JAV prakaitą liejantis Toupane'as siekia kontrakto su NBA klubu

Anonimasmaciulis vietoj ules butu, o vietoj toupano reiktu panasaus atletisko zaidejo

Kodel? Maciulis gintis gali pries 1-4 numerius ir pataiko tritaskius. Nereikia komandos surinktineti visiskai tokios pacios kaip buvo praeitais metais. Mano manymu Toupane buvo prasciausias praeito tarpsezonio pirkinys neskaitant Udriho ir Bosto(gal).As tikrai uz greita, atletiska komanda, bet net Ulanovui pasilikus manau Maciulis butu geras pakeitimas Toupane. Vistiek "maziuku" dar reiks pirkti.Beto is to Toupane atletiskumo praktiskai mes nieko negavom apart gynybos. Net greitam puolime dazniausiai likdavo sausas.