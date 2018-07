„Lakers“ nepanoro už 5,3 mln. dolerių įsigyti Cousinsą

To fanas

Matosi zmogau, kad nieko nesupranti apie ta trauma, kuria patyre sitas teslius :) is 19 pastaruju tokiu traumu NBA 7 zaidejai is viso po jos baige karjera. Is 19 pilnai atsistate tik 2-3 jei neklystu. Kai ivyksta achilo trauma, Tu prarandi sokluma, greiti, stabiluma. Dar zinant tai, kad tokia trauma ypac kenkia dideliems zmonems, tai manau aisku kodel niekas nesiule. Yra ir antra Cousins dalis - charakteris. Niekas nenori vezio, kuris destabilizuoja komanda. Kita priezastis Pelicans zaidimas po Cousins traumos. Komanda zaide net geriau, o ypac per PO, nei su Cousinsu. Tai daug ka pasako apie ji. Jei Cousins toks centras dominuojantis, tai kodel nesugebejo Kings per 7 sezonus NBA PO? Cousinas tam pacia Sakramente pagalbos turejo, bet nieko nenuveike, o tik buvo puliuojanti zaizda. Jis siai dienai yra vertas max 15 limonu per sezona, o ne max deal.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt