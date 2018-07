Galingai į rungtynes sugrįžę aštuoniolikmečiai Europos čempionatą pradėjo dramatiška pergale

ekspertas

cha cha, šėrė per prieki normaliai šitus lavonelius :)) kaip ir rasiau po paskelbto 12tuko - bus cia veiksmo ir susitersimu. nera priekio, apgailetinas jis. tas venskunas tai toks atrodo letas, nerangus kaip 38 metu senukas. ka tu veiksi profu kasyje, vaikeli. o kaip ir minejau del to jav besitrinancio - girtauto - joks jis ne SF, kaip nurodyta paraiskoje kandidatu ir rinktines 12tuke, jis turi tik PF igudzius. bet ugis koks? tik 198 cm :DDDDD nu bl bl, kodel mes tokie esame visdar apgailetini, krepsinio bl valstybe :DDDD nu juk cia toks paprastas dalykas - ivertink jo potenciala vyru krepsinyje, nu koks is jo PF siuolaikiniame krepsinyje? JOKS. o SF jis neturi galimybiu juo tapti tas tešlius. jankiuose jis ten su kazkokiais baltaodziai zaidzia, deka mases jis ten kaip antzmogis :DDD pagal youtube video. tai kam bl toki imti i komanda, jeigu is jo nieko nebus? o va eurolygos jaunimo turuose losianti lietuvi geriau atkabinti :DDD ir gerai, fidiracija sedi sikna suraukus, tevelio stumiamas treneris daro ka nori ir komplektuoja kaip nori - atsiveze toki prieki kuri serbai piso visomis kamasutros pozomis :DDD va cia yra talentas, tas piscarakas, kur jau su partizanu ir pries ryta zaide eurocupe, tie is kart geriem duoda zaisti, o ne augina kazkur ant suolo. oi dar atidariau fibos u18 psl, tai to girtauto ugis jau tik 196 ten raso, gal su kedais 198 :DDDD nu jo. isleido ten ji pirmoj pusej, puolime gavo kamuoli, kazka susivele, koordinacjos pritruko :DDD burundukas ten sone po to epizodo tik i zandus pute :DDDD pats susikomplektavai, abeli tu, 196 pasiima PF :DDD ziauroka.



dar cia galima rasyt ir rasyt, bet komanda pasmerkta. serbu karta nieko gero, pries 2 metus liko tik 10, o šernius iki finalo ejo su sita amziaus grupe. o snd atrodeme blogiau jau, ir tik del to, kad serbai nustojo lošt, ir treneris kazkaip nusprende nebedauzyti lietuviu per pieki - lavoneliai grizo i rungtynes. fiasko bus.