Vietos NBA neradęs ukrainietis veikiausiai kelsis į Eurolygą

Nuotr.: AP – Scanpix

Svajonės įsitvirtinti NBA kol kas neįgyvendinęs Joelis Bolomboy kitą sezoną veikiausiai rungtyniaus Eurolygoje, skelbia „Sportando“.

Šaltinis kol kas neįvardija, su kokiu klubu susitarė 24-erių aukštaūgis ukrainietis, tačiau pranešama, jog tai yra ekipa iš elitinio Senojo žemyno turnyro.

24-erių metų ir 206 cm ūgio puolėjas prieš dvejus metus NBA naujokų biržoje Jutos „Jazz“ komandos buvo pašauktas 52-uoju šaukimu, tačiau pajėgiausioje planetos krepšinio lygoje per šį laiką jis neįrodė savo potencialo ir buvo mėtomas po G lygos klubus.

Iš viso Bolomboy per dvejus metus NBA pasireikšti gavo progą tik 20 rungtynių ir per jas sudėjus vidutiniškai rinko viso labo po 1,7 taško. Per dvejus metus ukrainietis priklausė ne tik „Jazz“, bet ir Milvokio „Bucks“ klubams.