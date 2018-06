„Žalgirio“ sezono pabaigos atodūsis

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Palengvėjimas. Paprastai ne tai užplūsta, kai tampi čempionu, bet būtent tokia emocija buvo matyti kiekvieno Kauno „Žalgirio“ krepšininko veiduose, kai nuaidėjo finalinis rungtynių su Vilniaus „Lietuvos rytu“ švilpukas.

Palengvėjimas, kad LKL finalo serija baigėsi taip, kaip daugelio buvo tikėtasi. Palengvėjimas, kad sezonas pagaliau sustojo ties 86-osiomis rungtynėmis. Palengvėjimas, kad galima ramiai galvoti apie atostogas. Palengvėjimas, kad galima pasirašyti naujas sutartis, kurios jau kurį laiką kabėjo virš kai kurių žaidėjų.

Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) sezonas šiemet tapo trečiu vėliausiai pasibaigusiu profesionaliu sezonu Europoje. Vėliau finišuos tik ispanai ir prancūzai – Ispanijos pirmenybių finalo serija gali pasibaigti šį vakarą arba, jeigu prireiks penktųjų rungtynių, – penktadienį. Tuo metu Prancūzijos čempionato nugalėtojai gali paaiškėti rytoj.

Šiemetinis sezonas Lietuvoje buvo toks ilgas, kad čia dar net nebuvo prasidėjęs finalas, kai NBA jau turėjo čempionus.

„Ilgiausias sezonas, daugiausia rungtynių, – atsiduso Kevinas Pangosas. – Išsunkiantis sezonas. Žaidėme aukšto lygio varžybose, aukšto lygio krepšinį. Buvo sunku, bet dėl to tokios akimirkos yra dar smagesnės.“

„Žiauriai ilgas, žiauriai sunkus, bet tuo pačiu ir žiauriai malonus“, – komandos draugui, apibendrindamas sezoną, pritarė Artūras Milaknis.

„Žalgiris“ pirmadienį namie 80:70 pranoko Vilniaus „Lietuvos rytą“ ir 8-ąjį kartą iš eilės triumfavo nacionalinėse pirmenybėse. Iš karto po finalinės sirenos žalgiriečiai pasipuošė juodais marškinėliais su skaičiumi 20. Tai simbolizuoja čempioniškų „Žalgirio“ trofėjų LKL pirmenybėse kiekį.

Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 29 Naudingumas 42 Perimti kamuoliai 3 Baudų metimai 79% 11/14

Iki to 20-ojo titulo „Žalgiriui“ šį kartą reikėjo eiti lipant per save. Iš dalies dėl to, kad sezonas, atrodė, baigėsi gegužės 20 dieną, tomis emocingomis rungtynėmis su Maskvos CSKA. Trečioji vieta Eurolygoje yra aukščiausias pasiekimas klubui nuo 1999 metų ir tuo pačiu didžiausias laimėjimas didžiajai daliai komandos.

Tai, kad po to dar mėnesį reikėjo vargti LKL, yra klaida, ir iš tos klaidos lyga jau pasimokė – žadama, kad kitąmet sezonas pasibaigs iki gegužės 31 dienos.

Po tokio sezono Eurolygoje „Žalgiris“ buvo matomas kaip ryškus LKL finalo favoritas, turintis jį laimėti be ilgesnės serijos. Galiausiai ta serija gavosi sunkesnė ir ilgesnė, nei daug kas įsivaizdavo.

„Mūsų žaidimas nebuvo panašus į tą, kurį rodėme visą sezoną. Didžiulė pagarba vyrams, kad jie ištraukė seriją. Tai ir reikėjo padaryti – ištraukti“, – po finalinių sezono rungtynių sakė Šarūnas Jasikevičius.

„Traukimą“ rodo tai, kad „Žalgiris“ vos kartą finalo serijoje pirmavo rungtynėse joms įpusėjus. Taip nutiko pirmajame mače, kai iki ilgosios pertraukos kauniečiai spėjo įmesti 50 taškų, o praleisti – 43.

Tris kartus įpusėjus mačui pirmavo vilniečiai, kartą – rezultatas buvo lygus. Visgi visą sezoną garsėjęs galingomis antrosiomis rungtynių pusėmis, „Žalgiris“ tai pademonstravo ir finalinėse kovose.

Paskutines trejas rungtynes „Žalgiris“ po ilgosios pertraukos laimėjo atitinkamai 13, 8 ir 10 taškų persvaromis. Ir netgi tas skaičius 8 nepasako visos istorijos – ketvirtosiose serijos rungtynėse Kauno klubas sužaidė geriausią finalo serijos kėlinį, kai trečiąjį ketvirtį laimėjo 24:9. „Lietuvos rytas“ priartėjo tik paskutinę minutę, pataikę kelis desperatiškus tritaškius.

Tritaškiai buvo tai, kas galiausiai užkūrė „Žalgirio“ emocijų variklį paskutiniame sezono mače. Aaronas White’as 38-ąją mačo minutę smeigė iš toli ir net pritūpęs bei žemai nuleidęs tris pirštus grįžo atgal į gynybą. Po kelių akimirkų Vasilije Micičius pridėjo dar vieną tolimą metimą, atsisuko į fanus ir taip pat iškėlė 3 pirštus – 77:68.

Kitoje aikštės pusėje Brandonas Daviesas perėmė kamuolį ir mačo, serijos bei sezono baigtis tapo aiški.

Daviesui paskutinės finalo serijos rungtynės tapo didžiule vyšnia ant nuostabaus sezono pabaigos torto. Užsikūręs balandžio mėnesį, kai tik buvo paskelbta apie pratęstą sutartį su „Žalgiriu“, jis dominavo Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Pirėjo „Olympiakos“ ir buvo absoliučiai nesulaikomas LKL finale.

Paskutinėse sezono rungtynėse centras sumušė asmeninius rezultatyvumo (29 taškai) ir naudingumo balų (42) rekordus. Pastarasis rodiklis – ir geriausias visų laikų pasiekimas LKL finaluose.

„Įdėjau viską, ką turėjau, norėjau šią seriją užbaigti kaip įmanoma greičiau ir atidaviau viską. Esu pavargęs, bet tai yra verta“, – po finalo prakaitą braukė Daviesas.

Jis žino, kad kitą sezoną grįš į „Žalgirį“. Taip pat, kaip Pangosas ir Micičius žino, kad nebegrįš. Veikiausiai nebebus ir Axelio Toupane’o bei Beno Udriho. Tuo metu Šarūnas Jasikevičius, Edgaras Ulanovas ir Antanas Kavaliauskas dar tik ruošiasi priimti sprendimus dėl ateities.

Komanda keisis, sezonas kitąmet trumpės, palengvėjimą pakeis įtampa ir atsakomybė už rezultatus. Bet tai – jau kitos istorijos.

2017-2018 m. sezono uždanga nusileido. Pagaliau.