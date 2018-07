Su Fernandezu palygintas Jogėla – tarp ryškiausiai Europos čempionate sužibėjusių krepšininkų

Nuotr.: FIBA.com Nuotr. FIBA.com ESPN žurnalistas Mike‘as Schmitzas viešėjo Europos jaunimo (iki 20 m.) krepšinio čempionatuose Bulgarijoje ir Vokietijoje bei sudarė dviejų kategorijų (talentų, turėjusių persilaužimo sezoną ir intriguojančių perimetro žaidėjų) perspektyviausių krepšininkų sąrašą. Talentai, turėję persilaužimo sezoną Lukaszas Kolenda 19-metis 191 cm ūgio įžaidėjas rungtyniauja Sopoto „Trefl“ komandoje, kurioje praėjusį sezoną jau gavo atsarginio krepšininko minutes, o už demonstruojamą žaidimą susilaukė pagyrų. Bulgarijoje jis susišlavė naudingiausio žaidėjo apdovanojimą ir taip dar labiau pasikėlė savo akcijas. Kolenda Europos pirmenybėse vidutiniškai rinko po 17,1 taško, o iš toli atakavo 42 proc. tikslumu. Nuotr. FIBA Prognozuojama rolė: pikenrolo įžaidėjas Kolenda yra savimi pasitikintis įžaidėjas, turintis gerą tolimo metimo potencialą. Jo metimo technika primena Elie Okobo, kuris visai neseniai buvo pašauktas Fynikso „Suns“ klubo. Lenkas patobulino metimą nuo trijų taškų zonos, gali pataikyti iš NBA nuotolių bei nesijaudina atlikti sudėtingų metimų iš dviejų taškų zonos. Nepaisant to, jog jam tik 19, Kolenda drąsiai verždavosi krepšio link ir provokuodavo pražangas (vid. 6,3 baudų metimų). Įžaidėjas atlieka puikų darbą žaisdamas skirtingais greičiais bei išlaiko savo gynėjus įtampoje. Kolenda taip pat išsiskiria kūrybingais perdavimais, atlikdamas juos iš skirtingų kampų. Jis taip pat neturi problemų žaisti ir be kamuolio, vertinant tai, jog jo metimas iš toli yra ženkliai pagerėjęs. Vis tik krepšininkas vargo, kuomet susidurdavo su aukštesniais ir atletiškesniais krepšininkais. Jo gebėjimas provokuoti pražangas šiek tiek taisė naudingumą, tačiau ateityje tai gali tapti problema. Kolenda savo arsenale turi kelis judesius, tačiau jį išplėsti būtų tik į naudą. Gynyboje lenkas turi geras kojas ir stiprų kūną, bet kartais norėdamas perimti kamuolį susirenka kvailų pražangų. Matas Jogėla Jogėla turėjo puikų sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje, kur atstovaudamas rezervinei Kauno „Žalgirio“ komandai, jis vidutiniškai rinko po 11,5 taško ir atkovojo po 5 kamuolius. Į Kauną krepšininkas atvyko 2016-aisiais bei sukėlė šurmulį dėl savo atletiškumo ir agresyvaus žaidimo stiliaus. Šių metų Europos čempionate jis vidutiniškai rinko po 16 taškų ir atkovojo po 4,2 kamuolio. Šiemet jis įrašė savo vardą į NBA naujokų biržą bei buvo nuykęs į tarptautinę stovyklą Trevize, tačiau NBA svajonei dar nebuvo lemta išsipildyti. Nuotr. FIBA.com Prognuozajama rolė: Agresyvus, taškus renkantis krašto puolėjas Jogėla yra šoklus, instinktyvus taškų rinkėjas, kuris žaidžia su dideliu pasitikėjimu. Jo 203 cm ūgis yra tinkamas krašto puolėjui, tačiau sudėjimas labiau primena gynėją, o išskėstų rankų ilgis taip pat neatverčia žandikaulio (205 cm). Tokie fiziniai duomenys primena jauną Rudy Fernandezą. Jogėla lengvai rinko taškus iš po krepšio, drebindamas krepšį gražiais dėjimais, o iš baudos aikštelės prieigų jis atakavo 74 proc. taiklumu. Būdamas visiškai laisvas, jaunasis krepšininkas gali pataikyti iš toli, susikurti progą metimui ar sužaisti derinį du prieš du. Jogėla taip pat instinktyviai kerta krepšio link bei tokiu būdu nusiima kamuolių puolime. Vis tik Jogėlai reikia tobulinti pataikymą iš toli (30 proc.) bei praplėsti judesių arsenalą, mat tai provokuoja atlikti daugiau metimų, kurie kartais būna visiškai nereikalingi. Pagrindinė Jogėlos problema yra įvardijama gynyba. Nepaisant to, jog yra geras atletas, Jogėla neatlieka gero darbo stabdant prasiveržimus, ginantis jo kojos yra ženkliai per mažai sulenktos bei nepasižymi gynybai reikalinga disciplina. Deni Avdija 17-metis universalumu išsiskiriantis Avdija jau rungtyniavo Europos jaunių (iki 20 m.) čempionate, kur gynė Izraelio rinktinės garbę. Būdamas 203 cm ūgio, Avdija geba organizuoti žaidimą, kovoti dėl atšokusių kamuolių kaip aukštaūgis bei turi krašto puolėjo judrumą. Jaunuolis ženkliai išsiskyrė Europos čempionate bei su MVP tapusiu Yoveliu Zoosmanu, jie Izraeliui padovanojo pirmąjį FIBA pirmenybių auksą. Nepaisant to, jog Avdija buvo 2-3 metais jaunesnis, jis pirmenybėse vidutiniškai rinko po 12,7 taško, atkovojo po 6,4 kamuolio ir atliko po 1,1 rezultatyvaus perdavimo. Nuo įžaidėjo iki sunkiojo krašto pozicijos rungtyniauti galintis Avdija gali solidžiai kovoti dėl kamuolių gynyboje, kontroliuoti rungtynių tempą, atlikti metimus iš perimetro ir dėka įspūdingo kūrybiškumo perdavinėti kamuolį. Jugoslavijos krepšinio legendos Zuferio Avdijos sūnus yra Milošo Teodosičiaus fanatikas. Avdija turi neįtikėtiną aikštės matymą ir šį komponentą gali nuglūdinti iki tobulybės, taip turėdamas stipriausią ginklą savo arsenale. Intriguojantys perimetro žaidėjai Georgios Kalaitzakis 198 cm ūgio gynėjas priklauso Atėnų „Panathinaikos“, kuriame praėjusį sezoną sužaidė viso labo 113 minučių. Europos pirmenybėse jis žaidė po traumos bei turėjo leidžiamų minučių limitą, kas ir stabdė šį talentą. Nuotr. FIBA Prognozuojama rolė: svarbus kūrėjas Graikas išsiskiria didelėmis ir ilgomis rankomis bei plačiais pečiais. Kalaitzakis žaidžia itin sklandžiai ir funkciuonuoja kaip svarbus žaidimo kūrėjas. Jis geriausiai atrodo turėdamas kamuolį savo rankose bei žaisdamas derinį du prieš du ar paprasčiausiai vienas prieš vieną. 19-metis žaidžia skirtingais greičiais ir sėkmingai atsiduria tinkamose vietose. Kalaitzakis gali pataikyti iš toli, tačiau jo metimo technika yra lėta ir nestabili. Graikui reikėtų būti dar dinamiškesniu metiku. Gynyboje graikas yra stiprus žaidėjas, turintis greitas rankas ir puikius instinktus. Muhayminas Mustafa Gimęs Šiaurės Kipre sudaniečių šeimoje, Mustafa skautų dėmesį patraukė būdamas jau 10-ies. Treneriai ir skautai buvo suintriguoti krepšininko fiziškumu ir atletiškumu. Tarptautinio pripažinimo 198 cm ūgio gynėjas sulaukė praėjusią vasarą, kai išsiskyrė Europos jaunių (iki 18 m.) čempionate. Nuotr. FIBA Prognozuojama rolė: tritaškius metantis ir gynyboje dirbantis gynėjas Mustafa vaizduojamas kaip kibus gynėjas, galintis pataikyti iš toli. Jis jau dabar geba dengti porą skirtingų pozicijų bei įnešti energijos po savuoju krepšiu. Anksčiau Mustafa negarsėjo savo įgūdžių platumu, tačiau dabar krepšininkas parodė patobulėjimą ir šioje srityje, demonstruodamas, jog gali susikurti metimą pats. Nepaisant to, jo kamuolio valdymo technikai dar yra, kur tobulėti. Jis buvo provokuojamas mesti iš priverstinų padėčių, o nepaisant žaidimo trečiojoje pozicijoje, jo sudėjimas yra tarsi gynėjo. Taigi, Mustafa privalės tobulinti savo kamuolio valdymo techniką bei sprendimų priėmimą. Digue Diawara Prancūzas laikomas vėlai iššovusiu talentu ir buvo vienas lyderių savo rinktinėje, kuri šįkart iš maloniosios pusės nestebino. Diawara šių metų Europos pirmenybėse rinko po 10,3 taško ir parodė patobulėjimo ženklų, nepaisant to, jog nepasižymi itin gera darbo etika. Nuotr. FIBA Prognozuojama rolė: įvairiapusis gynėjas Nepaisant itin liekno sudėjimo, Diawaros išskėstų rankų ilgis siekia 218 cm ir turi moderniam gynėjui būdingas savybes. Jis lengvai juda, yra energingas ir naudodamasis savo staigumu išmuša iš vėžių tiek gynėjus, tiek lengvuosius kraštus. Diawara šių metų pirmenybėse taip pat išsiskyrė gynybinėse situacijose, o šis žaidimo elementas veikiausiai ir taps jo vizitine kortele. Diawaros potencialas priklausys nuo to, kaip gerai jis mes į krepšį. Prancūzijos rinktinėje, kurioje šįkart trūko talento, jaunuolis dažniau turėdavo kamuolį savo rankose ir būdavo kūrėjas žaidžiant du prieš du. Vis dėlto, jis labiau matomas kaip krepšininkas galintis įmesti iš toli, o savo aikštės pusėje būti gynybiniu ramsčiu.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Galingai į rungtynes sugrįžę aštuoniolikmečiai Europos čempionatą pradėjo dramatiška pergale Perspektyvi lietuvė pradeda legionierės karjerą Hardenas: „Jeigu Carmelo atvyks į „Rockets", išspausiu viską iš jo, kas yra geriausia" Buvęs pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas po ilgos pertraukos grįžo ant parketo Eurolygos klubų viliotas Delaney žais Kinijoje Masiulis apie šiandien startuojančią Lietuvos jaunių rinktinę: „Ji tikrai gali eiti toli" Rodyti komentarus lol Ekodas geriau nei masiulis. Vtf ? Kodel ??? Ekodo dabartinis zaidimas - lubos. Viskas, auksciausias taskas, pikas. Tu matei kaip ekodas zaidzia ? Jo zaidimas iki 2 metru nuo krepsio. Viskas. Jei kamuoli gauna toliau, nezino ka su juom daryt. Mrtimo nera visiskai. Jis toks seno modelio vidurio puolejas. Toks is Shakilo laiku, tik beda, kad toks zaidimo stilius atyvena ir duomenys ne tie. Jus matet, kaip jis meta is 5 metru ir toliau ? kazkoks nesamoningas kamuolio stumimas, po kurio tampa aisku, kad su metimu is toleliau jis nedraugauja ne tik per rungtymes, bet ir per treniruotas. Visiskai kas kita su masiuliu. Gali deti, gali mesti is vidutinio, reikalau esant meta is toli. Tai ateities zaidejas su isplestu zaidimo arsenalu. Malderis NaManymas ir realybe - tai 2 visiskai skirtingi dalykai. Zalgiris manė jog is Sajaus gali gautis zaidejas, bet realybe visiskai kitokia. Tas pats galioja ir Masiulio/Echodo atveju. Zalgiris manė/tebemano jog Masiulis perspektyvesnis. Bet realybe vel gi kitokia - vienas sugeba proreta uzlost pries lklo autsaiderius, o pries rimtesnes komandas( ryta, Neptuna, Lietkabeli ) sedi ant suolo. O kitas yra antros lklo komandos naudingiausias zaidejas. Tai vat toks tas ir manymas, nebent taip "manyt" galima iki kol zaidejui sukaks 25m. Panasiai manė ir apie Lipkeviciu, kol suejus 25m pagaliau suvoke jog jau nuplauke tas "perspektyvumas". Bet nieko, dabar Zalgiryje atsirado naujas 23m kitas "Lipkevicius" - Valinkas. Tas ir bus amzinai perspektyvus nejuokink, sajus imtas kaip trecias centras rotacijos uzpildymui kuris reikalui esant gali pasistumdyt, lipkevicius irgi imtas kaip pigus zaidejas rotacijs uzpildymui, nes jei bent kiek giliau dometumeisi zinotum kokia finansine padetis buvo tais laikais. Echodo ir masiuliu lyginimas irgi juokingai atrodo, masiulis jaunesnis ir zaidzia pf, echodas centru ir neturi jokiu igudziu but pf. Tai tu gal rimtai galvoji kad su tokio lygio ir mases pagrindiniu centru galetu eurolygoj imt 3 vieta ? nes juk kitu atveju, jis uzimtu masiulio vieta rotacijos gale. Beto kodel lygini ne pagal pozicija, su biruciu kuris tapo naudingiausiu lkl zaideju ? ir ka snekesi jei masiulis bus vienas neptuno lyderiu ? arlaucko ir jogelos atveju daug svarbesni ginybiniai sugebejimai nei puolimo kas turetu but net ir tau savaime suprantama nejuokink, sajus imtas kaip trecias centras rotacijos uzpildymui kuris reikalui esant gali pasistumdyt, lipkevicius irgi imtas kaip pigus zaidejas rotacijs uzpildymui, nes jei bent kiek giliau dometumeisi zinotum kokia finansine padetis buvo tais laikais. Echodo ir masiuliu lyginimas irgi juokingai atrodo, masiulis jaunesnis ir zaidzia pf, echodas centru ir neturi jokiu igudziu but pf. Tai tu gal rimtai galvoji kad su tokio lygio ir mases pagrindiniu centru galetu eurolygoj imt 3 vieta ? nes juk kitu atveju, jis uzimtu masiulio vieta rotacijos gale. Beto kodel lygini ne pagal pozicija, su biruciu kuris tapo naudingiausiu lkl zaideju ? ir ka snekesi jei masiulis bus vienas neptuno lyderiu ? arlaucko ir jogelos atveju daug svarbesni ginybiniai sugebejimai nei puolimo kas turetu but net ir tau savaime suprantama Na Zinok atsibodo man su tavim diskutuot/gincytis. Paziurek i abieju nklo statistika/naudinguma ir apsiramink. Gerai kazkada Valanciunas, kai dar buvo 16kinis, pasake - noriu pirma irodyt jog esu geriausias centras nkle, o tada jau lkle - ta jis ir padare palaipsniui. Tas pats turi galiot visiems krepsininkams - na ka tu gali veikt eurolygos komandoj bei lkle, kai tu dar tik pirmus zingsnius zengi nkle ir ten net nepalosi padoriau. To Na Velgi... tu sakai, kad Jogela zenkliai geresnis... tai yra netiesa. Jogela geresnis tasku rinkejas ir kovotojas del kamuoliu, Arlauskas progu kurejas ir zymiai geresnis gynyboje. Ar tau gynyba nera tokia pat svarbi kaip



puolimas? plius Jogela tik sf, Arlauskas pg, sg, sf. O dar kalbant apie statistika, tai pries vienus metus jogela niekuo neissiskyre labai savo statsais ir tik siam sezone soktelejo stipriai



--

Matai man nelabai idomu kuris bus geresnis ziurint i perspektyva uz 3metu - Arlauskas ar Jogela. Jie gali but abu geri, gali ir abu nieko nepasiekt. Bet as kalbu apie dabarti. O dabartis tokia jog abu yra perspektyvus, tik vienas( Arlauskas ) nepalosia net nkle, o kitam - jau nklas kaip ir per "ankstas" bet sansas suteikiamas visiskai nepazaidzianciam Arlauskui. Tai kodel nebuvo galima to sanso suteikt siai dienai zenkliai geresniam Jogelai? Tegu pirma Arlauskas irodo kazka nkle, o tada jau ir ateis laikas ir pagrindiniai komandai. O tuo metu kol Aurlauskas kazka irodines nkle, Jogela jau buvo galima "paciupinet"lkle su pagr komanda. Na zodziu tikiuos supratai ka norejau pasakyt. Jei ne, tai sukonkretinsiu - Zalgiris suteikineja sansus ne tiems zaidejams, kurie yra labiausiai verti ir yra arciausiai "pagrindines" komandos slenkscio To Na Nesutikciau su tavo nuomone, kad Jogela geresbus uz Arlauska visa galva. Arlauskas universalesbi, dauuuggg geresnis gynyboje, plastiskesnis, geresnis judeliu arsenalas ir dviem metais jaunesnis. Arlauskui truksta astrumo koki turi jogela ir jogela geriau kovoja del kamuoliu. Bet ziurint i perspektyva statyviau uz Arlauska, nes manau jis yra perspektyvesnis ir isaus dar jo visi statsai pagal kuriuos tu matomai sprendi, kuris yra geresnis.



--

Manymas ir realybe - tai 2 visiskai skirtingi dalykai. Zalgiris manė jog is Sajaus gali gautis zaidejas, bet realybe visiskai kitokia. Tas pats galioja ir Masiulio/Echodo atveju. Zalgiris manė/tebemano jog Masiulis perspektyvesnis. Bet realybe vel gi kitokia - vienas sugeba proreta uzlost pries lklo autsaiderius, o pries rimtesnes komandas( ryta, Neptuna, Lietkabeli ) sedi ant suolo. O kitas yra antros lklo komandos naudingiausias zaidejas. Tai vat toks tas ir manymas, nebent taip "manyt" galima iki kol zaidejui sukaks 25m. Panasiai manė ir apie Lipkeviciu, kol suejus 25m pagaliau suvoke jog jau nuplauke tas "perspektyvumas". Bet nieko, dabar Zalgiryje atsirado naujas 23m kitas "Lipkevicius" - Valinkas. Tas ir bus amzinai perspektyvus To na Jei sarui negerai su galva tai kas tau tada? Jei labiau krepsiniu pasidometum suzinotum kad arlauskas yra universalus galintis zaisti per 3 pozicijas, praeita sezona jis zaide kaip pg po vasaros paaugo ir buvo perstumtas i sg, o del masiulio ir echodo, tai zalgiris mano kad masiulis yra perspektyvesnis uz echoda, echodas neturi nieko apart duomenu, o masiulis bent metima turi.



--

2 na Arlauskas 2 metais jaunesnis ir labiau gynejas Na Jogela ir Arlauskas zaidzia toj pacioj pozicijoj - sf. Kuris is ju net ne visa, o cielom dviem galvom geresnis, manau niekam nekyla minciu. O kuris buvo praeita sezona Zalgirio pagrindinej sudetyje ir visi zinom. Prie viso sito galima dadet Echodo prametima bei nepazaidziancio Masiulio pasilikima bei vysnaite ant torto - Sajaus laikyma pagrindinej sudety. Visa sita susumavus susidaro toks ispudis jog kazkam Zalgiryje, kas atsakingas uz jaunuju krepsininku integravima i Zalgiri, yra negerai su galva. Visiskai nenustebsiu jei Jogela bus paleistas, o i pagr komanda ir vel paims Arlauska ekspertas vienitelis dalykas ir esminis - deka kvailo trenerio, jie taip ir neturejo progu sulošti su geriausiom sio amziaus rinktinemis. nezaide jie nei pries izraeli, kroatus, vokiecius, francus, serbus ar italus, kuriem U19 pralose metai agal skaudu playoffa, bet ten buvo ir kulboka, sedekerskis. taip kad is pirmojo 8tuoneto buvo suzaista tik su ispanais, kurie pagaidino juos, ir su turkais. nesulose su elitu, del to visi siti jankiu egzperto postringavimai yra kaip ir niekiniai. reikai zaisti su geriausiausiai ir tada daryti isvadas - bet siemet to nebuvo. A Ką įdomu apie Masiulį galvoja, tikėkimės aprašys ir Gytį



--

