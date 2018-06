Domantas Sabonis: „Būtų labai smagu karjerą baigti Kaune“

Pirmadienį Kauno „Žalgirio“ krepšininkai 20-ąjį kartą klubo istorijoje ir 8-ą sykį iš eilės laimėjo Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą. Čempionais kauniečiai tapo penktose finalo serijos rungtynėse „Žalgirio“ arenoje įveikę Vilniaus „Lietuvos rytą“.

Rungtynių užkulisiuose bei po dvikovos vykusiame čempionų siautulyje nardė ir „Žalgiris TV“ laidų rubrikos #TimeOutŽalgiris komanda su laidos vedėja Dalia Belickaite priešakyje.

Arenoje sutikti sirgaliai dar rungtynių metu turėjo įvardinti, su kuriuo iš žalgiriečių norėtų labiausiai atšvęsti LKL čempionų titulą. Tarp populiariausių atsakymų pateko Kevino Pangoso, Pauliaus Jankūno, Antano Kavaliausko ir Šarūno Jasikevičiaus pavardės.

Tarp žiūrovų Belickaitė sutiko ir pakalbino du stipriausioje planetos krepšinio lygoje – NBA rungtyniaujančius lietuvius – Domantą Sabonį ir Joną Valančiūną.

„Kevinas Pangosas – mano draugelis, todėl noriu, kad šiandien „Žalgiris“ laimėtų. Su Kevinu metus žaidėme Gonzagoje, jis man kaip brolis, – kalbėjo K.Pangoso marškinėliais apsirengęs D.Sabonis. – Stebėjau visas „Žalgirio“ rungtynes per Eurolygos televiziją. Labai geras sezonas, jeigu laimės šiandien bus „perfect“.

Domanto tėtis – Arvydas Sabonis profesionalo karjerą užbaigė ten, kur ją ir pradėjo – „Žalgiryje“. Ar Domantas nenorėtų pasekti tėčio pėdomis ir bent sezoną sužaisti „Žalgiryje“?

„Būtų labai smagu pabaigti karjerą Kaune, bet viskas priklauso nuo ateities. Norėčiau“, – teigė Domantas.

Praėjusių metų LKL finalo serijoje Roberto Javtoko marškinėliais pasipuošęs Jonas Valančiūnas šįkart ir vėl stebėjo LKL finalo kovas.

„Kartais faina pasėdėti ir pažiūrėti krepšinį, be tiek emocijų daug, be prakaito, be streso. Gera pažiūrėti, – teigė Valančiūnas. – Žinojau, kad „Žalgiryje“ surinkti tikrai geri vyrukai. Treneris – labai pajėgus. Šį sezoną „Žalgiris“ išdarinėjo puikius dalykus, buvo malonu žiūrėti. Stebėdavau „Žalgirio“ žaidimą ir Toronte.“

Valančiūnas paklaustas, ar jau septintąjį LKL čempioną žiedą iškovojęs Artūras Milaknis yra geresnis už 6 NBA žiedus turintį legendinį Michaelą Jordaną, nepasimetė.

„Aišku, kad Milaknis. Kas čia per klausimas? Net nežinau tokio Jordano“, – juokėsi Jonas.