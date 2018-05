Dėl karčios pabaigos besigriaužęs Darjušas: „Nepatikėjome, kad galime laimėti“

Brandonas Daviesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Kaune prasidėjusiame LKL pusfinalyje prieš „Žalgirį“ solidžiai startavęs Darjušas Lavrinovičius pelnė pirmuosius 7 iš 9 Panevėžio „Lietkabelio“ taškų bei leido Aukštaitijos klubui pirmauti po pirmųjų dešimties minučių 21:14.

Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo vienintelis tiek veterano, tiek jo atstovaujamos ekipos blykstelėjimas.

38-erių aukštaūgis likusius du taškus surinko ketvirtojo ketvirčio viduryje, kada po ilgosios pertraukos iniciatyvą perėmęs „Žalgiris“ dominavo aikštėje 76:59.

„Aišku, rezultatas neatspindi tų rungtynių, – po skaudžios nesėkmės 69:93 graužėsi Darjušas. – Ketvirtajame kėlinyje truputį pasidavėme, bet gal taisyklingiau sakyti, jog pasimetėme.

Mes neužpuolėme, jie pradėjo agresyviau gintis, pradėjome laužyti savo derinius, gavosi tokia sumaištis, nesusikalbėjome gynyboje, jie įmetė lengvus taškus.“

– Pats asmeniškai startavote sėkmingai. Kas nepavyko vėliau?

– Paskui prisirinkau baudų, norėjau gintis agresyviai, bet teisėjai šiandien kontroliavo rungtynes. Manau, kad švilpė neblogai, kontroliavo rungtynes ir nepasidavė mūsų emocijoms. Kada gauni tokias pražangas ir jau turi keturias, tu paskui išeini ir (būni) pusiau darbinis – nenori prasižengti, bet reikia kietai gintis. Toks lyg kažkur neatidirbi… Išmušė iš vėžių ir gavosi kaip gavosi.

– Problemų su pražangomis turėjo abi komandos. Neleido teisėjai stipriau pasigrumti ar ta kova buvo tokia jau ypatingai fiziška?

– Čia yra atkrintamosios varžybos, „Žalgiris“ mėgsta kietą krepšinį. Paprasčiausiai kažkur per emocijas, per norą pervertini savo galimybes, gal kažkur kiečiau, grubiau pradedi stabdyti ir automatiškai čia yra bauda. To neišvengsi.

Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 14 Naudingumas 24 Blokuoti metimai 2 Atkovoti kamuoliai 7

– Trečiajame kėlinyje „Žalgiris spurtavo 8:0, bet paskui dar kabinotės į rungtynes. Kodėl nepavyko perlaužti mačo eigos?

– Kaip ir sakiau, atrodo, pabandėme, paskui vėl tokia atkarpa, kada paleidome porą momentų ir paskui išvis buvome pasimetę, nepatikėjome, kad galime laimėti, kad galime kabintis šitose rungtynėse.

– Iš baudos aikštelės pelnėte tik 18 taškų, kai „Žalgiris“ – 48. Galima sakyti, jog šią zoną žalgiriečiai jums uždarė.

– Na taip, matėsi, jog jie – pasiruošę gintis apačioje, nes kai gauni kamuolį, praktiškai ten dvigubina, trigubina, nėra, kur apsisukti. Jie tikrai gerai gynėsi, o pas juos praktiškai nėra tokių silpnų vietų, kad tu galėtum ir prieš snaiperius apsiginti, ir baudos aikštelėje. Tai mes akcentavome labiau ant snaiperių, tai kažkur palikdavome ir Aaroną White’ą, ir Brandoną Daviesą laisvesnį. Stengėmės, kad neišmestų laisvų tritaškių. Žinome, kad Kevinas Pangosas ir Artūras Milaknis gali perlaužti rungtynes. Kažką rizikavome, bet manau, kad tris kėlinius tikrai gerai žaidėme, išvykoje, Kaune, bandėme būti žaidime, bet ketvirtajame kėlinyje…

– Ar namuose tikitės užkurti „Žalgiriui“ pirtį?

– Be abejo, tikimės. Vis tiek prie savų sirgalių bus daugiau motyvacijos, bus daugiau energijos, kad žiūrovai nenusiviltų mūsų žaidimu.