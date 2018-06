Gandus apie NBA užgesinęs Daviesas: „Esu laimingas, jog kitąmet ir vėl būsiu čia“

Antanas dar nepasikore?

2018-06-18 14:59



antanas



To as. Valkata as jau snd 1000eur uzmeciau ir garantuoju kad rytas man kels bapkes,nes jie bus ziauriai supyke po netiketos zalgirio pergales vilniuje. Poryt,kai rytas prateses serija los 6rungtynes mestelsiu net 2000eur,taip toliau varkes prasuksiu,o penktadienis bus mano sloves diena nes rytui laimejus 6rungtynes as ant 7rungtyniu ant ryto mesiu 3000eur. Tai gan didele rizika bet manau prasuksiu sia sunkia varke.



2018-06-18 12:53



antanas



Snd nepagailejau 1000eur uz ryta nes kitaip sesiu i minusa ir lkl finale. Rytas snd bus pikti ir motyvuoti tad gan lengvai laimes,beto manau dar rytas gali ir serija laimet jeigu los taip kaip moka.



2018-06-16 15:43



antanas



To to antanas. Sisyk as daugiau nei garantuotas savo busimu navaru nes rytas man si sezona ne karta ant bapkiu kele ir tik pora kart pavede. Aisku yra kiek rizikos kad rytas laimes serija 4:3,bet surizikavau ir pastaciau ant 4:2,nes kofas tiesiog pasakiskas ryto,beto ir zaidimas ryto kolkas ta patvirtina. Del snd tai as visiskai garantuotas ryto sekme,tik biski nerimo kelia penktos rungtynes.



2018-06-16 13:41



antanas



Viskas vyksta pagal plana. Pastaciau 1200eur kad serija 4:2 laimes rytas. Snd net neabejoju ryto sekme ir uzmeciau 600eur. Po ryto triumfo serijoje skaiciuosiu tukstantinius navarus. Nors viena komanda siame sezone man atnes rekordini navara. Is anksto aciu rytui