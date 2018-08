Nuotr.: Lapresse – Scanpix

Nuotr. Lapresse – Scanpix

Stambulo „Daruššafaka“ sprendimas išsiskirti su Cory Jeffersonu, anot krepšininko agento, buvo neteisėtas.

Turkijos komanda su atletu atsisveikino vos praėjus mėnesiui po to, kai buvo pasirašytas kontraktas. Oficialiai tokio sprendimo priežastis įvardyta nebuvo, tačiau pranešama, kad atletas nepraėjo medicininio patikrinimo.

Kaip tinklalapiui „Eurohoops.net“ pranešė agentas Mike’as Silvermanas, tiesa yra kitokia.

„Cory visada sėkmingai praeidavo medicininę patikrą. Per praėjusius metus jį tikrino Milano „AX Armani Exchange“, Teksaso „Legends“ iš G lygos ir San Antonijaus „Spurs“, kuomet jis ruošėsi NBA Vasaros lygai. Jis visus patikrinimus įveikė be problemų. Jeigu tiksliau, tai Jeffersonas per visą savo karjerą nė karto neturėjo problemų tikrinant sveikatą“, – atskleidė agentas.

Po atleidimo Jeffersonas vyko į Italiją, kur jo sveikatą tikrino profesionalaus klubo itin gerbiamas medikas. Amerikietis ir vėl įveikė patikrą.

„Daruššafaka“ skelbė, kad sprendimas išskirti buvo abipusis. Visgi krepšininkas veikiausiai prašys kompensacijos.

Praeityje NBA naujokų biržoje Jeffersoną 60-uoju šaukimu pasirinko San Antonijaus „Spurs“, tačiau krepšininkas buvo išmainytas į Bruklino „Nets“.

Po sezono Brukline amerikietis persikėlė į Fynikso „Suns“, kuri ir buvo paskutinė Jeffersono stotelė stipriausioje pasaulio lygoje.

Praėjusį sezoną Jeffersonas rungtyniavo „AX Armani Exchange“ klube, tačiau ten išbuvo tik iki sausio mėnesio pabaigos. Po to krepšininkas grįžo į JAV, kur rungtyniavo NBA G lygoje bei gynė „Legends“ klubo garbę.

Eurolygoje Jeffersonas vidutiniškai rinko po 3,5 taško ir 1,3 atkovoto kamuolio.