaučiau, kad vyrai ant suolelio dar palaikė, mojavo rankšluoščiais, bet vėliau viskas buvo aišku“, – susitikimą apibendrino strategas.

„Už šitą sezoną esu dėkingas vien todėl, jog man, kaip jaunam treneriui, buvo be proto daug patirties. Čia kitą kartą gali 5 sezonus treniruoti ir neturėti tokios patirties, ką šiais metais išgyvenau. Ateiti ir nuo nulio atstatyti komandą į ritmą, bet po to užpuolė traumos. Buvome be rotacijos ir treniruočių, o ateityje gavome pamokų kaip organizacija – su tiek mažai žmonių likti negalime“, – sezonu pasidalino Urbonas.

Paklaustas apie ateities viziją „Juventus“ strategas teigė: „Viską darysime nuosekliai. Surinksime valdybą, šnekėsime, spręsime, žiūrėsime, ką gerai ir blogai padariau aš. Galbūt, pirmiausia priimsime sprendimą dėl mano pozicijos ir eisime žingsnis po žingsnio.“

„Tam tikrą žaidėjų dalį norėsis matyti ir kitame sezone, tačiau klausimas, kaip mes juos išlaikysime. Nenoriu pavardėmis eskaluoti. Tikrai Dovis Bičkauskis lieka, kuris turi kontrakte numatytą sąlygą. Iš dalies esame patenkinti, kad jis taip atsiskleidėme.

Kenny Gainesas ir Simas Buterlevičius taip pat turi pliusą ir dėl kai kurių pozicijų galime spręsti bei turime pirmenybę. Pirmiausia išaiškės trenerio pozicija ir kibsime į vasaros darbus“, – reziumavo Urbonas.