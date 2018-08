ESPN žurnalistą sužavėjo vienas talentingiausių Europos krepšininkų 16-metis Garuba

Nuotr.: FIBA.com

Į NBA skautų radarus itin anksti pateko 16-os metų 203 cm ūgio ispanas Usmanas Garuba, kuris dominavo Europos jaunučių čempionate. Neabejojama, kad toks vidurio puolėjas, galintis ir pats žaisti su kamuoliu, puikiai tiktų šiuolaikinei NBA.

Krepšininkas dar 11-os metų prisijungė prie Madrido „Real“ komandos, o keturiolikos metų jau žaidė Ispanijos 16-mečių rinktinėje, su kuria nuskynė MVP apdovanojimą. Jau tuomet Garuba buvo pagrindine skautų pokalbių tema, rašo ESPN.

Tos kalbos buvo pratęstos ir šių metų Europos jaunučių čempionate, kuriame ispanas jau žaidė su bendraamžiais.

Atletas per 24 minutes spėdavo pelnyti po 16,3 taško, atkovoti po 12,3 kamuolio, atlikti po 2,9 rezultatyvaus perdavimo, blokuoti po 1,6 metimo ir surinkti po 25,4 naudingumo balo.

„Turiu kitiems krepšininkams parodyti, kad reikia žaisti kietai ir fiziškai, parodyti, kaip reikia laimėti. Mano pirmajame klube man buvo pasakyta, kad turiu kiekvienose rungtynėse žaisti intensyviai, su didele jėga ir energija“, – ESPN cituoja jaunąjį krepšininką.

203 cm ūgio ir 104 kg svorio atletas atrodo lyg suaugęs vyras. Jo išskėstų rankų ilgis siekia 218 cm. Krepšininko tėvai yra kilę iš Nigerijos.

Skautai jį lygina su NBA žaidėjais Tristanu Thompsonu, OG Anunoby ir Draymondu Greenu.

ESPN žurnalistas Mike’as Schmitzas aprašė Garubos žaidimą bei išsiaiškino, kaip krepšininkas atrodytų šiuolaikinėje NBA.

Galimybė keistis ginamaisiais

Garuba yra monstriškas krepšininkas gynyboje, kuris spindi keitimosi situacijose, kadangi gali tiek slinktis žemyn, tiek likti su varžovų gynėjais, tiek naudojantis savo ilgomis rankomis paspausti oponentą.

Anksčiau jis lankė futbolą ir buvo vartų sargas. Jis pripažįsta, kad futbole jo reakcija nebuvo pati geriausia, tačiau krepšinyje ji yra puiki. Retai pamatysi tokius greitus jauno aukštaūgio judesius.

Garuba vis dar mokosi gynybos disciplinos ir per dažnai pasimauna ant klaidinančių judesių, tačiau jo pastangos, greitis, ilgos rankos ir reakcija leidžia tikėti, kad jo gynyba taps aukščiausio lygio.

Anksčiau Garuba galbūt atrodė kaip įgūdžių neturintis žemas sunkusis krašto puolėjas, kuris negalės gintis prieš tradicinius vidurio puolėjus. Dabar jis yra idealus krepšininkas gintis prieš visų pozicijų varžovus ir galintis kone visose sistemose keistis prieš varžovus.

Lanko saugotojas

Kai Garuba susikeitus ginamaisiais neatsiduria lyg siena prieš varžovų gynėjus, tuomet jis slenkasi arčiau krepšio ir puikiai saugo lanką. ESPN duomenų bazėje įvestos 66 Garubos rungtynės, o per jas krepšininkas vidutiniškai per 40 minučių blokavo po 2,9 metimo.

Šiuo metu jis dar nėra elitinis lanko saugotojas, tačiau rodo ryškius blyksnius, kad gali labai staigiai pasiekti kamuolį ir jį numušti.

Šiuolaikinėje NBA žemiems centrams yra būtina likus po krepšiu prieš varžovą sugebėti apsaugoti lanką. Garuba yra daugiau nei pajėgus tai padaryti.

Atkovoja visus kamuolius

Garuba turėdavo prastesnes rungtynes puolime ir gynyboje, tačiau visada rodė didžiules pastangas kovojant dėl kamuolių. Tai vienas geriausių jo įgūdžių – jis per 40 minučių sugriebia po 19,1 kamuolio.

Centras gali ne tik grumtis dėl kamuolio po krepšiu užsiimant poziciją, bet taip pat yra ypatingai greitas bei turintis puikius instinktus. Jis puikiai jaučia, kur nukris kamuolys ir bando arba pats nusiimti kamuolį, arba jį pamušti komandos draugui.

Žaidimo organizavimas

NBA pirmenybėse yra daugybė stiprių ir kupinų energijos aukštaūgių, kurie lieka lygos pakraštyje. Garuba yra kitoks, kadangi sugeba ir pats organizuoti žaidimą.

„Manau, kad mano žaidimas bus panašus į Draymondo Greeno ar Paulo Millsapo. Noriu daugiau įžaidinėti kamuolį, pavyzdžiui kaip Benas Simmonsas ar Giannis Antetokounmpo“, – į ateitį žvelgia Garuba.

Aukštaūgis dažnai kamuolį varosi jį pamušdamas iki pečių, jo valdymas nėra tvarkingas, o kamuolio perdavimo gebėjimai kartas šlubuoja, bet svarbiausia, kad jis turi aikštės matymą.

Kai Garuba gynyboje atkovoja kamuolį, jis iškart skrodžia į greitą ataką ir po kelių kamuolio sumušimų jau yra kitoje aikštės pusėje, o tuomet staigiai perduoda kamuolį komandos draugui. Puolėjas taip pat sukuria geras progas metikams.

Garubos perdavimai ne visada yra gražūs, tačiau jis turi instinktą, kaip atrasti komandos draugą. Dėl to jis yra panašus į aukštaūgį Jordaną Bellą, kuris „Golden State Warriors“ komandoje randa laisvus snaiperius.

Atakų užbaigimas

Garuba turi potencialo puikiai prasiveržti po krepšiu ir pelnyti taškus, o jam tai padeda padaryti greitos kojos, ilgos rankos ir koordinacija.

Dabar jis nėra pats pavojingiausias taškų rinkėjas, tačiau yra naudingas išplečiant aikštelę. 16-mečių rinktinėje jis žaidė kartu su kitu aukštaūgiu, kuris taip pat dažnai neatakuoja krepšio iš toli, todėl puolime dažnai žaisdavo atsitraukęs nuo krepšio.

Galimybę užbaigti atakas Garuba parodė momentais, kai varžovą prigaudavo greitu ir stipriu pirmuoju judesiu, kurį galėdavo atlikti bet kuria koja.

Trūkumai

FIBA turnyrų jaunosios žvaigždės retai virsta geriausiais NBA žaidėjais iš užsienio. Skautai mano, kad krepšininkas nebeturi daug vietos fiziniam tobulėjimui. Be to, kai kuriems kyla klausimų, ar jis išties gimė 2002 metais. Beje, jis gimė Madride.

„Man yra 16 metų“, – abejoti neleido Garuba.

Krepšininkui trūksta sugebėjimo atakuoti krepšį. Prieš dvejus metus jis nuo baudų metimų linijos pataikė vos 34,8 proc. Garubai reikia pagerinti metimo techniką.

Šią vasarą jaunučių čempionate Garuba pataikė 59,2 proc. dvitaškių, 26,7 proc. tritaškių ir 62,1 poc. baudų metimų.

Jaunuolio kamuolio varymosi technika momentais netaisyklinga, puolime dažnai jo kojų darbas atrodo nesuderintas, be to, jo sprendimų priėmimas vis dar formuojasi. Visgi jis jau parodė patobulėjimą puolime, be to, turi puikią darbo etiką, todėl turėtų pagerinti savo įgūdžius.

„Ateityje noriu žaisti sunkiojo puolėjo pozicijoje. Manau, kad man svarbiausia yra patobulinti savo metimą“, – mano pats krepšininkas.

Jis yra teisus dėl būtinybės patobulinti metimą, tačiau turėtų tęsti žaidimą vidurio puolėjo pozicijoje, kurioje turėtų galimybę įsitvirtinti NBA, mano ESPN žurnalistas.

Garuba su Madrido „Real“ dar turi dvejų metų kontraktą. Jis teigė, jog neplanuoja niekur vykti iki 2021 metų, kuomet dalyvaus NBA naujokų biržoje.

Svarbu, kiek artėjančiais metais jis gaus minučių ant parketo. Būtent per šį laikotarpį skautai nuolat svarstys jo perspektyvas.