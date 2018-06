„Lietuvos ryto“ triumfas LKL serijoje prilygtų stebuklui

antanas

To as. Valkata as jau snd 1000eur uzmeciau ir garantuoju kad rytas man kels bapkes,nes jie bus ziauriai supyke po netiketos zalgirio pergales vilniuje. Poryt,kai rytas prateses serija los 6rungtynes mestelsiu net 2000eur,taip toliau varkes prasuksiu,o penktadienis bus mano sloves diena nes rytui laimejus 6rungtynes as ant 7rungtyniu ant ryto mesiu 3000eur. Tai gan didele rizika bet manau prasuksiu sia sunkia varke.



