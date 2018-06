Klausimų neapsikentęs Jeffersonas juokaudamas pareiškė, kad nutraukė draugystę su LeBronu

Nuotr.: AP – Scanpix

Richardui Jeffersonui taip atsibodo klausimai apie LeBroną Jamesą, kad jis viešai pareiškė, jog su savo geru bičiuliu nutraukė draugystę.

Gerai su LeBronu sutariantis ir Los Andžele gyvenantis 38-erių metų 201 cm ūgio krepšininkas nuolat buvo klausinėjamas apie galimą Jameso ateitį kitame klube, o į tai buvo įtraukta net Jeffersono šeima.

„Rašau tai apgailestaudamas – po daugybės draugystės metų nusprendžiau nutraukti bendravimą su LeBronu. Sakau tai viešai, tad prašau žurnalistų ir sirgalių manęs nebeklausinėti apie tai, kur pakryps Jameso karjera. Nei aš, nei mano šeima, nei mano vaikai to nežino.

Gyvenu Los Andžele, todėl, deja, šie klausimai yra neišvengiami, tačiau tikiuosi, jog ši žinutė padės. Tiesą sakant, niekada nemėgau LeBrono. Jis per daug dirba, o dėl to kiti vyrukai atrodo prasčiau. Jis yra mėgstamiausias mano sūnaus krepšininkai, o tai priimu kaip išdavystę. Apgailestauju dėl tokio savo pareiškimo, tačiau manau, jog jis yra teisingas. Visiems linkių sėkmės NBA laisvųjų agentų rinkoje. Ir dar, Channingai Frye, eik velniop. Tiesiog be priežasties“, – juokaudamas rašė krepšininkas.

Jeffersonas kartu su LeBronu „Cavaliers“ komandoje žaidė 2015-2017 metais.

Šią vasarą Jamesas gali tapti laisvuoju agentu ir pasirinkti bet kurios komandos pasiūlymą.