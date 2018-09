„Barcelona“ Wanamakeriui siūlo milijonu solidesnį atlyginimą nei „Fenerbahče“

to o kas

Barca futbolo+krepsinio komanda yra viena didele organizacija. Is esmes, tai barcos futbolo klubas remia krepsinio kluba (plius siek tiek pati Barcelona is remeju gauna pardavusi vardo vieta (pvz Lassa kompanijai) ir pan). Bet is principo tai tiek realui, tiek barcai pinogo niekad nepritruks nes futbolo klubai yra labai stiprus ir turtingi.