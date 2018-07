Idealų etapą baigęs Adomaitis nedelsiant imsis „Ryto“ iššūkio

Lukas Lekavičius Nuotr.: FIBA.com

Luko Lekavičiaus gynyba Nuotr.: FIBA.com

Domantas Sabonis Nuotr.: FIBA.com

Domantas Sabonis Nuotr.: FIBA.com

Rinktinės krepšininkai nuo rytojaus pradeda atostogas, o jų vado Dainiaus Adomaičio laukia pats darbymetis. Treneris kibs į darbas su Vilniaus „Ryto“ komanda.

„Rytoj, – į klausimą, kada pradės rūpintis „Ryto“ reikalais, atsakė treneris. – Šiąnakt grįžtame ir rytoj į darbus. Yra keli žingsniai, kuriuos turime padaryti. Klubo vadovybė tuo klausimu jau dirba. Aišku, svarbiausia yra apsispręsti, ką norime išlaikyti komandoje, taip pat naujų kandidatų paieška.“

Ką tik pasibaigęs darbas buvo idealus – pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape Lietuvos rinktinė iškovojo visas 6 pergales bei turi puikias galimybes po antrojo etapo prasibrauti į planetos pirmenybes.

„Pirmiausia padarėme tai, ką ir turėjome padaryti – turime 6 pergales. Noriu padėkoti žaidėjams, kad jie atvažiavo ir profesionaliai atidirbo. Ačiū sirgaliams, jie kūrė atmosferą ir Lenkijoje, ir čia. Kartais suabejoji, ar ne Lietuvoje žaidi. Ir ačiū saviškiams“, – žurnalistams po pergalės prie Vengriją teigė strategas.

– Keitėsi krepšininkai, šįkart nebuvo žalgiriečių, tačiau turbūt mūsų rinktinės ašis nesikeis – ji liks aukštaūgiai?

– Žinoma, kad taip. Su Domantu turime persvarą penktoje pozicijoje, su JV – penktoje. Ji visada buvo ir bus. Čia jau turime stiprią pusę, kurią turime išnaudoti.

– Kurios rungtynės pirmajame atrankos etape buvo sunkiausios?

– Kiekvienos rungtynės buvo nauja istorija. Pirmasis mačas Kosove buvo su didžiausiu klaustuku. Nežinojome, kokia jie yra komanda, mes buvome trumpam susirinkę. Su vengrais namie buvo sunkios rungtynės.

Rungtynių žaidėjas Domantas Sabonis Taškai 12 Naudingumas 19 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Galbūt ne visi sirgaliai suvokia, kaip svarbu buvo baigti su 6-0. Koks buvo pirmasis etapas?

– Pirmiausia buvo svarbu, kad žaidėjai patys suvoktų, kaip per tą savaitę yra svarbi kiekviena treniruotė. Treniruotėse turėjo būti maksimali koncentracija, nes neturint daug pratybų, nebus lengva gerai žaisti. Aš suprantu, kad tai įvyko (6 pergalės), mes to norėjome ir visi to tikėjosi. Daug kas sakė, kad lenkai ir vengrai yra silpnos komandos. Taip nėra – abi žaidė Europos čempionate.

– Ar jau spėjote su žaidėjais pakalbėti apie rugsėjo langą?

– Ne (šypsosi).

– Kito etapo varžovai jau aiškūs: Kroatija, Italija ir Olandija. Kaip vertinate?

– Galima pasakyti, kad kas buvo planuota, tai ir atsitiko. Stipriausi Kroatijos žaidėjai rungtyniauja NBA ir dabar prisijungė bei iškart pamatėme visai kitą komandą. Ši sistema turi ir pliusų, ir minusų. Nieko negali žiūrėti nei į komandas, nei į kokia sudėtis atvažiuoja. Reikia visada žiūrėti į save.

– Kas jums buvo įdomiausia patikrinti rinktinėje?

– Įdomiausia buvo patikrinti Domantą. Aišku, tas dviejų aukštaūgių žaidimas kartu (su JV arba Gudaičiu) buvo įdomiausia, kaip ta grandis veiks ir kaip mes ją išnaudosime. Buvo daug klaustukų, kaip Kalniečio situacija, ar kitų žaidėjų, kurių sezonas baigėsi anksčiau. Žaidėjai buvo anksčiau gavę planus ir pagal juos dirbo. Svarbu, kad niekas negavo traumų ir iškovotos abi pergalės.

– Kaip suveikė tas aukštaūgių planas?

– Manau, kad gerai. Ypač pasiteisino žaidimas su dviem aukštaūgiais, kai tais momentais vadovaudavo Kalnietis. Ritmas buvo truputį lėtesnis, bet mes tais momentais žinome, kur norime atakuoti, kur turi būti kamuolys. Tuo metu žaidžiant su universaliu puolėju mūsų žaidimo modelis keičiasi. Tampame mobilesne komanda ir žaidžiame visai kitaip.