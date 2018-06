„Spurs“ mainais už Leonardą nori Tatumo, „Lakers“ didina pasiūlymą

Qww

Ar ne per daug tie spurs tikisi? Lakers vietoje as tiek nemokeciau, kai jau zinoma, kad lebronas jau nusprendes ateiti i lakers, tada ir paul george griztu i la(lebron kaip partneris daug geriau nei westbrook, bei grizti namo visad smagu). Duociau as viena is siu zaideju - kuzma arba ingram ir du pirmo rato saukimus. Jei spurs lauzosi taip, tegu ima irving, kuris po metu turbut iseitu is ju :D.



