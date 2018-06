Kauno „Žalgiris“ tiesiausiu keliu nužygiavo į „Betsafe–LKL“ finalą, o šios komandos puolėjas Aaronas White‘as tapo naudingiausiu pusfinalio serijos žaidėju.

Į simbolinį penketuką pateko po du „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkus – šios dvi komandos šeštadienį pradės kovą dėl aukso. Penketuke taip pat – vienas Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas.

White‘as per trejas pusfinalio serijos prieš Panevėžio „Lietkabelį“ rungtynes vidutiniškai rinkdavo po 18 naudingumo balų.

25 metų 206 cm ūgio žalgirietis aikštėje vidutiniškai praleisdavo mažiau nei po 18 minučių, per kurias rinkdavo 14,3 taško (75 proc. dvitaškių) ir po 5 atkovotus kamuolius.

Per trečias serijos rungtynes A. White‘as surinko 26 naudingumo balus (21 taškas, 6 atkovoti kamuoliai) ir sužaidė geriausias sezono rungtynes „Betsafe–LKL“ čempionate.

Pusfinalyje geriausias centras buvo Antanas Kavaliauskas, su juo į simbolinį penketuką pateko „Lietuvos ryto“ žaidėjas Chrisas Krameris ir Rokas Giedraitis bei „Lietkabelio“ lyderis Žanis Peiners.

Kavaliauskas per trejas rungtynes žaidė po beveik 16 minučių, per jas rinkdavo po 10 taškų ir atlikdavo net po 3,3 rezultatyvaus perdavimo – aukštaūgis surinkdavo po 14,7 naudingumo balo. Antrosios serijos rungtynės (18 minučių, 19 taškų, 4 rez. perd., 26 naud. balai) buvo geriausios per karjerą LKL čempionate vilkint „Žalgirio“ marškinėlius.

Penketuke – ir „Lietkabelio“ atstovas Peiners. Latvis į „Žalgirio“ krepšį įmesdavo po 15,7 taško ir rinkdavo po 15 naudingumo balų.

Geriausias tarp įžaidėjų pusfinalyje buvo Krameris. „Lietuvos ryto“ žaidėjas per penkerias serijos rungtynes rinkdavo po 10,4 naudingumo balo: 7,2 taško, 7,4 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 atkovoto kamuolio.

Naudingiausias ketvirtfinalio serijos žaidėjas Giedraitis vėl pateko į penketuką, šįsyk jis per 5 susitikimus rinkdavo po 15,6 balo: 13 taškų ir 5,4 atkovoto kamuolio.