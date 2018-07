Lietuvos talentų Top 10: perspektyviausi 17-mečiai

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis, FIBA Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis, FIBA 17-18 metų jaunuoliams jaunimo krepšinyje šis laikotarpis dažnai yra kertinis. Sporto mokyklose ir jaunimo turnyruose žibėję perspektyvūs žaidėjai jau turi prisitaikyti rungtyniauti tarp brandesnių žaidėjų, o tai turi įtakos jų tolimesnėms karjeroms. Praėjusią savaitę tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgė tai, ką geriausio Lietuvoje turime aštuoniolikmečių rikiuotėje, o šįkart pasižvalgykime po 2001-aisiais gimusių vaikinų sąrašus. Perspektyviausių šalies jaunuolių reitingą „BasketNews.lt“ tradiciškai sudaro konsultuojantis su jaunimo treneriais, gerai susipažinusiais su jaunuolių galimybėmis. Perspektyviausių šių metų 18-mečių reitingą rasite paspaudę čia. 10. Henrikas Alekna Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-04-08 Kaunas 194 Puolėjas Perkūno KM Pastaruosius trejus metus šiame reitinge besilaikantis 194 cm ūgio gynėjas iš Kauno antrą vasarą iš eilės sutinkamas dešimtoje sąrašo pozicijoje. Per metus Henrikas Alekna šiek tiek paaugo ir statistiškai. Pavyzdžiui, rungtyniaudamas RKL čempionate atakuojantis gynėjas šį sezoną vidutiniškai rinko po 9,6 taško, atkovojo po 5,1 kamuolio ir atliko po 4,5 rezultatyvaus perdavimo, o visi šie skaičiai yra didesni nei tie, kurie buvo demonstruoti debiutiniame sezone 2016-2017 metais. Alekna pasižymi darbščiu charakteriu ir universaliu žaidimu, tačiau atkreipiant dėmesį į pastarųjų metų paveikslą, jo bendraamžiai progresuoja kiek greičiau. Verta pastebėti, kad šįmet apklausus jaunimo trenerius, konkurencija dėl paskutinės reitingo pozicijos buvo itin didelės. Sudarant sąrašą bent po kartą buvo paminėti tokie jaunieji krepšininkai kaip Gytis Mačionis, Gediminas Leščiauskas, Ignas Goliančik ir Ernestas Naruševičius. Nuotr. musukrepsinis.lt 9. Adomas Sidarevičius Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-06-24 Kaunas 186 Įžaidėjas Perkūno KM



186 cm ūgio Adomas Sidarevičius yra šio sąrašo naujokas. Palyginimui, jei analogiškame praėjusios vasaros reitinge šis kaunietis nebuvo paminėtas nė karto, tai dabar gynėjo pavardė trenerių lūpose nuskambėdavo gerokai dažniau. Tai atsispindi ir Sidarevičiaus statistikos punktuose. Jei 2016-2017 metų sezone RKL pirmenybėse žaidžiančioje Kauno „Perkūno“ ekipoje jis vidutiniškai rinko po 4 taškus ir 2,7 naudingumo balo, tai šį sezoną jo skaičiai išaugo iki vidutiniškai 14,7 taško, 4,9 rezultatyvaus perdavimo ir 17,4 naudingumo balo. Tiesa ta, kad šiame sąraše sutiksite daug fiziškai geriau sudėtų vaikinų, tačiau šis gynėjas savo trūkumus atperka kitomis savybėmis. Sidarevičius vertinamas už gerą komandos valdymą, bendraamžių kontekste aukštą krepšinio supratimą, aikštelės matymą ir darbo etiką. Kaunietis taip pat pasižymi gebėjimu kibiau gintis. Galbūt kitą sezoną kas nors jam suteiks šansą ir NKL čempionate? 8. Gabrielius Čelka Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-09-26 Kaunas 198 Puolėjas Perkūno KM



Dar vienas kaunietis ir dar vienas „Perkūno“ krepšinio mokyklos auklėtinis. Jei atkreiptume dėmesį į Moksleivių krepšinio lygos (MKL) duomenis, Gabrielius Čelka yra naudingiausias tarp visų savo bendraamžių. Visgi moksleivių čempionatas nėra pats tinkamiausias lakmuso popierėlis vertinant žaidėjo potencialą. Tiesa, Čelka turi kuo pasidžiaugti žaisdamas ir tarp labiau subrendusių vaikinų. RKL čempionate „Perkūno“ ekipoje šis puolėjas praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė po 17,6 taško, atkovojo po 6,8 kamuolio, atliko po 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko po 19,5 naudingumo balo. Čelka jau yra patekęs ir į „Žalgirio“ jaunimo sistemos radarus, o jo talentą įrodo ir Tomo Masiulio kvietimas padėti komandai jaunimo Eurolygos atrankos turnyre. Nors septyniolikmetis ten buvo labiau epizodinis žaidėjas, tačiau šansą dar kartą pasirodyti tarptautiniu mąstu Čelka turės ir kitais metais. Šis kaunietis talentu nusileidžia aukščiau rikiuojamiems bendraamžiams, bet jis giriamas už gerus fizinius duomenis bei stabilią ir kiekvienais metais demonstruojamą pažangą. Čelka yra universalus žaidėjas – gali žaisti trijose pozicijose, pasižymi pataikymu iš įvairių distancijų. Nuotr. R.Vyšniausko 7. Lorenas Stoškevičius Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-08-11 Radviliškis 194 Puolėjas Šiauliai Septintoje pozicijoje sutinkame žaidėją, kuris praėjusią vasarą reitinge buvo laipteliu žemiau. Tiesa, apie šio iš Radviliškio kilusio 17-mečio progresą kalbėti kol kas sunku, kadangi jis rungtyniauja tik MKL čempionate kartu su bendraamžiais. Ten jo statistika solidi – žaisdamas su Šiaulių sporto mokyklos „Saulė“ marškinėliais jis vidutiniškai pelno po 18,3 taško, atkovoja po 7,6 kamuolio ir renka po 18,2 naudingumo balo. Vis dėlto netrukus 17-os sulauksiantis puolėjas savo potencialą jau turėtų įrodinėti aukštesniame lygyje, kaip tai daro didžioji dalis šio reitingo jaunuolių. Kita vertus, Stoškevičiaus potencialą pastebi dauguma apklaustųjų šalies krepšinio trenerių, o pats jaunasis krepšininkas dažnai pernai buvo kviečiamas į 16-mečių rinktinės stovyklą. Šįmet Stoškevičius taip pat liejo prakaitą Jono Valančiūno stovykloje, kur surenkami perspektyviausi šalies 17-mečiai. Stoškevičius pasižymi geromis fizinėmis savybėmis, yra stiprus ir universalus žaidėjas galintis rungtyniauti nuo antros iki penktos pozicijos. Pastaruoju metu Stoškevičius yra pagerinęs pataikymą iš tolimesnių distancijų, nors manoma, kad galėtų tapti ir stabilesniu metiku. Vis dėlto pastebima, kad nepagerinus asmeninės gynybos, Stoškevičiui konkuruoti aukštesniame lygyje gali būti sunku. Nuotr. FIBA 6. Laurynas Vaištaras Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2001-01-17 Klaipėda 194 Puolėjas „Žalgiris-2“



Šiam puolėjui tai buvo svarbūs metai. Laurynas Vaištaras praėjusį sezoną pagaliau debiutavo Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje ir sužaidė pirmąjį sezoną NKL čempionate. Debiutiniais metai Vaištarui sekėsi sunkiai. Jis per 32 rungtynes rungtyniavo po viso labo 6 minutes ir rinko po 1,1 taško. Kiek sėkmingesnė jam buvo patirtis jaunimo Eurolygoje, kur treniruojamas to paties trenerio Tomo Masiulio Vaištaras vidutiniškai pelnė po 4,3 taško ir atkovojo po 3 kamuolius. Svaresnio Vaištaro indėlio Kaune galima tikėtis kitą sezoną, mat dublerius tradiciškai paliks daug svarbių žaidėjų ir taip atsivers galimybės pasirodyti kitiems talentams. Didelę dalį savo sportininko kelyje Vaištaras praleido daugiau rungtyniaudamas po krepšiu, tačiau dabar 17-metis pereina link lengvojo krašto puolėjo pozicijos. Šis procesas kai kuriems tokio amžiaus jaunuoliams yra įprastas, tačiau ne visuomet lengvas. Taip nutiko ir Vaištarui, kuriam dar trūksta sprendimų priėmimo tempo, brandos, techniškesnio žaidimo vienas prieš vieną bei stabilesnio metimo iš tolimesnių distancijų. Nuotr. D.Lukšta 5. Nojus Pankratjevas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-02-05 Kaunas 188 Įžaidėjas Jonava



Iš Jonavos kilęs atakų organizatorius kol kas rungtyniauja gimtajame mieste, tačiau jau yra patekęs į „Žalgirio“ organizacijos radarą. Praėjusį sezoną Pankratjevas jau debiutavo RKL čempionate, kur vaizdo taip pat negadino. 188 cm ūgio talentas per vidutiniškai 24 minutes pelnė po 14 taškų, atkovojo po 3,9 kamuolio ir atliko po 1,4 rezultatyvaus perdavimo. Trenerio Masiulio komandoje Eurolygos jaunimo turnyre Pankratjevas taip pat nebuvo statistas ir per vidutiniškai 17 minučių rinko po 7 taškus bei atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo. Pankratjevas įvardijamas kaip labiau atakuojančio stiliaus įžaidėjas, turintis kovotojo charakterį ir nebijantis imtis iniciatyvos. Tiesa, tobulėti, kaip ir bet kuriam šio reitingo jaunuoliui, Pankratjevui dar tikrai yra kur. Šiuo metu ypač dažnai pastebima, kad 17-mečiui gynėjui trūksta fizinės brandos, kas išryškėja susidūrus su agresyvesne gynyba. Taip pat, kaip atakuoti mėgstančiam gynėjui, Pankratjevui reikėtų pagerinti ir tritaškių pataikymą. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis 4. Erikas Jermolajevas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-02-24 Vilnius 204 Puolėjas „Perlas“ Šis 204 cm ūgio puolėjas iš Vilniaus RKL čempionate žaidė jau antrą sezoną iš eilės, o tai, kad jis tobulėja rodo ir individuali statistika. Jermolajevo žaidimo laikas nuo vidutiniškai 15 minučių išaugo iki 23, rezultatyvumas nuo 4,3 taško ūgtelėjo iki 11,7, o bendras naudingumas – nuo 4,9 balo iki 13. Jermolajevas buvo vienas tos auksinės Vilniaus „Ryto“ dublerių komandos narių, kurie šįmet Belgrade triumfavo jaunimo Eurolygoje. Jermolajevas buvo svarbi šios ekipos dalis ir per vidutiniškai 18 minučių pelnė po 6,4 taško ir sugriebė po 3,3 atšokusio kamuolio. Tarp vyresniųjų kovojęs Jermolajevas kitą sezoną jaunimo Eurolygoje gali suspindėti dar ryškiau. Puolėjo potencialą įrodo ir faktas, kad jis yra vienintelis šios kartos žaidėjas, kuris netrukus pasirodys Europos jaunių (iki 18 metų) čempionate su Lietuvos rinktine. Jermolajevas dar sąlyginai neseniai keitė poziciją, iš vidurio puolėjo tapdamas žaidėju, labiau rungtyniaujančiu trečioje ir ketvirtoje pozicijose. Jermolajevas pastaruoju metu sėkmingai gerina puolimo judesių arsenalą ir žaidimą vienas prieš vieną veidu į krepšį. Kita vertus, kaip ir dažnam šio amžiaus jaunuolių, Jermolajevui dar reikia įdėti daug pastangų tobulinant gynybą. Nuotr. fiba.com 3. Modestas Kancleris Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-06-01 Kaunas 201 Gynėjas/Puolėjas „Žalgiris-2“ Dar vienas šio reitingo žaidėjas, praėjusį sezoną debiutavęs NKL čempionate, atstovaujant „Žalgirio“ dublerių ekipai. Debiutas Modestui Kancleriui buvo labiau simbolinis, kadangi per aikštėje vidutiniškai praleistas 4 minutes kaunietis pelnė po pusantro taško ir rinko po 2 naudingumo balus. Skaičiai kuklūs, tačiau šio jaunojo krepšininko potencialą įrodo pasirodymai kituose frontuose. Kaunietis taip pat rungtyniavo ir Eurolygos jaunimo turnyre, kur gavo pasireikšti vidutiniškai 7 minutes. Rodikliai kol kas kuklūs, tačiau kitų metų kovose iš 201 cm ūgio puolėjo bus laukiama gerokai daugiau. Kancleris trenerių buvo vertinamas toli gražu ne dėl dabartinių skaičių. Puolėjas yra palankių fizinių duomenų – ilgos rankos, platūs pečiai ir jis vis dar formuojasi, todėl nenustojant progresuoti, Kancleris turėtų pasižymėti geromis atletinėmis savybėmis. Jaunuolis taip pat gali gerai gintis, yra kovingas arčiau krepšio, o aukščiau išvardintos savybės šį jo potencialą tik dar labiau augina. Ateityje Kancleris taip pat gali būti labai pavojingas ginklas atakuojant iš įvairių distancijų. Trumpai tariant, jaunasis puolėjas gali būti intriguojantis „Žalgirio“ projektas. Nuotr. FIBA.com 2. Lukas Kreišmontas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-04-08 Klaipėda 195 Gynėjas „Neptūnas-Akvaservis“ Pajūrio krepšinio mokyklai atstovaujantis 195 cm ūgio puolėjas šį sezoną debiutavo RKL čempionate, kur jam sekėsi išties neblogai. Plungės „Olimpo“ gretose A divizione jis gavo pakankamai laiko pasireikšti (vid. po 24 min.) ir vidutiniškai rinko po 8,5 taško, atkovojo po 3,4 kamuolio bei atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo. Jau dabar aišku, kad kitą sezoną Kreišmontas kils dar vienu laipteliu į viršų, mat jis pasirašė kontraktą su Klaipėdos „Neptūnu“. Tai reiškia, jog nuo rudens jis debiutuos NKL čempionų, „Neptūno-Akvaservis“, gretose su galimybe ateityje prasibrauti ir iki pagrindinės Klaipėdos ekipos sudėties. Pastebima, kad Kreišmontas yra sparčiai tobulėjantis ir universalus krepšininkas, galintis žaisti bent per tris pozicijas. Tiesa, dabar jaunojo puolėjo NKL pirmenybėse laukia ilgas progreso kelias – jam reikia žūtbūt pagerinti asmeninę ir komandinę gynybą ir plėsti judesių arsenalą puolime. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis 1. Marekas Blaževičius Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2001-09-01 Vilnius 207 Centras „Perlas“



Ryškiausias šios kartos talentas. Tuo nesuabejojo nė vienas apklaustas jaunimo treneris, kai kiekvienas iš jų Marekui Blaževičiui skyrė pirmąją vietą. Rugsėjo 1-ąją 17-os metų gimtadienį minėsiantis jaunasis talentas kartu su Deividu Sirvydžiu Belgrade tempė „Ryto“ jaunimą link Eurolygos jaunimo turnyro čempionų titulo. Ten garsiai apie save pareiškęs Blaževičius vidutiniškai pelnė po 12,8 taško, atkovojo po 7,8 kamuolio, atidavė po 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo vidutinį 19,3 balo naudingumą, taip pritraukdamas ne tik sirgalių, bet ir užsienio skautų dėmesį. „Marekas dominuoja ne tik savo amžiaus grupėje, bet ir tarp vyresniųjų jis yra stiprus žaidėjas“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Blaževičiaus treneris Vilniuje Avydas Gronskis. Specialistas turėjo omenyje ne tik auklėtinio žaidimą Eurolygoje su metais vyresniais vaikinais, bet ir progresuojantį jo pasirodymą NKL čempionate su profesionaliais krepšininkais. Antrame pagal pajėgumą šalies divizione Blaževičius praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė po 6,4 taško bei atkovojo po 3,8 kamuolio, taip prisidėdamas prie atstovaujamos „Perlo“ komandos pergalių. Blaževičius yra vienas didžiausių „Ryto“ jaunimo sistemos perlų, o sostinės klubas neseniai turėjo gerą progą trinti rankomis – perspektyvus puolėjas sutiko pasirašyti ilgalaikį kontraktą. Vilniečiams tai didelis laimėjimas, žinant ir tai, kad Blaževičių vasarą viliojo ir „Žalgirio“ vadovai. „Tikiu, kad šis sprendimas gali būti geriausias mano karjeroje“, – šios vasaros pradžioje džiaugėsi Blaževičius. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Dabar sostinės klubas tikisi, kad jaunuolis nesunkiai adaptuosis vyrų krepšinyje, juolab, kad duomenis tam Blaževičius turi. Jis yra tvirtai sudėtas fiziškai, kovingas krepšiningas, puikiai žaidžiantis po krepšiu. Nors mesti iš tolimesnių distancijų Blaževičius dar vengia, tačiau varžovus bausti gali atakuodamas iš vidutinio nuotolio. Be to, pastaruoju metu talentas nuosekliai gerina individualią gynybą. „Manau, kad ateityje turėtume matyti universalų žaidėją, gerai žaidžiantį nugara į krepšį, – mintimis dalijosi Gronskis. – Marekas gali atstovėti, jis yra tvirtas vaikinas. Ateityje, tikiu, bus atletiškas, galintis žaisti ne tik nugara, bet gerai ir veidu į krepšį, būti labai pavojungu žaidimo du prieš du, situacijose atšokant kiek toliau. Dabar jam labai svarbus tas persivertimas iš vaikų į vyrų krepšinį.“ Specialistai pastebi, jog Blaževičiaus žaidimas jaunimo lygmenyje dažnai primena atvejį, kuomet jaunuoliai įpranta dominuoti savo fizine jėga, tačiau patekę į vyrų krepšinį jie sulaukia lygiaverčio ir net stipresnio atsako. Visgi vilnietis neabejotinai progresuoja, sparčiai gerinant kitus savo žaidimo komponentus, ką įrodo ir tobulėjimas NKL čempionate. „Dabar NKL pirmenybėse jis dažnai verčiamas naudoti ne jėgą, o treniruočių medžiagą, žaisti gudraujant. Savo amžiaus grupėje jis yra stipresnis, manau, kone 30-40 proc. už kitus, bet progresas verčiantis į vyrų krepšinį jau matomas. Marekas jau pamatė, kad dabartinio talento nepakaks, jam reikia reaguoti kitaip. Svarbu, kad maždaug nuo Naujųjų metų jis pradėjo gerinti gynybą. Vaikinas supranta, kad darbo ir pastangų, kurios buvo dedamos jaunimo lygyje, jam nepakaks“, – mąstė Gronskis.

BasketNews.lt













