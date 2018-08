Rinktinės kandidatų sąrašas – be NBA krepšininkų

D22

Ar jus nuo proto nusokot, tokius komentarus rasydami apie LKF mafija ar kad Adomaitis levas nes bloga sarasa sudare??? AR JUS FUCKING RIMTAI??? Neitrauke i sarasa NBA zaideju nes klubai pasake kad to tikrai nebus viskas, ne del to kad nenori jis Domanto ir Jono, blet jei cia LKF mafija butu Tevelis prezidentas savo sunu pirmu numeriu stumtu i rinktine, neberaganekit. Apie zalgiris irgi aiskiai pasake, nekvietemn daugiau nes Zalgiris pasake kad neisleis, viskas, jie nenori atiduoti 5-6 krepsininku nes pasiruosimas sugriutu, tai leido 2 ir tai del vieno klaustukas, del to Adomaitis ir pyksta, nes klubai tampa auksciau rinktines. Stumikai jus stumikai, surase tai ka galejo, o ne tai ka norejo....