„Aistės“ prisiviliojo dabartinę ir buvusią Lietuvos rinktinės krepšininkes

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus

Kauno „Aisčių“ klubas ir toliau intensyviai rengiasi naujajam Lietuvos moterų krepšinio sezonui. Šalia jau komandos veidu tapusių jaunų ir perspektyvių krepšininkių prie laikinosios sostinės ekipos prisijungs ir patyrusios pajėgos – Milda Sauliūtė ir Kristė Druskytė.

Sauliūtė taps viena vyriausių krepšininkių per visą klubo istoriją. 37 metų 175 cm ūgio gynėja praėjusiais metais rungtyniavo „Akvilės“ moterų krepšinio lygoje ir su Alytaus „RKL-GUT.LT“ iškovojo pirmąją vietą. Be to, alytiškė dar pateko į simbolinį geriausių lygos žaidėjų penketuką, o vieneriose rungtynėse sugebėjo užfiksuoti krepšinyje itin retai pasitaikantį pasiekimą – keturgubą dublį.

„Pasiryžti vėl žaisti aukščiausioje lygoje tikrai nebuvo lengva, nes turiu šeimą, turiu darbą – treniruoju vaikus, tad ir buvo sunku apsispręsti, ar viską pavyks suderinti ir visur viską atlikti maksimaliai gerai, – neslėpė gynėja. – Priimti „Aisčių“ pasiūlymą lėmė tai, kad ji yra sparčiai auganti ir tobulėjanti jauna komanda, kitame sezone sieksianti aukščiausių tikslų“.

Kita „Aistes“ papildysianti žaidėja klube nebus naujokė. Druskytė Kauno komandoje yra rungtyniavusi tris sezonus ir su ja dukart sugebėjo iškovoti Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) bronzos medalius. Praėjusį sezoną Lietuvos moterų krepšinio rinktinės puolėja per 23 minutes vidutiniškai rinkdavo po 7,8 taško ir 11,1 naudingumo balo.

„Daug aspektų susidėjo į vieną: komandos sudėtis, trenerių štabas, klubo suteikiamos sąlygos bei namų sienos, tas ir lėmė, jog šį sezoną atstovausiu „Aisčių“ klubui, – pasirinkimo motyvus dėstė Druskytė. – Klubas pasikeitė, tapo profesionalesnis, iš metų į metus turi sistemą, su jos pagalba kiekvienais metais dirba sistemingai, stengdamasis įgyvendinti iškeltus tikslus, o tai yra labai svarbu. Na, o aš kaip žaidėja susikroviau didesnį žaidybinį kapitalą, įgijau didesnės patirties, labiau pasitikiu savimi, tad nestovėjau ir aš kaip žaidėja vietoje“.

Tiek Sauliūtė, tiek Druskytė prieš prasidedant naujiems iššūkiams neslėpė didelių ambicijų – noro kopti ant apdovanojimų pakylos.

„Artėjančiame sezone su komanda norėtųsi pasiekti aukščiausius tikslus, žaisti gero lygio krepšinį, kuris pritrauktų ir daugiau žiūrovų, o asmeniniai pasiekimai man nėra labai svarbūs, labiausiai norėtųsi kuo daugiau prisidėti prie komandos pergalių“, – teigė Sauliūtė.

„Žinoma, tikslas tik aukščiausi pasiekimai – pasidabinti medaliais! Kai komanda sezono gale stovės ant apdovanojimų pakylos, tada ir asmeniški pasiekimai bus įvertinti pačioje aukščiausioje skalėje, nes tu stovėsi su savo antrąja šeima“, – patyrusiai kolegei antrino Druskytė.

Klubo direktorius Petras Aleksonis prasitarė, kad abiems žaidėjoms yra numatytas ypatingas vaidmuo: „Klube turėsime 2 gerai žinomas krepšininkes. Milda Sauliūte, kaip žaidėja – visada žavėjausi. Matau jos akyse tikrą kovotojos charakterį. Žaidėja yra mačiusi labai daug aukšto lygio krepšinio, perėjusi visus etapus sporte, todėl bus neabejotinai naudinga savo šaltu protu, patirtimi bei pamokomis kitoms mūsų žaidėjoms.

Kristės Druskytės taip pat laukia įdomus sezonas. Kaune iš jos tikimės energijos ir aišku, to gero impulso, kokį ji įneša į aikštelę. Kristė išsiskiria savo atletiškumu bei universalumu. Abiems žaidėjoms linkiu įsimintino sezono. Džiaugiuosi, kad teks dirbti su tikromis profesionalėmis.“