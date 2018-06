Ulanovas: „Pernelyg nesidžiaugėme po pirmosios pergalės, nėra kada liūdėti ir dabar“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Edgaras Ulanovas buvo vienas geriausių Kauno „Žalgirio“ krepšininkų, tačiau jo indėlio antrose LKL finalo serijos rungtynėse nepakako.

Ule per 33 minutes pelnė 15 taškų (3/5 dvit., 1/3 trit., 6/7 baudos), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas bei surinko 18 naudingumo balų, tačiau „Žalgiris“ Vilniuje 73:82 nusileido „Lietuvos rytui“.

„Jau per ilgąją pertrauką kalbėjau, kad „Lietuvos rytas“ laikė didesnį kontakto lygį ir mums tai pakišo koją, ypač pirmoje pusėje. Pirmose rungtynėse po ilgosios pertraukos mums pavyko suagresyvinti savo žaidimą ir mums to pakako, o išvykoje to neužteko.

Per vėlai pradėjome žaisti geriau ir lyginti kontakto lygį. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo apylygis, bet šįkart viskas pasisuko į „Lietuvos ryto“ pusę. Nesidžiaugėme po pirmosios pergalės, nėra kada liūdėti ir dabar. Laukiame, kas bus toliau.

Eurolyga pasibaigė. Viskas, mes ją užmiršome, jos nebėra. Yra LKL, yra „Lietuvos rytas“, kuris nori žaisti gerai ir žaidžia gerai“, – pasakojo Ulanovas.

– Kas pirmoje pusėje neveikė?

– Kontakto lygis buvo kitoks, jie labiau kovojo dėl kamuolių, jie kėlinį iškart pradėjo su agresyviomis baudomis, susirinko pražangas, o mes prasižengėme tada, kai jie atliko metimus, o tuomet ir sumetė baudas. Jie daug kartų įmetė 2+1. Viskas susidėjo.

– „Lietuvos rytas“ antrose rungtynėse sėkmingai kovojo dėl kamuolių puolime, šįkart jie pagal šitą rodiklį pirmavo ilgą laiką. Kaip tai paaiškinti?

– Tikrai sunku paaiškinti. Atrodo, kad patys lendame po krepšiu, norime kovoti dėl kamuolių. Visi žino, kad mes gerai kovojame dėl kamuolių. Mums tai tikrai labai padėtų.

– Kiek netikėtas buvo 24 taškus pelniusio Louko Mavrokefalidžio faktorius?

– Jis yra pagrindinis žaidėjas. Jie visada akcentuoja žaidimą per jį. Tai gero lygio krepšininkas ir šiandien gerai sužaidė. Jankūnas pas mus greitai susirinko pražangas, tad treneriui buvo sunku keisti krepšininkus.

– Kalbant apie pabaigą, rezultatas buvo lygus 66:66, o tuomet „Lietuvos rytas“ pabėgo. Kas tuomet nutiko?

– Žinote, galas visada yra 50 prie 50. Įmesk vieną metimą, kartą apsigink ir to užtenka. Laikas pradeda spausti tiems, kurie atsilieka. Apie pabaigą net neverta kažko kalbėti, nes rungtynės susideda iš keturių kėlinių.