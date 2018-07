Ilgą laiką su „Lakers“ sietas George‘as lieka „Thunder“ gretose

fanas

wow bomba :D tereikia anthony ismainyt nors gali buti sunku bet imanoma,gali tekti first rounderi kai kam duot kad paimtu ,bet is kitos puses ,turetu but kokia dugnyne komanda suinterisuota ,galetu tankint sezona ir vistik anthony gavus siokia tokia reklama,po metu atsislaisvintu capas, nes 1 year dealas,o okc imt beleka ka siulytu su nedileliais kontraktais