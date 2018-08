LeBronas pirmą oficialų mačą Los Andžele sužais su „Rockets“ klubu

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

LeBronu Jamesu pasipildžiusi Los Andželo „Lakers“ pirmąsias sezono rungtynes namuose sužais su ambicinga Hjustono „Rockets“ ekipa, skelbia NBA atstovai. Šios rungtynės bus žaidžiamos spalio 20-ąją.

LeBron James Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: SF Amžius: 33 Ūgis: 203 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Akronas, JAV

Apskritai su „Lakers“ apranga LeBronas debiutuos dviem dienomis anksčiau, kai Kalifornijos klubas Oregone žais su vietos Portlando „Trail Blazers“.

Dar anksčiau, spalio 16-ąją, sezoną pradės Filadelfijos „76ers“, namie priimsianti Bostono „Celtics“ vaikinus. Tai bus pirmosios artėjančio sezono rungtynės. Tą pačią dieną NBA čempionai „Golden State Warriors“ namie priims Oklahomos „Thunder“. Prieš šį susitikimą Steve'o Kerro kariauna atsiims čempionų žiedus.

Pirmąją NBA sezono savaitę bus ir daugiau intriguojančio veiksmo. Pavyzdžiui, Fynikso „Suns“ su pirmuoju šių metų naujokų biržos šaukimu Deandre Aytonu namie kovos su Dalaso „Mavericks“, turinčia kitą talentą – Luka Dončičių.

Spalio 19-ąją „Celtics“ Kanadoje kovos su Jono Valančiūno atstovaujama Toronto „Raptors“, neseniai pasipildžiusia Kawhi Leonardu.

Jau kitą dieną kanadiečiai keliaus į Vašingtoną, kur susikaus su vietos „Wizards“.

Tuo metu Domanto Sabonio atstovaujamos Indianos „Pacers“ susitikimai nenumatomi nei NBA sezono atidarymo dienomis, nei per Kalėdas.

Beje, per Kalėdas nežais ir „Raptors“, o tai, kaip skelbia žurnalistas Joshas Lewenbergas, itin įsiutino Toronto komandos vadovus. Nepaisant to, kad „Raptors“ pastaruosius kelerius metus yra viena stipriausių komandų Rytuose, per Kalėdas klubas nežais jau 17-us metus iš eilės.