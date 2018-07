Neįtikėtina: Prie „Warriors“ superžvaigždyno prisijungė ir Cousinsas

Lietuvis

Visa kalba apie Cousinsa. Ne jis turetu buti headline, kas supranta kasi. Cousinsas kaip Cousinsas - geras centras, siek tiek pervertintas, klausimas kaip bus po traumos, nes ji buvo tikrai labai rimta ir is jo gali buti like 15/10 zaidejas, o ne 25/10/5. Bet kokiu atveju dabar visos akys turetu krypti i Teksasa. Lakers paleido Randle ir Rondo isigijo. Pravale cap space. Panasu, kad yra done deal tarp Lakers ir Spurs. Spurs pasiims Balla, Ingrama ir pora draft picku, o Lakers gaus Kawhi. Atejus Kawhi prisijungti turetu ir Evans, kuris turejo renesansa Menfyje. Reikia stebeti dabar viena didziausiu trade NBA istorijoje, bet siaip sau Lakers nebutu pirke Rondo ir paleide Randle.



