Pasibaigus Eurolygos pasakai: kokie pokyčiai vasarą laukia „Žalgirio“?

Svaiginantis sezonas baigėsi atgal į realybę. Oj bus sunkios ir skausmingos pagyrios Žalgirui. Pangosas out, Ulanovas out, Jankūnas karjerą baigs,White out,Udrich out, Kavaliauskas karjerą baigs,Tupanas out Jasikevičius out.



Vėl prie Žalgirio vairo stos Darius Moskoliunas sugrįš seni geri laikai su 4 pergalėmis ir 13 pralaimėjimų. Davisas ir Milaknis vieni nepajėgūs ištraukti komandos. O Valinskas ir kiti amžinai perspektyvus Žalgirio deimantai dar jauni reikia palaukti nors 28. Oj bus įdomu gal net abonementą pirkti?



