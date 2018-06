Gudelis atskleidė, kad „Lietuvos rytas“ domėjosi ir Maksvyčiu

Nuotr.: fotodiena.lt/J. Elinskas

Nuotr. fotodiena.lt/J. Elinskas

Šiandien oficialiai buvo patvirtinta, kad Dainius Adomaitis kitą sezoną vėl treniruos Vilniaus „Lietuvos rytą“, o dabar paaiškėjo, kas dar pretendavo stoti prie sostinės ekipos vairo.

Klubo dalininkas Darius Gudelis interviu tinklalapiui „24sek.lt“ atskleidė, kad „Lietuvos ryto“ vadovai svarstė ne tik palikti poste kitam sezonui Rimą Kurtinaitį, bet ir Klaipėdos „Neptūno“ trenerio Kazio Maksvyčio kandidatūrą.

„Dabar jau galiu pasakyti, kad svarstėme tris kandidatūras į trenerio poziciją. Tos kandidatūros pasirinktos dėl klubo ateities strategijos. Mes pradedame trejų metų etapą. Praėjusį sezoną suformavome lietuviškos komandos stuburą, priėmėme sprendimą, kad dvyliktuke bus du jauni mūsų sistemos žaidėjai.

Natūralu, kad kandidatų ratas siaurėjo prie lietuvių pavardžių. Tai buvo Kazys Maksvytis, Rimas Kurtinaitis ir Dainius Adomaitis“, – sakė Gudelis.

Tiesa, Maksvytis su „Neptūnu“ turi sutartį kitam sezonui, o renkantis tarp Kurtinaičio ir Adomaičio, vilniečiai pirštu vedė į pastarąjį.

Be to, sostinės klubo vadovas dar kartą patvirtino „Lietuvos ryto“ ambiciją grįžti į Eurolygą, kuomet komandų skaičius dar labiau prasiplės.

„2019–2020 metų sezonas, kuris bus antrasis strategijos sezonas, bus ypač svarbus – jau dabar esame pasirengę per jį didinti komandos komplektacijos biudžetą. Visa tai darome dėl Eurolygos kriterijų – tą sezoną Europos taurės turnyro abu finalininkai iškops į Eurolygą (šį sezoną tik nugalėtojas), be to, Eurolyga yra numačiusi du vardinius kvietimus Europos taurės turnyro komandoms. Realiai 2019–2020 m. sezonas turėtų būti tas, kai mes darysime šuolį į priekį“, – „24sek.lt“ pasakojo Gudelis.