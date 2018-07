Leonardą gynęs Popovichius: „Gandai apie jį buvo apgailėtini ir netikslūs“

Anonimas

Graziai Popovich cia suka, bet is tiesu tai Spurs tiesiog pasielge kerstingai issiusdami Leonard i Raptors (kita salis ir ziemos ne visiems patinka, tad nemaza dalis NBA zaideju nenori ten zaisti). Mainai buvo orientuoti tik i tai kaip issiusti kur nors toli i siaure. Spurs suprato, jog Leonard nori buti arciau namu, tad nusprende "atsidekoti", bet visiskai neziurint naudos sau...



Gavo Derozan kuris realiai yra toks pats kaip Gay. Gay pries atvykstant i Spurs mesdavo beveik po 20 tasku komandose kurios nebuvo contenderiai, o atvykus i Spurs statistika krito nors Leonard net nesudare konkurencijos praeita sezona. Tas pats bus ir su Derozan tik esminis skirtumas, jog Gay atitinka kokybes ir kainos santyki, o Derozan uz tai gaus po 28mln uz sezona dar 3 metus i prieki.



Realiai reikejo imti Ingram is Lakers (jeigu jie tikrai ji dave) ir pickus.. arba is 76ers Fultz, Saric + pick'us.