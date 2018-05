AEK savininkas: „Nepriimčiau Eurolygos 10 metų kontrakto“

na visu pirma niekas jam to kontrakto net nesiulys artimiausiu metu todel senelis ir kliedi apie krepsini nuo uralo iki portugalijos.kas is to kad valstybiu daug,o lygis kaimo?koks krepsinis portugalijoj ar uz sibiro?kiek zmoniu ten susirenka i salytes?o del el tikslu jis visiskai teisus,el apie tai nekalba,bet kaip pelno siekiantis subjektas noretu kad didziausi klubai lostu tik el.