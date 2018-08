Atsinaujinę „Žalgirio“ dubleriai draugiškų rungtynių maratone startavo pergale per pratęsimą

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Persiformavusi Kauno „Žalgirio“ dublerių komanda jau pluša treniruotėse ir intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui.

Tomo Keršio vadovaujami jaunieji žalgiriečiai į pirmąją treniruotę susirinko rugpjūčio 13 dieną, o šį ketvirtadienį jau spėjo sužaisti ir pirmąsias draugiškas rungtynes.

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sidabro laimėtojai po permainingos ir atkaklios kovos per pratęsimą 97:91 (23:20, 26:14, 20:30, 12:17, 16:10) patiesė KTU komandą, kuri taip pat ruošiasi NKL sezonui.

Pirmajame mače savo taiklumą išbandė visi 14 rungtynėms registruotųjų „Žalgirio“ jaunuolių, visi jie įmetė bent po du taškus, o savąjį šansą sėkmingai išnaudojo debiutavę Danijos bei Estijos talentai Louisas Stormarkas ir Kerras Kriisa bei Liutauras Lelevičius.

Mariaus Valinsko ir Vitalijaus Kozio vedami žalgiriečiai kontroliavo rungtynių eigą iki pat trečiojo kėlinio vidurio, kurio metu dar pirmavo 61:45.

Vis dėlto varžovai aplygino rungtynes, tad visa drama nusikėlė į pratęsimą.

Jo metu pranašiau atrodė itin darnų puolimą demonstravę jaunieji žalgiriečiai, po galutinio teisėjo švilpuko pasiekę pergalę rezultatu 97:91.

„Žalgiris-2“: Marius Valinskas 21 (6/9 dvit.), Vitalijus Kozys 17 (8 atk. kam., 8 rez. perd.), Lukas Uleckas 7, Arnas Adomavičius 7, Laurynas Vaištaras 6 (2 per. kam., 2 blk.), Liutauras Lelevičius 5, Nedas Kancleris 5 (2 per. kam.), Rokas Jokubaitis 5 (3 per. kam.), Louisas Stormarkas 5, Martynas Arlauskas 5, Kerras Kriisa 4, Vladimiras Markovetskis 4, Matas Jogėla 4 (5 atk. kam.), Erikas Venskus 2 (2 per. kam., 3 blk.).

KTU: Motiejunas Syminas 16 (6 atk. kam.), Justas Stakėnas 15 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Redas Jakubauskas 11 (4 rez. perd.), Julius Liesis 11 (3 per. kam.), Adomas Sideravičius 11.