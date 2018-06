„Žalgiris“ pradeda sezono abonementų prekybą – galimybė sutaupyti kelis šimtus

Nuotr.: Fotodiena.lt

Svarbiausioms sezono kovoms besiruošiantis Kauno „Žalgiris“ nepamiršta ir artėjančio naujo krepšinio sezono bei birželio 7 dieną pradeda visuotinę abonementų prekybą.

Padėka sirgaliams

Įspūdingą žygį Eurolygoje surengę kauniečiai savo aistruoliams padovanojo įsimintinas pergales prieš Europos krepšinio milžinus ir už tai yra dėkingi ištikimiausiems gerbėjams. 2017-2018 m. sezone Eurolygos dvikovos „Žalgirio“ arenoje pritraukė daugiausiai žiūrovų visoje Europoje.

„Kauno „Žalgirio“ klubas yra labai dėkingas visiems bilietų ir abonementų pirkėjams. Visos gautos pajamos yra investuojamos atgal į komandos augimą ir stiprėjimą. Labai džiaugiamės, kad galime pasiūlyti aukščiausios klasės sporto renginius, pramogą miestiečiams ir neišdildomus įspūdžius šalies svečiams. Kiekvienais metais stengiamės tobulinti savo paslaugas, pasiūlyti papildomų naudų kaip įvairios nemokamos pramogos prieš rungtynes bei tobulinti ir gražinti arenos erdves“, – padėką išreiškė „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas.

Naujajame sezone Eurolygos formatas nesikeis, todėl krepšinio gerbėjai „Žalgirio“ arenoje ir vėl išvys visas Eurolygos komandas.

Be Eurolygos reguliariojo sezono rungtynių abonementų savininkai taip pat galės lankytis visose „Žalgirio“ arenoje vyksiančiose Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe–LKL) kovose ir jaunimo komandos namų mačuose Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

Abonementų savininkai sutaupo

Verta paminėti, kad 2017-2018 metų sezone abonementų savininkai sutaupė nuo 201 iki 2387 eurų. Investicija labiausiai pasiteisino parketinėse vietose ir „Audi“ klube (abonemento kainos ir vietos vertės skirtumas 2387 eurai). Auksinio sektoriaus vietų turėtojai sutaupė 701 eurą. Skaičiuojama, jog artėjančiame sezone abonementų savininkai gali sutaupyti iki 2212 eurų. Taip yra todėl, kad įsigyjant „Žalgirio“ sezono abonementą daugumoje arenos sektorių vieta kainuoja iki 75 procentų pigiau nei būtų perkant bilietus į kiekvienas rungtynes atskirai.

Taigi, trečiąją vietą Eurolygoje užėmusios komandos namų rungtynėse garantuotą vietą visam sezonui galima užsitikrinti vos už 79 eurus – vidutiniškai vos 1,98 euro už rungtynes. Sirgalių patogumui abonementus galima įsigyti išsimokėtinai be pabrangimo, naudojantis „Mokilizingo“ paslaugomis.

Be finansinės naudos, žinoma, labai patogu ir tai, jog kas kartą nereikia rūpintis bilieto pirkimu ir sėdimos vietos paieška, o taip pat su sezono abonementu taikomos įvairios nuolaidos komandos partnerių teikiamoms paslaugoms. Be to, iš abonemento galima išsiimti vienkartinį bilietą į pasirinktas rungtynes, tai ypač patogu organizacijoms, kurios į savo vietas nori pakviesti darbuotojus, klientus ar partnerius. Abonemento savininkams nereikia rūpintis dėl kortelės perdavimo ir atsiėmimo po rungtynių, galima tiesiog nusiųsti elektroninį bilietą.

Norintiems papildomų patogumų (atskiras įėjimas, atskira ir nemokama rūbinė, patogios „lounge“ zonos) siūloma rinktis vietas išskirtinėse arenos erdvėse: „Audi“ klube, „Ramirent Premium“ klube arba VIP parketinėse vietose.

Artėjančio sezono abonementus galima įsigyti internetu bei „Žalgirio“ arenos kasoje nuo birželio 7 d. 12 val. Abonemento pratęsimai (išsaugant turėtas vietas „Žalgirio“ arenoje) vyksta iki liepos 13 d. Nepratęstas vietas liepos 17 d. išskirtinai perka tik „Žalgirio“ Garbės Klubo nariai. Nepratęstos vietos nuo liepos 18 d. bus paleidžiamos į viešą prekybą, kuri bus vykdoma iki rugsėjo 19 d.