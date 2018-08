Į Turkiją grįžti negalintis Kanteris: „Tai būtų paskutinis kartas, kai girdite apie mane“

Nuotr.: AFP – Scanpix

Niujorko „Knicks“ klubo vidurio puolėjas Enesas Kanteris Oklahomoje surengė vienos dienos stovyklą vaikams, po kurios davė interviu apie situaciją Turkijoje, konfliktą su LeBronu Jamesu, „Golden State Warriors“ dominavimą bei atsakė į klausimą, kodėl jis nuolat mėgsta šaipytis socialiniuose tinkluose.

– Enesai, kas yra nutikę tarp jūsų ir LeBrono Jameso? – ESPN žurnalistai paklausė Kanterio.

– Aš, dar atstovaudamas Oklahomos „Thunder“, stebėjau, kaip Klivlando „Cavaliers“ triuškino Niujorko „Knicks“ jų pačių aikštelėje. Tada pamačiau, kad LeBronas ant suolo su savo komandos draugais žaidė vandens butelio metimo žaidimą (ang. „bottle flip“). Pagalvojau, kad tai labai didelė nepagarba varžovui, taip negalima elgtis.

Ir tada įvyko pirmosios rungtynės, kai atstovavau „Knicks“ prieš LeBrono vedamą „Cavaliers“. Jis prieš mačą priėjo prie mūsų ir pasakė, jog naujokų biržoje turėjome įsigyti Dennisą Smithą, kurį pasirinko Dalaso „Mavericks“. Ir ne tik aš, bet ir dauguma mūsų komandos narių tai supratome kaip nepagarbą mūsų naujokui Frankui Ntilkinai.

Kai vyko rungtynės, jie vienas kitą spaudė ir aš pagalvojau, kad tai nėra teisinga. 19-os metų jaunuolis prieš 115 kilogramų sveriantį vyrą. Tada nuėjau tarp jų ir mes šiek tiek vyriškai pasišnekėjome. Po rungtynių aš jį pavadinau princese.

Aš darau viską, kad tik išvesčiau varžovą iš kantrybės. Bet žinote, tai visai neveikia prieš LeBroną.

– Ar žaidėjai pasikalba su jumis apie jūsų pasisakymus „Twitter“ tinkle?

– Iš tikrųjų, jie mėgaujasi tuo. Jie (krepšininkai) man liepia nesustoti kalbėti „Twitter“ tinkle. Aš manau, kad tai yra smagu, tai dalis žaidimo. Žmonėms tai patinka, nors pati lyga to nekenčia.

– Kalbate apie tai, kad lyga nekenčia to, kai įsikelėte Adamo Silverio nuotrauką su „Golden State Warriors“ marškinėliais?

– Prisimenu šį nutikimą. Kai pasidalinau ta nuotrauka, penkias minutes sėdėjau ir galvojau: „Ar man nieko nenutiks?“ Tada parašiau „Knicks“ generaliniam direktoriui ir paklausiau: „Ar viskas bus gerai?“

Jam tai nepatiko ir jis man pasakė, kad nereikia erzinti visų. Aš pažadėjau, kad visų neerzinsiu, tik kelis.

– Ką galvojate apie „Warriors“?

– Aš dėl jų neturiu problemų. Jie nedaro neleistinų dalykų. Prisimename visi tą dieną, kai lyga neleido Chrisui Paului persikelti į Los Andželo „Lakers“.

Žmonės kalba, kad „Warriors“ sužlugdė NBA. Bet žiūrimumo reitingai išliko geri, todėl manau, kad viskas šioje situacijoje yra gerai, žiūrovams lyga išliko įdomi.

– Ką turite omenyje sakydamas, kad „Warriors“ sužlugdė lygą?

– Pažiūrėkite į Rytų konferenciją. Tai lyg mokyklos lyga, o Vakaruose yra žaidžiamas tikrasis krepšinis.

– Ilgai nepratęsėte kontrakto šią vasarą. „Twitter“ paskyroje pasidalinote elnio atvaizdu ir žmonės galvojo, kad išvykstate į Milvokio „Bucks“. Vis dėlto likote „Knicks“.

– Aš ilgai nežinojau dėl savo ateities klube. Praktiškai iki paskutinės minutės. Su Milvokiu buvo juokinga situacija. Papietavęs išsikviečiau „Uber“ ir man buvo labai nuobodu. Todėl penkioms minutėms įsikėliau į savo paskyrą elnią. Kai ištryniau, žmonės, kurie spėjo tai pamatyti, galvojo, kad užfiksavo sensaciją.

– Tai buvo tiesiog pasišaipymas iš žiniasklaidos?

– Kartais reikia pajuokauti. Aš tikrai žinojau, kad neišvyksiu į Milvokio „Bucks“. Tai Milvokio „Bucks“. Tu niekada nepaliksi Niujorko dėl Milvokio. Nebent dėl didelių pinigų.

– Kokie jūsų santykiai su Kevinu Durantu?

– Konfliktas buvo tarp Kevino ir Russello Westbrooko. Aš supratau, kad visa tai yra verslas. Po to, kai Kevinas mus paliko, jis per dvejus metus laimėjo du NBA titulus ir abu kartus tapo naudingiausiu finalo žaidėju. Labiausiai mes pykome ne dėl to, kad jis mus paliko, bet kaip tai padarė. Aš nemanau, kad jis kada nors sulauks pagarbos už tai, kaip jis pasielgė išvykdamas.

– Pakalbėkime apie Turkiją. Kokia situacija dabar ten?

– Aš tiesiog seku naujienas. Jei kas atsitiktų mano šeimai, tai iš karto pasirodytų žiniose.

– Ar jums baisu?

– Baisu? Tikrai baisu, nes juk tai kalėjimas. Vis dėlto, jei mano tėčiui paskirs 15 metų kalėjimo bausmę, nemanau, kad jis tiek ir sėdės už grotų. Nemanau, kad dabartinis prezidentas tiek ilgai išsilaikys. Ir tikiuosi, kad negyvens tiek ilgai. Pamatysime.

– O kaip dėl jūsų?

– Aš žinau, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose man nieko nenutiks. Visur kitur pavojinga. Žadėjau vykti į stovyklą Kanadoje, bet turėjau atšaukti. Taip pat ir į Norvegiją. Už JAV ribų labai pavojinga. Aš negaliu gyventi įprasto gyvenimo, gyvenu su baime dėl to, kas gali atsitikti.

– Ar turite apsaugą?

– Oklahomoje buvo labai gerai, kur tik kažkur vykdavau, „Thunder“ su manimi siųsdavo kelis apsaugos darbuotojus. Niujorke, jei manyčiau, kad apsaugos reikia, užtektų tik paskambinti ir jie būtų šalia manęs.

– „Knicks“ kitą sezoną vyks į Londoną žaisti rungtynių. Ar galėsite vykti kartu?

– Aš nežinau, ar galėsiu ten vykti. O galbūt iki to laiko mane išmainys (šypsosi).

– Kas gali nutikti, jei vyktumėte į Londoną?

– Aš nebeturiu turkiško paso. Jei nuvykčiau ten, Interpolas manęs lauktų ir jie išsiųstų mane atgal į Turkiją, nes aš nesu JAV pilietis.

– Kas nutiktų, jei grįžtumėte į Turkiją?

– Tai būtų paskutinis kartas, kada girdite apie Enesą Kanterį.

– Ką turite galvoje?

– Jie manęs nenušautų, nes sulauktų per daug kritikos. Bet kažką sugalvotų. Nelaimingą atsitikimą su automobiliu ar kažką panašaus.

– Ar tai jus priverčia kalbėti socialiniuose tinkluose?

– Žmonės manęs klausė, kodėl vis dar kalbu su savo šeima. Bet mano tėtis ten yra visiškai vienas. Dabar apie 140 tūkstančių nekaltų žmonių yra atsidūrę kalėjime. Turkija yra pirma valstybė pasaulyje pagal šalyje kalinčius žurnalistus po 2016 metais įvykusio perversmo. Turkijoje nėra jokios žodžio laisvės.

– Bandote tapti JAV piliečiu?

– Aš turiu žalią kortą, todėl man reikia palaukti dvejus ar trejus metus iki tol.

– Kai tai atsitiks, ar save laikysite amerikiečiu?

– Aš vis dar myliu Turkiją. Žmonės sako, kad aš nemyliu savo šalies. Jie yra neteisūs, aš myliu Turkijos žmones, myliu savo vėliavą. Mano didžiausia problema yra dabartinė valdžia, valstybės valdymas. Labai norėčiau kada nors grįžti į savo gimtinę.

– Kada pastarąjį kartą buvote Turkijoje?

– 2015 metais.

– Ar patiko?

– Buvo nuostabu pamatyti savo šeimą, susitikti su draugais, valgyti namų maistą. Tai neabejotinai buvo puiku.

– Ar galvojate kada dabar galėsi grįžti namo?

– Galbūt po 10 metų. Galbūt kada baigsiu karjerą NBA.

– Susidaro vaizdas, kad esate vaikinas, kuris neturi namų?

– Aš šiek tiek jaučiuosi benamis. Kada žmonės manęs klausia: „Iš kur aš?“, aš neturiu ką atsakyti. Aš ne iš Turkijos, jie manęs ten nenori. Taip pat nesu ir amerikietis. Aš gimiau Šveicarijoje, bet nesu ir šveicaras.

– Jaučiasi jūsų didžiulis ryšys su Oklahoma. Ar tai dėl to, nes šioje vietoje jūs pasijutote kaip namuose po ilgo laiko?

– Taip, aš prisimenu nuo pirmos dienos, kad ne tik visa organizacija, bet ir visi žmonės mieste mane palaikė. Tai buvo tarsi namai.