Po nesėkmės atsigaunantis Jamesas: „Tai buvo vienas sunkiausių pralaimėjimų mano karjeroje“

Per visa lygos istorija nera buve tokio zaidejo apie kuri taip viesai daug sneketu. Nesvarbu kiek jis imestu ar tu kvailu trigubu dubliu pridarytu, vistiek jis yra blogas. Lebronas man nepatinka, niekada nebuvau ir nebusiu jo gerbejas, bet kad ir kaip jis reikalingas lygai, manau atsitiks kaip su Kobe - baigs karjera ir bus pamirstas. O lyga pralaimejo su Lebrono, nes netgi investuojant i ji tokius pinigus ir socialinius tinklus, ziniasklaida bei teisejus - nu niekaip nepavyko jo padaryti antruoju Jordanu. Tai kam stengtis. jeigu net toks zmogus, su tokiais duomenimis nesugeba nuversti Dievo nuo sosto.As pateisinu Lebrona tik del vieno, bet tuo paciu ir smerkiu - jis sukure superkomanda Miamyje ir kol su jais karaliavo, deja dabar tenka paciam patirti ka reiskia pries tokia komanda zaisti. 4 finalas is eiles ir tris kartus bus pralostas taip geresniais padarius snetik KD bet ir Curry. Koks NBA legenda ar geriausias per savo karjera yra leides buti taip zeminamas? Nebent J West. Bet Lebronas, kad ir kiek lostu rytuose, kur absoliuiciai nera konkurencijos, patekes i finala pagaliau pamato su kokiais kiausingalviais jam reikia losti. Su visiskais asilais. Ir sitame finale jam reikia mesti po 60 - 70 tasku norint islosti rungtynes. Bet to nebus.Lebronas des kojas is Klyvlendo i Filadelfija kad vel patektu i finalus. Jis nesikels i vakarus nes nepateks i finala. O tai nei jo nei NBA tikslas. Ir man asmeniskai didziausia beda su Lebronu yra ta, kad siais laikais jis yra kisamas per prievarta kad butu megiamas. Ir dalinai tai gaunasi. Bet isivaizdukit Magic Johnson anais laikais su social media...uz savo HIV jis butu suestas ir tapes nemegstamiausiu visu laiku sportininku. Lebronui laikas nustoti inksti, nustoti verkti ir pripazinti kad jis tera koks #6 ar #7 tarp geriausiu krepsininku isitorijoje. Ir tai cia su dideliu avansu.