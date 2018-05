Kokia Donato Motiejūno ateitis Lietuvos rinktinėje?

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Donatas Motiejūnas nėra vyriausiojo Lietuvos rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio radare, kuris paskelbė 15 žaidėjų kandidatų sąrašą pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynėms.

Per metus laiko tarp dviejų vyrų susiklostė tokia situacija, jog tapo neaišku, kada aukštaūgis vėl prisijungs prie nacionalinės šalies komandos.

Per šį laikotarpį Motiejūnas ir Adomaitis žiniasklaidoje apsikeitė frazėmis vienas apie kitą, treneris turėjo puolėją dukart braukti iš kandidatų sąrašo, o Motiejūnas pasigedo rinktinės atstovų dėmesio.

Visa tai išaugo į situaciją, jog šią vasarą Motiejūnas turi laisvo laiko, tačiau rinktinės kovas turės stebėti iš šalies.

2017 metų liepa

Adomaitis rinktinės treneriu tapo 2016 metais, o 2017 metų vasarą tarp jo ir Motiejūno įvyko pirmoji komandinė pažintis.

Rinktinė į pirmąją stovyklą susirinko liepos 21-ąją dieną Palangoje, tačiau Motiejūno su komanda nebuvo. Treneris spaudos konferencijoje iškart sakė, kad puolėjas į stovyklą atvyks liepos 28-29 dienomis. Taip ir nutiko.

Visgi rinktinės atstovai dar prieš atvykstant Motiejūnui ne kartą turėjo giliai atsidusti.

Ko gero, tą liepos 29-ąją niekas užtikrintai nežinojo, ar krepšininkas išties pasirodys Palangoje, kadangi jis „BasketNews.lt“ žiniomis iki galo taip ir nepasakydavo, kada atvyks į rinktinę, kokį pasirinko skrydžio laiką ir pan.

Įprastai rinktinėje tokie dalykai būdavo sustyguoti iki smulkmenų, tačiau su Motiejūnu buvo kitaip. Galbūt tai yra smulkmena, tačiau su kitais krepšininkais buvo lengviau.

O ta situacija pasikartos lygiai po mėnesio.

2017 metų rugpjūtis

Rugpjūčio 10-ąją dieną draugiškose rungtynėse su Prancūzija Motiejūnas žaidė 9 minutes, per kurias surinko -4 naudingumo balus.

Po šio mačo laukė Manto Kalniečio inicijuotas atviras pokalbis, kuriame emocingai buvo aiškintasi ir apie žaidimą, ir apie kiekvieno krepšininko bei trenerio indėlį į jį.

Daug kritikos susirinkime teko Motiejūnui. Ne dėl žaidimo ar pasirodymo rungtynėse su Prancūzija, o dėl požiūrio treniruotėse ir rungtynėse. Panašu, kad pokalbis davė vaisių – kitame mače jis įmetė 13 taškų.

Motiejūnas pasiruošimo etape sužaidė 8 draugiškas rungtynes, kuriose vidutiniškai per 16 minučių pelnydavo po 6,8 taško ir atkovodavo po 3 kamuolius.

Rugpjūčio 25-ąją dieną kaunietis kartu su visa rinktine sužaidė paskutinį kontrolinį mačą su Ispanija Vilniuje. Tuomet visa komanda išvyko į Izraelį, kuriame vyko Europos čempionato grupės etapas, o Motiejūnas – į Hjustoną, kuriame siautė uraganas. JAV jis aplankė savo širdies draugę, o dabar jau žmoną, kuri tuo metu pagimdė sūnų.

Motiejūno išvykos metu netilo kalbos, ar jis spės sugrįžti iki Europos čempionato. Kaip ir atvykstant į stovyklą, taip ir dabar rinktinei sunkiai sekėsi bendrauti su Motiejūnu. Ir ne tik dėl uragano padarinių.

Galiausiai Adomaitis viešai užstojo savo auklėtinį.

„Pirmiausiai, jūs palikite ramybėje jį ir komandą. Jis neišvyko tiesiog pasibūti, jo draugė laukiasi. Prašau tik vieno, jei nežinote situacijos, tai neskubėkite teisti. Ruošiamės žaisti be jo, bet jis bus. Žinome, ką jis gali padaryti, ir žinome, ką jis duos.

Čia yra šeimyniniai reikalai, kurių negalime kontroliuoti. Šeima laukia pirmagimio ir jis išvyko į gimdymą. Jis susilaukė sūnaus. Palikime jį ramybėje ir duokime pozityvesnės energijos. Jam to reikia. Neskubėkime smerkti“, – žurnalistams tada sakė specialistas.

Į rinktinę Motiejūnas sugrįžo rugpjūčio 31-ąją. Tą pačią dieną puolėjas pasirodė pirmose rungtynėse su Gruzija ir per 12 minučių surinko 4 taškus.

Būtina pabrėžti, kad Motiejūnas dar prieš atvykimą į komandą su rinktinės atstovais buvo suderinęs išvykimą į JAV.

„Adomaitis man suteikė galimybę palikti rinktinę ir pamatyti sūnų“, – grįžęs FIBA svetainei kalbėjo Motiejūnas.

2017 m. rugsėjis

Donatas Motiejūnas nuo žiniasklaidos atsitvėrė tylos siena. Po kiekvienų rungtynių krepšininkai žurnalistams turėdavo duoti interviu, bet Motiejūnas pro juos pražingsniuodavo į rūbinę.

Europos čempionato metu paklaustas apie tai, Adomaitis teigė, kad pirmą kartą apie tai girdi. Jeigu kažkas nesupratote – treneris tiesiog nenorėjo to komentuoti.

Motiejūnas Europos čempionate vidutiniškai pelnė po 6,3 taško, atkovojo po 1,3 kamuolio ir rinko po 2,8 naudingumo balo.

2017 m. lapkritis

Lapkričio 3-ąją Adomaitis į išplėstinį Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą įtraukė Donatą Motiejūną, tačiau po 4 dienų sąraše Kinijoje žaidusio puolėjo nebeliko.

„Jį nuo Europos skiria daug laiko juostų, prireiktų laiko įprasti prie to, be to, tolimos kelionės, – aiškino Adomaitis. – Jo karjeroje tai – naujas iššūkis, nauja komanda, noras joje įsitvirtinti. Nusprendėme remtis kitais žaidėjais.“

„BasketNews.lt“ žiniomis, tuomet treneris bendravo su Motiejūnu, tačiau atsakymo kartais nesulaukdavo ne vieną dieną. Kiek atviriau apie šią situaciją Adomaitis prakalbo prieš antrąjį FIBA langą.

2018 m. sausis-vasaris

Adomaitis sausį paskelbtame 33 žaidėjų sąraše ir vėl įtraukė Motiejūno pavardę. Jis vasario pradžioje išliko tarp 20-ies kandidatų, tačiau skelbiant galutinę sudėtį, strategas jį išbraukė.

„Man svarbu, kad žaidėjai norėtų atvažiuotų ir nereiktų jų įkalbinėti atvažiuoti, – sakė Adomaitis. – Taip trumpai pakomentuosiu ir nesivelkime daugiau į tai.“

Adomaitis taip kalbėjo žurnalistų būriui, o aštriau apie Motiejūno situaciją pasisakė apie jį išgirdęs antrąjį klausimą. Galbūt treneris nė neplanavo taip išsireikšti.

Motiejūnas irgi turėjo ką atsakyti.

„Su manimi iš rinktinės niekas nesusisiekė. Nei skambino, nei parašė bent jau SMS. Gal tie žodžiai reiškia, kad pats turiu skambinti ir prašyti paimti mane į rinktinę. Iš kitos pusės, matyt, taip ir esu reikalingas“, – interviu tinklalapiui „24sek.lt“ sakė Motiejūnas.

Skirtingai nei Adomaitis, Motiejūnas pats norėjo pasisakyti šia tema – jis interviu davė sau artimam žurnalistui Tomui Langviniui. Tai suprato ir pats Adomaitis.

2018 m. gegužė

Donatas Motiejūnas sezoną Kinijos lygoje baigė balandžio 11-ąją. Gegužės 24-ąją, lygiai prieš savaitę, jis pasisakė apie galimybę žaisti Lietuvos rinktinėje.

„Dėl rinktinės, tai pažiūrėsime, laiko dar yra nemažai. Viskas susidėlios. Mano vasara nėra labai užimta“, – radijo stoties „Radiocentras“ eteryje kalbėjo Motiejūnas.

Gegužės 31-ąją dieną Adomaitis paskelbė 15 kandidatų sąrašą ir Motiejūno neįtraukė. Treneris leido suprasti, kad pastaruoju metu su krepšininku nebendravo – skambino tik tiems, kurie yra sąraše.

Žvilgsnis į ateitį

Po vasaros, kiti FIBA langai vyks rugsėjį, lapkritį ir vasarį. Jeigu viskas rinktinei susiklostys sėkmingai, tuomet 2019 metų rugsėjį mūsiškiai grumsis pasaulio čempionate Kinijoje.

Tarp Motiejūno tolimesnės karjeros variantų yra ir Kinija, o tokiu atveju krepšininkas turėtų galimybę ginti šalies garbę kituose FIBA langų etapuose. Patekus į NBA arba Eurolygos komandą, situacija turbūt būtų priešinga.

Nežinia, kas dedasi Adomaičio galvoje dėl Motiejūno. Dabar šio krepšininko treneriui nereikia, o ar reikės vėliau – irgi nežinia.

Rinktinė turi niekada žaisti neatsisakančius aukštaūgius Joną Valančiūną, Mindaugą Kuzminską, Artūrą Gudaitį ir Domantą Sabonį, taip pat ketvirtoje pozicijoje žaidžiantį Eimantą Bendžių, jaunuosius žaidėjus Martyną Echodą ir Lauryną Birutį.

Vyriausi iš jų – 28-erių Kuzminskas ir Bendžius. Negalima pamiršti ir 34-erių Pauliaus Jankūno, kuris šį sezoną pateko į Eurolygos antrąją geriausių žaidėjų komandą.

Priekinės linijos ateitis rinktinėje atrodo šviesi. Pamatysime, ar artimiausiais metais prie šio šviesulio prisijungs ir Motiejūnas.