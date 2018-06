Su „Žalgiriu“ siejamas Grigonis: „Aš savo darbą atlikau, o dabar žiūrėsime, ar kažkas susidomėjo“

a

to subfor. Bet jo kontraktas dar 2 metus galioja, tai manau kad ta ispirka gali buti ir 150k ir didesne visgi. Plius jis ir pats nores gauti kokius 300k po neblogo sezono eurocupe. Tai cia sumoj jau gautusi kokie 400-450k per sezona uz Grigoni. Kas butu way to much. Ir kadangi Zalgiris yra tramplynas i dar aukstesni lygi, tai kazin ar Grigonis noretu pasirasyti sutarti kur ispirka butu kokie 500k, trukme kokie 3 metai, ir per sezona gautu kokius 250k. Todel mano akimis labai mazai sansu Grigoni Zalgiryje pamatyti.