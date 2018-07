Paulius Motiejūnas: apie problematišką įžaidėjo poziciją ir tvyrojusią baimę dėl White'o

rToupane pakeis Grigonis, kuris rinktinėje net nuo vengrų ir lenkų kontaktų pastoviai griuvinėjo??? Galima tik įsivaizduoti, kaip Grigonis atrodytų lošdamas prieš tą patį Axel Toupane. O tokių atletiškų kaip Axel SG/SF pilna Eurolyga. Arba kad 1,93m ūgio palyginti lėtas Walkup SF pozicijoje gali sužaisti prieš staigius ir šoklius 1,99m-2,03m juodaodžius - skamba kaip anekdotas. O gal Ulė pajėgs visas 60-80 sezono varžybų arti po 40 minučių? ar Valinskas su Arlausku, kurie net LKL nepalošia Eurolygoje išeis ant Ulės pakeitimo? O gal Wolters, Walkup ar tuo labiau Grigonis suspės vaikytis tokius PG kaip Williams-Goss, Tyler Ennis, Mike James ir kitus, kokių yra kiekvienoje Eurolygos komandoje? Kokį PG Motiejūnas tikisi rasti Europoje, kai visi bent kiek normalesni jau nupirkti? Labai noriu tikėti, kad šitas interviu yra blefas, o žali Amerikoje tyliai dėliojasi paskutines kontraktų sąlygas su atletišku SF ir greitu PG.

is tavo kliedesiu matosi kad esi nei penkiu klasiu nebaiges vaikas. Tupano praradimas tik pliusas puolime, be savo savanaudisko pasiautejimo kai puldavo per tris zaidejus ketvirta sekunde kas budinga visokiem Sassari ir panasiom komandom, daugiau nieko padoraus neturi, nei aikstes matymo, nei metimo, nei prasiverzimo poziciniam krepsinyje. Net nelabai kas ji ir dengdavo, nes eidavo i pagalba arciau krepsio. Del Toupano atletiskumo irgi visiskai nusikliedejai, nes isvis jis neatletiskas. Tik aukstas ir ilgu ranku. Vienintelis jo didesnis pliusas tai nebloga asmenine gynyba, bet silpna komandine. Ji kaip gynybos specialista pakeis Walkup, kuris komandiskas, daug kovingesnis ir universalesnis. Grigonis irgi ginasi gerai, yra aukstas su puikiu metimu, aikstes matymu ir placiu puolimo arsenalu. Wolters irgi zymiai geriau ginasi uz Udrih ar Pangos. Pries verkiant dar siulyciau palaukt, nes jei kitas izaidejas bus gerai besiginantis ir be gero metimo, tai cia tik sustiprejimas gynybos prasme, tokiam kaip Tupanas net nebutu vietos. Sf pozicijos isvis nieks nepasikeite, kaip buvo Ulanovas su Milakniu taip ir liko