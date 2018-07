Kortas atskleidęs Štalbergs: „Skaudu, kad mane atleido dėl kažkokio vaikėzo, kurio tėvas turi pinigų“

ekspertas

cia yra tikrasis musu krepsinio vezys, kai bandoma babkem padeti ubliudkam. turime ir treneri, kur tevo pinigai ateina remimo forma kol nevykelis sunelis treneriu buna :DDD tik susimauna - nebelieka ir paramos. bet buve nemazai ir kitu protekciju, ypac jaunimo rinktinese, bacvinio vaikis zaide, bet jam nesirode jokios profo perpsektyvos :DD bet tuomet pidiracijai tiko, nieko nemate, kad tas uzima kito talentingo jaunio lietuvio vieta, kuris gal taps profu, juo gal ir tapo, nes toje amziaus grupeje buvo ir milas, bet komandoje buvo bacvinio vaikezas :DDD kaip viskas susideliojo matome. kaziui irgi spaudimas buvo, kas be ko, bet atsimename, kad sezono eigoje buvo tas nevykelis siauliam paskolintas, ir ten uzbaige sezona ir galejo kazys normaliai rotuot playoffam be to vaikezo ir jo tevelio spaudimo. kazkaip rado kompromisa. na o po sezono, kazys, aisku, zinojo, kad ir toliau bus tas spaudimas, tai kodel jam negrizti i tevonija i pajuri? taip kad jeigu cheburekam tinka, tai pirkit toliau abonimentus :DDD joks normalus treneris neis i ta komanda, del to ir matome ka paskyre kitam sezonui :DDD