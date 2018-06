Curry pagerino tritaškių rekordą, o „Warriors“ įpusėjo kelionę link titulo

Kokia dar tukstantmecio komanda. 2000 Lakers ir 96 Bulls sutrupintu situos Warriors. 3-6 finaluose ir tai vadinama Lebrono era? Teisingai Rob Parker sake "its about winning, not showing off". Ir sitie finalai, jau visiskai be emociju ir labai neidomus. Jeigu taip ir toliau, tai nba ims prarasti reitingus ir smuks zemyn kaip buvo iki Bird ir Magic atejimo i lyga. Ydomu tik kas dabar gelbes lyga.