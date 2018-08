Žvilgsnis į varžovų kiemus: kaip komplektuoti komandas sekasi „Žalgirio“ varžovams?

Nuotr.: Reuters-Scanpix Nuotr. Reuters-Scanpix Pirmoji rugpjūčio pusė – laikas, kuomet profesionalūs krepšininkai skaičiuoja paskutines arba atostogų, arba individualių treniruočių savaites. Į antrą pusę persiritusi vasara daugeliui žaidėjų primena apie nenumaldomai artėjantį naująjį sezoną, o klubų vadovams tai – vis dar besitęsiantis darbymetis. Vieni tvarko paskutinius sudėties formavimo oficialumus, kiti – vis dar karštligiškai ieško svarbių būsimos komandos detalių. Kaip ir nemažai daliai kito Eurolygos sezono klubų, savo dėlionėje svarbaus akcento dar neturi ir Kauno „Žalgiris“, kuris tęsia įžaidėjo paieškas. Tik kaip kauniečių vasaros darbai atrodo kitų Eurolygos klubų kontekste? Tinklalapis „BasketNews.lt“ kviečia pasižvalgyti po kitų Senojo žemyno klubų kiemus. Nors kai kurios komandos vis dar nėra baigusios komplektacijų ir galutines išvadas daryti dar anksti, klubų kontūrai jau išryškėjo. Pagal tai didžiąsias Eurolygos komandas galime skirstyti į dvi grupes – vieni grandai stiprinosi kardinaliai, o kiti didelių permainų nesiėmė. Minėtai svarbių pokyčių grupei priklauso komandos, kurioms paskutinis sezonas prestižiniame turnyre buvo stipriai prisvilęs, tačiau vasarą klojami sudėčių pamatai atrodo itin tvirti. Pirmiausiai čia į akis krenta Stambulo „Anadolu Efes“ komanda, kuri vasarą savo biudžetą išpūtė 25 proc. Vasilije Micičius kitą sezoną į Kauną atvyks jau ne kaip „Žalgirio“ žaidėjas Nuotr. Fotodiena.lt Kasmet didelius pinigus žaidėjams žerti galintis turkų klubas neslepia ambicijų, o ekipos generalinis direktorius Alperas Yilmazas savo komandai jau pakabino sezono tikslą – finalo ketvertas. „Anadolu Efes“ jau atliko šį iššūkį argumentuojančius ėjimus ir įsigijo tokius gerai žinomus vaikinus kaip Shane’as Larkinas, Jamesas Andersonas, Adrienas Moermanas, Rodrigue’as Beaubois, Tiboras Pleissas bei buvęs žalgirietis Vasilije Micičius. Stambulo klube jie pakeis išvykusius Sonny Weemsą, Erricką McCollumą, Derricką Browną ir Vladimirą Štimacą. Iš ryškesnių žaidėjų, „Anadolu Efes“ spalvas toliau gins Krunoslavas Simonas, Brockas Motumas ir Bryantas Dunstonas. Akivaizdu, kad Turkijos taurės čempionai kitą sezoną ir vėl turės ne vieną kamuolį savo rankose laikyti mėgstantį garsų krepšininką bei krūvą individualaus talento. Turkai viliasi, kad juos iš paskutinės vietos tai iškels į finalo ketvertą. „Anadolu Efes“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Shane'as Larkinas 25 SG Jamesas Andersonas 29 SG Rodrigue'as Beaubois 30 PG Vasilije Micičius 24 SG Ahmetas Tunčeras 25 SG Dagusas Balbay 29 SG Onuralpas Bitimas 19 PF Adrienas Moermanas 30 SF Jamesas Birsenas 23 SF Yigitcanas Saybiras 23 PF Birkanas Batukas 28 PF Brockas Motumas 28 SF Krunoslavas Simonas 33 C Bryantas Dunstonas 32 C Sertacas Sanli 27 C Tiboras Pleissas 29 Treneris Erginas Atamanas Galingai komplektuojasi ir nuo Xavi Pascualio pasitraukimo spindesio niekaip neatgaunanti „Barcelona“. Katalonai jau pasikvietė tokius žaidėjus kaip buvusį „Žalgirio“ vedlį Keviną Pangosą, Chrisą Singletoną, Kyle’ą Kuricą, Jaka Blažičių bei ukrainietį Artiomą Pustovijų. Šie žinomi žaidėjai prisijungs prie komandoje ir toliau rungtyniausiančių Kevino Seraphino, Adamo Hangos, Ante Tomičiaus, Victoro Clavero bei Thomaso Heurtelio. „Barcą“ paliko Petteri Koponenas, Adrienas Moermanas ir veikiausiai tai padarys Juanas Carlosas Navarro, tačiau papildymais katalonai netektis tikrai kompensuos. „Barcelona“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Kevinas Pangosas 25 SG Kyle'as Kuricas 28 SG Pau Ribasas 31 PG Thomasas Heurtelis 29 SG Jaka Blažičius 28 SF/PF Rolands Smits 23 SF Adamas Hanga 29 PF Victoras Claveras 29 PF Chrisas Singletonas 28 C Kevinas Seraphine'as 28 C Ante Tomičius 31 C Artiomas Pustovijus 26 PF Pierre'as Oriola 25 Treneris Svetislavas Pešičius

Tarp sėkmingiausių vasaros darbininkų būtina paminėti ir Atėnų „Panathinaikos“ klubą. Dimitris Giannakopoulos į Graikijos sostinę atsiviliojo Stephane’ą Lasme, Ioannį Papapetrou, Keithą Langfordą, Georgį Papagiannį, Deshauną Thomasą ir Vangelį Sakellariou. Didelį darbą „Pao“ vadai atliko ir išsaugoję praėjusio sezono vedlį Nicką Calathesą, su kuriuo buvo pasirašyta nauja ilgalaikė sutartis. „Panathinaikos“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Nickas Calathesas 26 SG Keithas Langfordas 34 SG Vangelis Sakellariou 28 SG Nikos Pappas 28 PG Lukas Lekavičius 24 SF Matthew Lojeski 33 PF DeShaunas Thomasas 26 SF Ioannis Papapetrou 24 SF Thanasis Antetokounmpo 26 PF Jamesas Gistas 31 PF Georgios Papagiannis 21 C Stephane'as Lasme 35 C Ianas Vougioukas 33 Treneris Xavi Pascualis Nors daug žaidėjų iš Milano neišvyko, kitą sezoną gali keistis „AX Armani Exchange“ žaidimo braižas, kadangi klubą paliko atakuojančio pobūdžio gynėjai – Andrew Goudelockas ir Jordanas Theodore’as. Tiesa, vietoje jų madų sostinės klubas pasikvietė solidžią kavaleriją – Mike’ą Jamesą, Nemanja Nedovičių, Jeffą Brooksą ir Amadeo Della Valle. Taip pat priekinę liniją pastiprins ir italas Christianas Burnsas. „AX Armani Exchange“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Mike'as Jamesas 28 SG Amadeo Della Valle 25 SG Dairis Bertans 28 PG Nemanja Nedovičius 27 PG Andrea Cinciarini 32 PG Curtisas Jerrellsas 31 SF Vladimiras Micovas 33 SF Simone Fontecchio 22 SF Mindaugas Kuzminskas 28 SF Jeffas Brooksas 29 PF Christianas Burnsas 32 C Artūras Gudaitis 25 C Kalebas Tarczewski 25 Treneris Simone Pianigiani Ši klubų ketveriukė Eurolygos vasaros turguje švaistėsi labiausiai. Atvirkščiai kol kas elgiasi pastaraisiais metais dominuojančios Eurolygos komandos – Stambulo „Fenerbahče“, Maskvos CSKA ir čempionės titulą ginsianti Madrido „Real“. Jau dabar aišku, kad didelių permainų šie klubai vasarą jau neišgyvens. Pavyzdžiui, ketvirtas praėjusį sezoną likęs, bet vasarą nė vieno svarbaus žaidėjo nepaleidęs CSKA klubas labiau atnaujino savo priekinę liniją. Į Rusiją atvyks vietinis gynėjas Ivanas Uchovas, kurio vaidmuo veikiausiai nebus svarbus, Danielis Hackettas, NBA patirties turintis 23-jų puolėjas Alecas Petersas ir pajėgiausioje pasaulio lygoje savęs neatradęs ukrainietis Joelis Bolomboy. CSKA gvardiją į priekį toliau temps klubo mentalitetą jau pažįstantys Sergio Rodriguezas, Kyle’as Hinesas, Willas Clyburnas, Nando De Colo ir kitos ankstesnių metų ekipos žvaigždės. Naujokų Rusijos sostinėje dar veikiausiai bus, tačiau naujų vedlių CSKA vadovybei vasarą ieškoti nereikėjo. CSKA Pozicija Žaidėjas Amžius PG Nando De Colo 31 PG Danielis Hackettas 31 PG Sergio Rodriguezas 32 PG Corry Higinsas 29 SG Ivanas Uchovas 23 SF Willas Clyburnas 28 SF Nikita Kurbanovas 32 PF Andrejus Voroncevičius 31 PF Semionas Antonovas 29 PF Alecas Petersas 23 PF/C Joelis Bolomboy 24 C Kyle'as Hinesas 32 C Othello Hunteris 32 Treneris Dimitris Itoudis Senuoju branduoliu toliau remsis „Real“ klubas, kol kas pasipildęs tik Europos čempionu Klemenu Prepeličiumi ir Gabrieliu Decku. Tiesa, Ispanijos sostinėje yra viena netektis, kurią kompensuoti būtų labai sunku – slovėnas Luka Dončičius pakėlė sparnus į NBA. Vasaros pradžioje buvo gandų ir dėl drausmės taisykles pažeidusio Anthony Randolpho, tačiau oficialių pranešimų apie jį vis dar nebuvo. Vasarą „Real“ taip pat susiejo ateitį su ispanų veteranu Rudy Fernandezu ir argentiniečiu Facundo Campazzo. „Real“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Fabienas Causeuras 31 PG Facundo Campazzo 27 SG Jaycee Carrollas 35 SG Sergio Llullas 31 SF Dino Radončičius 19 SF Rudy Fernandezas 33 SF Jeffery Tayloras 29 PF Trey Thompkinsas 28 PF Gabrielis Deckas 23 PF Felipe Reyesas 38 PF Anthony Randolphas 29 C Ognjenas Kuzmičius 28 C Walteris Tavaresas 26 C Gustavo Ayonas 33 Treneris Pablo Laso Tik du, bet abu solidžius naujokus paskelbė ir Stambulo „Fenerbahče“, prisijungusi ketverius metus NBA praleidusį Tylerį Ennisą ir Joffrey Lauvergne. Tiesa, turkai jau prarado Bradley Wanamakerį bei Jamesą Nunnally. „Fenerbahče“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Tyleris Ennisas 24 PG Melih Mahmutoglu 28 PG Kostas Sloukas 28 PG Bobby Dixonas 35 SG Sinanas Guleras 35 SF Marko Guduričius 23 SF Luigi Datome 31 PF Nicolo Melli 27 PF Ahmetas Duranas 19 SF Egehanas Arna 21 SF Nikola Kaliničius 27 C Ahmetas Duverioglu 25 C Janas Vesely 28 C Joffrey Lauvergne 26 Treneris Željko Obradovičius Ryškiai nuo praėjusio sezono skirsis ir Europos taurės čempionė Stambulo „Daruššafaka“, į Eurolygą sugrįžusi po metų pertraukos. Neabejotinai skaudžiausią netektį Turkijos didmiesčio klubas patyrė prarasdamas Scottie Wilbekiną, apie kurio išvykimą gandai sklandė dar net nesibaigus praėjusiam sezonui. „Daruššafaka“ vadovai šįmet vasaros rinkoje taip, kaip prieš dvejus metus, nebesiautėjo ir apsiėjo be didelių žvaigždžių. Talento puolime klubui pridės iš Malagos „Unicaja“ atvykstantis Ray McCallumas, atvyks ir NBA patirties turintys amerikiečiai – Cory Jeffersonas bei Markelas Brownas. Taip pat parašus ant sutarties su „Daruššafaka“ sudėjo ir Panevėžį palikęs latvis Žanis Peiners. „Daruššafaka“ trenerio postą paliko treneris Davidas Blattas. „Daruššafaka“ Pozicija Žaidėjas Amžius SG Markelas Brownas 26 PG Ray McCallumas 27 PG Kartalis Ozmizrakas 22 SG Dogusas Ozdemiroglu 22 SF Žanis Peiners 28 SF Berkas Demiras 23 SF Stantonas Kiddas 36 SF Okbenas Ulubay 22 PF/C Michealas Ericas 30 C Cory Jeffersonas 30 Treneris Ahmetas Caki Amerikiečiui karjeros kompasas nurodė naują kryptį – garsus specialistas patraukė link Pirėjo, kur susitarė su „Olympiakos“ klubu. Tikslų nei Graikijos lygoje, nei Eurolygoje praėjusį sezoną neįgyvendinę raudonai balti vasarą pasikvietė Europoje jau žinomus veidus – Latvijos rinktinės puolėją Janį Timmą, žalgirietį Axelį Toupane’ą, Aleksandrą Vezenkovą iš „Barcelonos“ ir „Žalgirio“ viliotą Nigelį Williamsą-Gossą. Į Graikiją atvyks ir 24-erių 201 cm ūgio puolėjas Zachas LeDay. Kiti svarbūs „Olympiakos“ vasaros darbai buvo išlaikyti Vassilį Spanoulį bei Kostą Papanikolaou, kurių sutartys šią vasarą jau baigėsi. Galiausiai abu Graikijos krepšinio mohikanai liko Pirėjuje. „Olympiakos“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Nigelis Williamsas-Gossas 23 PG Vassilis Spanoulis 36 SG Vangelis Mantzaris 28 PG Janis Strelnieks 28 SG Vassilis Toliopolos 18 SG Nikolaos Arsenopoulos 18 SG Janis Timma 26 SF Axelis Toupane'as 26 SF Aleksandras Vezenkovas 23 SF Georgios Printezis 33 PF Kostas Papanikolaou 28 PF Zachas Leday 24 SF Dimitrios Agravanis 23 C Georgios Bogris 29 C Nikola Milutinovas 23 Treneris Davidas Blattas Intriguojančiai rikiuojasi ir į Eurolygą po pertraukos grįžtantis Miuncheno „Bayern“ klubas. Praėjusį sezoną didelių vilčių Europos taurėje turėję, bet sparnus nudegę bavarai išsaugojo svarbius pernykščius žaidėjus – Deviną Bookerį, Danilo Barthelį, Milaną Mačvaną ir Vladimirą Lučičių. Prie jų po vasaros darbų vokiečiai prijungė Suomijos žvaigždę Petteri Koponeną, Vokietijos talentą Maodo Lo ir Leoną Radoševičių. Komandai ir toliau vadovaus „Bayern“ vadovų viltis pateisinęs Dejanas Radonjičius, sezono viduryje pakeitęs Aleksandrą Džordževičių. „Bayern“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Maodo Lo 25 SG Petteri Koponenas 30 SG Braydonas Hobbsas 29 SG Robinas Amaize 24 PG Stefanas Jovičius 27 SF Nihadas Djedovičius 28 SF Alexas Kingas 33 SF Vladimiras Lučičius 29 PF Milanas Mačvanas 28 PF Danilo Barthelis 26 C Leonas Radoševičius 28 C Devinas Bookeris 27 Treneris Dejanas Radonjičius Kaip ir buvo galima tikėtis, Tel Avivo „Maccabi“ kubas šią vasarą dairosi į amerikiečius. Izraelio krepšinio flagmanas jau anksčiau skelbė apie apsisprendimą kurti dvi komandas, o šalies pirmenybėse leisti varžytis daugiau vietiniams žaidėjams, todėl „Maccabi“ dabar lieka nevaržoma jokių limitų ir dairosi daugiausiai į užsieniečius. Bene skambiausias „Maccabi“ vasaros sandoris buvo prisiviliotas Scottie Wilbekinas, kuris vasaros pradžioje jau buvo žodžiu susitaręs su „Anadolu Efes“. Taip pat sukirsta rankomis su NBA duonos ragavusiu Johnny O’Bryantu, Čekijoje siautėjusiu Kendalu Ray ir Bandirmoje žibėjusiu Angelo Caloiaro. Į Tel Avivą vėl sugrįžo krepšinio klajoklis Jeremy Pargo. Neveno Spahijos rikiuotėje liko ir tokie vyrukai kaip Michaelas Rollas, DeAndre Kane’as bei Alexas Tyusas. Tiesa, „Maccabi“ komplektacija, kaip ir daugelio kitų Eurolygos klubų, dar nebaigta. Ambicingasis Tel Avivas didžiąsias Eurolygos pergales jau primiršęs. Galbūt naujas komandos formavimo principas leis jas prisiminti? „Maccabi“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Jeremy Pargo 26 SG Michealas Rollas 29 SG Kendrickas Ray 30 PG Scottie Wilbekinas 24 SG DeAndre Kane'as 25 SG Johnas Dibartolomeo 29 SG Johnny O'Bryantas 19 PF Nimrodas Levi 30 SF Angelo Caloiaro 23 SF Karamas Mashouras 23 PF Yovelas Zoosmanas 28 PF Alexas Tyusas 28 SF Jake'as Cohenas 33 Treneris Nevenas Spahija Kol kas tyliai komplektuojasi Vitorijos „Kirolbet Baskonia“, turinti vos vieną naują žaidėją. Baskai laimėjo svarbias lenktynes dėl Italijoje rungtyniavusio 24-erių amerikiečio gynėjo Shavono Shieldso. Tik prieš dvejus metus profesionaliai rungtyniauti pradėjęs Shieldsas Italijos čempionato finalo serijoje vilkėdamas Trento „Dolomiti Energia“ marškinėlius vidutiniškai pelnė po 21 tašką ir taip kaustė Eurolygos komandų dėmesį. „Kirolbet Baskonia“ vadovai daug dėmesio skyrė lyderio Tornikės Šengelijos išlaikymui, kuris su klubu galiausiai susisaistė kontraktu iki 2022-ųjų. Tarp svarbesnių netekčių reikėtų paminėti latvį Jannį Timmą, kurį išlaikyti didelio noro neparodė pati „Kirolbet Baskonia“. „Kirolbet Baskonia“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Luca Vildoza 22 PG Marcelinho Huertas 35 SG Mattas Janningas 30 SG Jaysonas Grangeris 28 SG Shavonas Shieldsas 24 SG/SF Tadas Sedekerskis 20 SF Tornikė Šengelija 26 SF Patricio Garino 25 C Johannesas Voigtmannas 25 C Ilimane'as Diopas 23 PF/C Vincentas Poirier 24 Treneris Pedro Martinezas Praėjusį sezoną į atkrintamąsias patekusi „Chimki“ vasarą tradiciškai dairosi atletiškų amerikiečių. Vienas naujokų – trumpai žalgiriečiu praėjusį sezoną buvęs, bet vėliau Prancūzijoje atsigavęs Dee Bostas. Pamaskvės komanda taip pat vasarą įsigijo kuklios NBA patirties turintį Jordaną Mickey, iš Graikijos klubo „Promitheas“ pasikviestą Casey Pratherį ir Turkijoje pastaruosius trejus metus rungtyniavusį 31-erių gynėją Tony Crockerį. Georgo Bartzoko komandoje bus ir naujokas rusas Piotras Gubanovas, tačiau jis ryškaus vaidmens klube neatliks. Itin svarbus „Chimki“ organizacijos laimėjimas – rezultatyviausio praėjusio sezono Eurolygos žaidėjo Aleksejaus Švedo išlaikymas dar mažiausiai metams. „Chimki“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Dee Bostas 28 PG/SG Charlesas Jenkinsas 29 SG Casey Pratheris 27 SG Tony Crockeris 31 PG Stefanas Markovičius 30 SG Aleksejus Švedas 29 SG Viačeslavas Zaicevas 28 SG Jegoras Valcevas 29 SF Sergejus Monia 35 PF Andrejus Zubkovas 27 PF Piotras Gubanovas 31 PF Anthony Gillas 25 PF Jordanas Mickey 24 C Malcolmas Thomasas 29 Treneris Georgas Bartzokas Intensyviai debiutui Eurolygoje ruošiasi ir istorinį sezoną žaisianti Las Palmaso „Gran Canaria Herbalife“ komanda, tarp kurios naujokų galima rasti ir Lietuvos krepšinio aistruoliams matytų veidų. Aktyviai besistiprinantis Kanarų salyno klubas pasikvietė du buvusius Vilniaus „Ryto“ žaidėjus – 33-ejų D.J. Strawberry ir 31-erių Cleviną Hannah. „Gran Canaria Herbalife“ taip pat sudarė kontraktą su patyrusiu prancūzu Kimu Tillie, 23-ejų britu Luke’u Nelsonu ir patirties Europoje jau turinčiu, tačiau Eurolygoje pirmąkart rungtyniausiančiu puolėju Chrisu Evansu. Ispanijoje liko ir praėjusio sezono lyderis – 24-erių švedas Marcusas Erikssonas. Niekur neišvyko ir praėjusį sezoną puikiai rungtyniavęs bei Europos taurėje po 16,2 naudingumo balų rinkęs čekas centras Andrejus Balvinas. „Gran Canaria Herbalife“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Clevinas Hannah 31 PG Luke'as Nelsonas 23 PG Albertas Oliveris 40 SG D.J. Strawberry 33 SF Chrisas Evansas 27 SG Marcusas Erikssonas 24 PF Eulis Baezas 36 SF Oriolas Pauli 24 SF Xavi Rabaseda 29 PF Kimas Tillie 30 C Anžejs Pasečniks 22 C Lucasas Fischeris 23 C Andrejus Balvinas 25 Treneris Salva Maldonado „Crvena Zvezda“ dominavimą Adrijos lygoje nutraukusi ir į Eurolygą įsibrovusi Juodkalnijos ekipa savo gretas elitinio turnyro kovoms stiprina legionieriais. Europoje bene žinomiausias šios vasaros „Budučnost“ pirkinys yra Prancūzijos rinktinės gynėjas Edwinas Jacksonas, praėjusį sezoną vilkėjęs „Barcelonos“ marškinėlius. Į Aleksandro Džikičiaus komandą atvyksta ir eilę metų NBA praleidęs 30-metis aukštaūgis Earlas Clarkas. Parašus ant sutarties su „Budučnost“ taip pat sudėjo ir amerikiečių tandemas – Aaronas Craftas bei Coty Clarke’as. Komandoje ir toliau žais 24-erių praėjusio sezono komandos atakų lyderis bei naudingiausias žaidėjas Nikola Ivanovičius. Pasiliko ir komandai svarbus bosnis Nemanja Gordičius, praėjusį sezoną Europos taurėje vidutiniškai rinkęs po 11,7 taško. „Budučnost“ Pozicija Žaidėjas Amžius PG Aaronas Craftas 27 PG Nemanja Gordičius 29 PG Nikola Ivanovičius 24 SG Miličius Starovlahas 20 SG Petaras Popovičius 21 SG Edwinas Jacksonas 28 SG Suadas Šehovičius 21 SF Srdanas Kočičius 18 SF Bogdanas Bojičius 19 SF Coty Clarke'as 26 PF Filipas Barovičius 28 PF Aleksa Iličius 21 PF Danilo Nikoličius 25 PF Earlas Clarkas 30 C Zoranas Nikoličius 22 Treneris Aleksandras Džikičius

BasketNews.lt





Taip pat skaitykite: „Pistons“ palikęs Van Gundy svarsto apie trenerio karjeros pabaigą „Lietkabelio“ gretose – kroatas snaiperis Kaune jau sportuojantis Gebenas: „Esu pasiruošęs debiutui“ Eurolyga išskyrė įdomiausias „Žalgirio“ rungtynes artėjančiame sezone Nepaprasta kelionė namo: kaip niekam nereikalingas gynėjas prisibeldė į „Žalgirio“ duris Pašėlusi Vakarų konferencija: išreikšk nuomonę, kaip išsidėstys klubai Rodyti komentarus antanas Jooo.. artejanti sezona daug pazeminimu svieciasi zaliajai parodijai.. traiskys kas netinges. Speju kad zalmarge iskovos tik 1-2pergales ir gryz tarp luzeriu,o as kalsiu gera piniga is stafkiu



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 1

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams. Rodyti visas naujienas