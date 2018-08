Fenomenalaus aštuoniolikmečio pasirodymo dėka Latvija parbloškė rusus ir pateko į Europos čempionato finalą

NikodemasKol susireikšmine lietuviai aukštai iškelia galvas visam pasauliui save pristatinėjo kaip krepšinio valstybę Latvija sunkiai dirbo. Gražu žiūrėti į Latvijos krepšinio renesansą daug gabaus perspektyvaus jaunimo tik ar šie vaikai pakils iki vyrų lygio? Jei tas zagars sunkiai dirbs neabejotinai taps Eurolygos super žvaigždė. Labai individualiai stiprus visi žaidėjai o mes ką ?? Komandinis krepšinis vis dar propoguojamas toks koks buvo Sabonio laikais Lietuvoje--parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt

Ir koks gi tas renesansas ? Kiek medaliu laimejusios latvijos jaunimo ringtines per paskutinius 3-5 metus ? Latviai is musu krepsinio mkokesi. Jie is musu jaunimo ugdymo mokesi. Mokyklu kurimo ir t.t.