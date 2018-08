Latvių antplūdis į Ispaniją: kodėl aplenkiamos aukščiausio lygio sąlygos Lietuvoje?

Nuotr.: FIBA.com Nuotr. FIBA.com Latvijos talentai tobulėjimą gimtinėje pastaruoju metu dažniausiai keičia į karjeros galimybes Ispanijoje





Prie jaunųjų krepšininkų antplūdžio prisideda ir stiprius ryšius Ispanijoje turintis Kristapo Porzingio brolis Janis





Lietuvos klubai nesiryžta konkuruoti su Ispanijos grandais dėl iššovusių krepšininkų, o siūlomi variantai neįtikina savo talentu





Žaidėjus pagrindinei komandai iš Baltijos regiono krepšininkų yra bandęs projektuoti tik Kauno „Žalgiris“





Lietuvos talentų patirtis Ispanijoje – dvejopa: vieni pabandė ir grįžo, kiti vis dar mėgina kabintis Kuo greičiau aukščiausią lygį pasiekti svajojantys jaunieji Latvijos krepšininkai suformavo plačiai šalyje paplitusią tendenciją. Blykstelėję jaunimo turnyruose, jie palieka gimtąją šalį ir traukia į daugeliui išsvajotąja tapusią Ispaniją. Ne pačius geriausius laikus išgyvenantys tituluočiausi Latvijos klubai, „Ventspils“ ir Rygos VEF, iš Europos taurės turnyro žemėlapio išnyko dar 2015-ais metais. Latvijos sostinės klubas nuo tada apsiribojo tik dalyvavimu atvirame Rusijos čempionate, VTB Vieningoje lygoje, tuo metu „Ventspils“ rengiasi trečius metus paeiliui startuoti FIBA Čempionų lygoje. Kadaise abiem ekipoms buvo sužibusi viltis praverti Eurolygos duris, bet tiek „Ventspils“, tiek tuomet Ramūno Butauto treniruojama VEF krito pirmajame Eurolygos atrankos etape ir, žvelgiant į Latvijos komandų galimybes, tos durys dar ilgai liks neatvertos. Dėl to galimybėmis Latvijoje netikintis jaunimas daugiausiai renkasi tobulėjimą sporto bazėse Barselonoje, Vitorijoje ar Madride, kur aiškiai veikianti piramidė žada šviesią ateitį. Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Kodėl aplenkiama tai, kas yra visiškai šalia – per tris šimtus kilometrų nuo sostinės Rygos? Kauno „Žalgiris“ – vienintelė komanda Pabaltyje, besivaržanti Europos elite nuo pat jo susiformavimo XX-ame amžiuje. Modernioji „Žalgirio“ arena yra liaupsinama, o esamos sąlygos Nemuno saloje lyginamos su turimomis NBA. Vilniaus „Rytas“ – vienintelis stabilus Baltijos šalių atstovas Europos taurėje, šiame turnyre kovojantis beveik nuo jo įkūrimo. Abi komandos turi aiškiai veikiančią sistemą, Lietuvos krepšinyje nusidriekiančią nuo Regionų krepšinio lygos (RKL) iki Lietuvos krepšinio lygos (LKL). Joje suspindėję talentai taip pat sulaukia šanso išmėginti save aukščiausiu lygiu Europoje. Visgi tai, visų pirma, nežavi jaunųjų latvių karjeras koordinuojančių pirmųjų asmenų. „Ispanija garsėja kaip šalis su nuostabiomis sąlygomis jaunimui tobulėti, todėl nė kiek nestebina jų pasirinkimas, – situaciją komentavo Latvijos krepšinio žurnalistas Andrejs Šilins. – Taip pat daug prie to prisideda agentai, tokie kaip Kristapo Porzingio brolis Janis, turintis stiprius ryšius su Ispanijos komandomis.“ „Agentų darbas yra pasiūlyti tuos žaidėjus, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pabrėžė „Žalgirio“ generalinis direktorius Paulius Motiejūnas. – Dėl tų projektų dabar turime daną, estą, ukrainietį. Vien NKL gali tik trys legionieriai žaisti. Renkamės tai, ką gauname geriausius, kviečiame į stovyklas, bet latviukų kol kas nebuvo, kad kas nors pasiūlytų. Jeigu kas nors iššauna, bandome, bet nesiveliame į konkurencijas su Barselonos, Vitorijos ar Malagos klubais. Reikia, kad žmogus pats norėtų, o ne kažkaip jį pradėti vilioti.“ Ispaniją pasirinkusių Latvijos krepšininkų pavyzdžiai Krepšininkas Gimimo metai Komanda Anžejs Pasečniks 1995-12-20 2015 m. Las Palmo „Gran Canaria“ Arturs Kurucs 2000-01-19 2015 m. Vitorijos „Baskonia“

(8 metų kontraktas) Arturs Zagars 2000-06-21 2016 m. Badalonos „Joventut“ Davis Geks 1995-03-07 2017 m. Madrido „Estudiantes“ Kristaps Porzingis 1995-08-02 2011-2015 m. Sevilijos „Real Betis“

2015 m. 4-as NBA šaukimas Kriss Helmanis 2002-04-07 2018 m. Badalonos „Joventut“ Ojars Berzins 2001-01-26 2018 m. Mursijos UCAM Rinalds Malmanis 1996-04-12 2011 m. Vitorijos „Baskonia“ Roberts Berzins 2001-01-10 2018 m. Badalonos „Joventut“ Rodions Kurucs 1998-02-05 2015-2018 m. „Barcelona“

2018 m. 40-as NBA šaukimas (750 tūkst. JAV dolerių išpirka „Barcai“) Rolands Šmits 1995-06-25 2012-2017 m. Fuenlabrados „Montakit“

2017 m. „Barcelona“ Valters Veveris 2000-04-21 2018 m. Andoros „MoraBanc“ Verners Kohs 1997-05-21 2017 m. Santjago de Kompostelos „Rio Natura Monbus Obradoiro“ Įdomu tai, jog perspektyvius latvius sužavi galimybės ir pas Ispanijos vidutiniokus. Pavyzdžiui, pernai 21-erių Verners Kohs sukirto rankomis su Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“ klubu dėl iki 2022 metų galiosiančio kontrakto, o Davis Geks, būdamas 22-ejų, įsipareigojo Madrido „Estudiantes“. 16-metis Krissas Helmanis ir 17-metis Roberts Berzins šią vasarą savo ateitį patikėjo Badalonos „Joventut“ komandai. Šviežiausias persikėlimas – 18-mečio Ojaro Berzinio iš Valmieros „Valmiera/ORDO“ klubo į Mursijos UCAM. „Vėlgi, tai – agentų darbas. Jie papasakoja, parodo, nuvažiuoja, gauna išskirtinio dėmesio ir viskas – vaikas susidomi“, – taikomos praktikos žingsnius dėstė Motiejūnas. Visų antra, Lietuvos ekipoms siūlomi talentai iš Latvijos neįtikina savo potencialu, jog būtų galima mėginti rizikuoti, o ir šalies klubų galimybės tam yra ribotos. „Mes turėjome pasiūlymų, bet, aišku, mes žiūrime, kas tinka, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė „Ryto“ sporto direktorius Linas Kleiza. – Mes nesame nusistatę, kad tai latvis ar estas. Svarbu yra žaidėjo potencialas. Jeigu jis mums tinkamas talentų lygyje, tada taip. Mes turime pakankamai daug savo gerų (krepšininkų), kuriuos bandome išlaikyti. Ne vienas iš mūsų yra išvažiavęs į tą pačią Ispaniją, o jos principai – labai paprasti: jie turi galimybes, vežasi visus iš eilės ir žiūri, kas iš jų gausis. Matome, jog ne vienas ir ne du lietuviai grįžo, nes jie gal tikėjosi kažko daugiau, gal buvo kažkas prižadėta, bet paprasčiausiai ten yra per didelė konkurencija, kad užsiimtų su kiekvienu žaidėju. Ten nėra taip, kaip mes ugdome lietuvius ir užsiimame su jais.“ Esto Siimo-Sanderio Venės ir Kauno „Žalgirio“ bendradarbiavimas truko 10 metų Nuotr. Fotodiena.lt/P.Peleckis Bandė tik „Žalgiris“ Mėgindamas mesti tinklą ant Baltijos regiono, projektuoti krepšininkus pagrindinei komandai Lietuvoje ėmėsi vienintelis „Žalgiris“. Kauniečiai 2006-ais užmezgė dešimtmetį trukusį bendradarbiavimą su estu Siimu-Sanderiu Vene, o 2010-ais į žaliai-baltų sistemą įsiliejo latvis Kaspars Vecvagars. Abu krepšininkai karjeros pamatus statė savo vertę įrodinėdami kiekvienoje „Žalgirio“ piramidės pakopoje, buvo skolinami kitiems Lietuvos ir užsienio klubams, išmėgino save Eurolygoje, bet iki šio turnyro lygio taip ir nepriaugo. Perspektyviojo Vecvagaro progresą sustabdė dvi sunkios kryžminių kelio raiščių traumos, tuo metu brandą pasiekęs Vene liko antraeiliu žaidėju. Latvis pastaraisiais metais rungtyniavo gimtinėje, o estas – Italijoje. Rugpjūčio pradžioje „Žalgiris“ pradėjo naują projektą su dviem talentingais jaunuoliais: pasirašė ilgalaikius kontraktus su 16-mečiu Louisu Stomarku iš Danijos ir 17-mečiu Kerru Kriisa iš Estijos. Lietuvoje nuo 2014–ųjų „Žalgirio“ globoje atsidūrė 17-metis 211 cm ūgio ukrainietis Volodymyras Markovetskis. Tadas Sedekerskis iki 2022-ųjų priklausys Vitorijos „Baskonia“ Nuotr. Fotodiena.lt/Ž.Gedvila Lietuvių patirtys Ispanijoje Ši Europos gigantė daugybę metų stebi mūsiškius talentus, kurių didžioji dauguma taip pat nesugebėjo atsispirti rodomam dėmesiui. Bene šviesiausia ateitis Ispanijoje kol kas šviečia 20-mečiui Tadui Sedekerskiui. Būdamas penkiolikos, jis iš pradžių su Vitorijos „Baskonia“ pasirašė šešerių metų kontraktą, o pernai rudenį jis buvo pratęstas iki 2022-ųjų. 20-metis praėjusį sezoną nuomos pagrindais buvo patikėtas Burgoso „CB Miraflores“ ekipai, tačiau ši nesilaikė susitarimo ir iš Neringos kilusiam talentui nesuteikė žadėto žaidimo laiko. Galiausiai Sedekerskis gruodį debiutavo LKL su Kėdainių „Nevėžio“ marškinėliais, tačiau sezono neužbaigė dėl nugaros skausmų ir išvyko gydytis į Vitoriją. Kitą sezoną jis su „Baskonia“ vėl varžysis Eurolygoje. 18-metis Tomas Balčiūnas 2015-ais vedė derybas su Madrido „Real“, bet pasuko į „Barceloną“. Katalonijoje kupiškietis praleido tik sezoną, po kurio „nebuvo patenkintas savo progresu, todėl norėjo pokyčių“ ir persikėlė į Sevilijos „Real Betis“ sistemą. Joje 18-metis taip pat pernelyg neužsibuvo – du sezonus žaidė dublerių gretose, o dabar yra sugrįžęs į Lietuvą ir pluša Molėtų „Ežerūno“ treniruočių stovykloje. Praėjusią vasarą į Ispanijos sostinę pasuko NKL žybtelėjęs Dovydas Giedraitis. Neseniai 18-ąjį gimtadienį minėjęs jaunasis krepšininkas pasirinko Madrido „Estudiantes“ klubą, nors turėjo pasiūlymą ir iš „Žalgirio“. Arnas Velička „Barcelonai“ priklausė pusantrų metų Nuotr. D.Lukšta Tuo metu Kauno klubas visai neseniai į savo sistemą susigrąžino Arną Veličką, kurio karjera „Barcelonos“ organizacijoje truko pusantrų metų. Žalgiriečiai kalbino kaunietį likti dar 2016-ais, tačiau tada įžaidėjas pasirinko „Barcą“. Dabar Velička su Lietuvos čempionais sudarė naują ilgalaikį kontraktą, pagal kurį pirmaisiais metais jis bus skolinamas Tartu „Ulikool“ ekipai iš Estijos. Į savo sistemą du lietuvius buvo įtraukęs Kanarų salose įsikūręs Las Palmo „Gran Canaria“ klubas. Iš pradžių šiai ekipai asmeninę ateitį buvo patikėjęs Rokas Gadiliauskas, kuris jaunimo komandoje rungtyniavo trejus metus, bet pernai abi pusės išsiskyrė ir tautietis patraukė į Rusiją, Sankt Peterburgo „Zenit“ klubą. Kito tautiečio, Džiugo Slavinsko, karjera Las Palme 2017-2018 m. sezone truko iki Naujųjų metų. Ketvirtoje Ispanijos lygoje debiutavęs 19-metis sausį sugrįžo į Klaipėdą bei su „Neptūnu“ pasirašė dvejų metų sutartį. Su dublerine „Neptūno-Akvaservis“ ekipa jis triumfavo NKL čempionate, o vėliau prisijungė prie pagrindinės komandos ir debiutavo LKL. „Kiekvienam jaunam 16-17 metų žmogui išvažiavimas yra iššūkis, – tinklalapiui „BasketNews.lt” kalbėjo krepšinio agentas Povilas Butkevičius. – Manau, kad tas gyvenimas vienam, savo paties buities vedimas yra svarbi detalė, o paskui viskas susideda į galutinį rezultatą. Jeigu tau dar sudėtinga būti vienam esant 16-os metu, natūralu, kad tai atsiliepia ir krepšiniui. Tada negali maksimaliai susikoncentruoti krepšiniui ir parodyti maksimaliai gerą rezultatą. Turime pavyzdžių, kai kuriems tiems vaikams tas labiausiai pakišo koją: namų ilgesys, nauja aplinka, nauja kultūra. Pats, aišku, išvažiavau ne į Ispaniją, bet 19-os persikėliau į Estiją. Bet nebuvo lengva. Dar esi vaikas ir viskas yra ant tavo pečių. Čia yra pagrindinis dalykas, o net ne krepšinis. Jie geriau ar blogiau žaidžia ne vien dėl geresnių ar blogesnių treniruočių ar trenerio, bet grynai dėl gyvenimo vienam dalykų. Po to tas viskas išvirsta į sunkesnę adaptaciją, į blogesnius rezultatus arba ne tokius gerus, kaip visi tikisi. Čia viskas labai priklauso individualiai: vienas gali išvažiuoti į mainų mokyklos programą ir nėra jokių problemų, tuo pačiu kai kuriems žmonės yra sudėtingiau. Jie galvoja: „Nuvažiuosiu, vienas sportuosiu, bus gerai.” Bet reikia nepamiršti, kad yra tik 16-17 metų. Nuvažiuoji, nesupranti kalbos, konkurencija didesnė nei čia, tą reikia pripažinti. Ten yra suvažiavę ne tik iš tavo regiono, bet suvažiavę iš visos Europos. Iš kitos pusės, ar mes žinome, kas būtų, jei į Ispaniją išvykęs žaidėjas būtų likęs Lietuvoje. Čia būtų tik spėlionės: „jis būtų geresnis žaidėjas, būtų rinktinės žaidėjas”. Gal su vienais ar kitais iššūkiais jis būtų susidūręs Lietuvoje. Tikrai manau, kad būnant 16-17 metų išvažiavimas į kitą šalį yra didelis iššūkis. Prieš jį priimant reikėtų labai labai daug viską pergalvoti ir nedaryti sprendimų ekspromtu.”

5 LKL krepšininkai, kuriems artėjantis sezonas gali tapti karjeros tramplinu Į „Nevėžį" atvyksta Vengrijoje žaidęs gynėjas iš JAV NBA čempionų gretose neprapuolęs Westas baigia karjerą Žanis Peiners sėkmingai debiutavo Eurolygos klube „Olympiakos" klube debiutavęs Toupane'as išsiskyrė rezultatyvumu „Brose" sezono pasiruošimo starte Kulboka buvo vienas rezultatyviausių Rodyti komentarus baobabas Tai kaip jie pritrauks tuos talentus jei patys nedaro scoutingo, o pasiima ka agentai pasiulo? Negi jie masto, kad busimos nba zvaigzdes pacios versis atvyk i lietuva? :D Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Artiom Tai ce viskas aisku, jus pazekit i sistemas letuvos ukdimo jos nera!!! Ka per pastaruosius metus nuveike sederskis velidzka gulboka??? Nulei kur benuvazeve. Pazesim ka padaris is mareko ritas



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Anonimas is vienos puses blogai kad jaunimas isvaziuoja bet is kitos puses jus pasiziurekit kiek zaidybinio laiko jauni zaidejai gauna lkl. toks treneriu mastymas jei isleisiu jauna tai viskas iskarto subyres ir atbaido jaunima nuo pasilikimo lietuvoj. gali but geras ar blogas treneris cia nera taip svarbu bet jei neduosi zaist tai is to zaidejo niekas ir neisaugs. tiesiog nera nei vieno zaidejo kuris sededamas ant suolo tapo geresniu. nesvarbu ar tu ten pas geriausia treneri ar trenirujiesi su geriausiais lietuvos krepsininkais jei nori tobulet turi zaist kad ir zemesniam lygyje. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) touch down sistema neveikia kaip turetu veikt, bet klausimas ar ji kazkada isvis buvo gera. laimei yra uzsienis kur tokie krepsininkai kaip saras, songaila, kleiza, kaukenas ir daug kitu tobulejo ir tapo puikiais krepsininkais. sitie isvardinti ejo per ncaa ir as, manau, kad tai siuo metu geriausias kelias perspektyviam jaunimui, geresnis nei ispanija. ten konkurencija komandoje mazesne, lygis zemesnis ir zaidimo laiko nesunku gauti. naujausias pavyzdys sabonis, kuris buvo laikomas perspektyviu, o po ncaa net virsyjo lukescius. aplamai dauguma, kurie nelaikyti labai perspektyviais, gryze is ncaa gauna neblogus kontraktus. tik beda tokia, kad visokie nevyke agentai prisirisa tuos jaunus zaidejus prie saves ir stengiasi is ju ispausti kuo geresnius kontraktus ir kuo greiciau, neziurint i ateities perspektyvas, visgi jei nori i ncaa negali turet agento ir tai turetu buti pacio jaunuolio, tevu sprendimas ir pinigu uz zaidima ten negausi.



seniau viskas buvo paprasciau, pvz siskauskas iki 17 ar kazkiek metu vos ne kiemuose zaide ir buvo pastebetas treneriu, siais laikais tai nelabai butu imanoma. pagal motiejuno zodzius reiketu suprasti, kad zalgiris pasts neiesko talentu, tik paima tai ka tie patys agentai siulo, manau, cia ir yra visa beda, su kitais lietuvos klubais tikriausiai taspats. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Berazumis Jo, atvažiuot i Lietuva ir sukirmyt ant suolo apart Sireikos Lkl nera nei vieno trenerio katras pasitiketu jaunimu. Prasedi iki 23m amžinai perspektyvus o paskui i estija lenkija rumunija.



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ribokas Galima tik įsivaizduot, kokiu žaidėju šiandien būtų tapęs Domantas, jeigu Sabas būt nusprendęs atvežti jį augti ir tobulėti į Lietuvą, o ne palikęs Malagoj. Trintūsi kokioj nors Lenkijoj ar Vokietijoj geriausiu atveju. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) djgaffer Paradoksalu,bet latviukai ten traukt pradėjo,kai jų klubai krizę išgyveno ir laisvai galėjo jaunus talentus pasiimti,bet tie Ispaniją pasirinko.Ir matom rezultatus-auga puiki karta pas juos.Pas mus jaunimo rengimo sistema nėra bloga,bet trūksta aiškaus dalyko-darbo individualiai ir pasitikėjimo jaunuoliais.Kitas dalykas,kodėl jie nepritampa ispanijoje,per didelis prisirišimas prie mamos krūtinės,išlepinimas ir nemokėjimas gyventi savarankiškai.Kai nesugeba tai net kiaušinio pasikepti,kai viskas turi būti padėta ant lėkštutės,tai ir grįžta paskui iš ten,nes elementarių dalykų nesugeba pasidaryti.Čia ir yra bėda.



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Gausimtojnuolatviu Tai, kad mes toj su nuostagija prisiminsim laikus kai iveikinejom latvius;D deja , bet musu krepsinio sistema liko pasenusi su megztuku mezgimais mokykluose ir deriniu slifavimais. Spie kazkokiondvidualuma net nera ka kalbeti. Pas mus zaidejai perspektyvus laikomi iki 25 metu , 25 metu karlai ;DD giedraiti dar dbr tokiu laiko ;DDDD ziauri situacija, baigesi medaliai ant zmoniu kurie deja buvo isaugonti kitos sistemos . Dbr medalius matysim kaip savo ausis, nes sugebam isauginti tik vidutiniokus, nu ojaskos laiku nesugebam isauginti elitinio izzaidejk, su visa pagarba kalnieciui, bet jam sviesmeciai iki tokiu izaideju kaip teodosic, lull, rodrigez, decolo , jasikeviciaius ir pns. Kad ir paskutiniai skaudus pralaimejimai ka parode, o gi musu mokyklu ubagiskuma, nes buvo pralaimeta todel , kad turim 10 vienodu vidutinioku kuriems per finalus ir pries graikija ale kaip sabas issireiske buvo juoda dien, bet va nera to viena lyderio koks tarkims anksciau buvo kleiza , siska kuris galedavo rungtynes ant saves pajimti. Net pats Zaidimas rinktines kai isijungi youtube ir paziuri kaip zaide jaskos, maco ,siskos karta ir kaipdbr begioja visokie grigoniai, kalnieciai , tai joe kaip vaikai atrodo.... kols sedes visokie garastai ,saboniai LKF tos Lt krepsinis risis zemyn. Ir pagaliau atskirkit savoni i dvi asmenybes tai zmogus kuris buvo didis krepsininkas ir kuris yra ziauriai chuojovas lkf prezidentas ( bet nuo to to jis nera maziau geras kresininkas)



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Serbentautas Nes ispanijoj daug vidutinių komandų su geromis sąlygomis jaunimui tobulėti ir gauti žaidimo laiko. Lietuvoje turim Žalgirį ir Rytą kurie turi geras bazes, bet lygis per aukštas jaunimui gauti žaidybinio laiko. Rytas lygtais į užsieniečius dar nežiūri. Neptūnas dar yra iš bėdos su kuriama savo pyramide, bet dar gal neturi tiek patirties talentingiausio Europos jaunimo prisiviliojimui.



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Svaiguliams O kuo gali Lt paigirti kad tai turetu vilioti jaunus latvius ar kitus uzsieniecius??? hartsteino pvz - prasimarinaves ant suolo, stimacas? Vene? Vecvagaras? Tikrai nera jokiu pliusu o maltis nkl su dubleriais tikrai ne pro viena vieta nera geriau uz ispanija - nes lt nuo seno jei tau 18 tu dar toks perspektyvus kad drasiai iki 23 m gali gaudyti patirti ant suolo, kai visoj likusioj europoj jei 21 m nezaide pagrindineje komandoje pilnu tempu is taves tiketis jau daug nereikia



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Beast Butent, kad ir kokia krepsinio salis butume, kad ir kaip zmones megtu sia sporto saka, musu sporto mokyklos tikrai eina ne pacia tinkamiausia kryptimi. Nezinau, is kur atsirado tokie Sarai, Macai, Syskos, bet dabar paziurejus i koki Kuzminska ar Lekaviciu tai verkt norisi. Toks vaizdas, kad sportinio pykcio pas tokius isvis nera, agresyvumo nulis. Paciose mokyklose einama komandinio zaidimo ir deriniu keliu, kai nuosaly paliekami individualus sugebejimai. Neduok dieve koks zaidejas per rankas is eigos mes...Paskui nuo ispanu ir kraunames ant 50, nes ten is eigos meto ir jiem dzin... Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) W Pritariu, viskas remiasi I individualu pasiruosima, pas mus nuo sports mokyklos viskas remiasi Tik deriniu slifavimu, del to it isgyvenam talentu bada, kada pasikeis ta sistema, tada ir latviai are kiti pas mus vaziuosit, o dabar Tai net vietiniai grybai uzauga, dauguma atveju, kas liecia individual meistriskuma.



Na Nors kiek rimciau zinanciam apie Zalgirio dubleriu "auginimo" mechanizma net minciu nekiltu kodel latviukai eina i esp, o ne i Zalgirio dublerius. I dublerius, atejus nuo 16m, jau pagrindinis demesys budavo skiriamas ne jaunojo krepsininko individualiam paruosimui, o begaliniam ivairiausiu deriniu šlifavimui! O Ispanijoj pagridindinis akcentas dedamas ant individualaus paruosimo. Ir prie viso to paziurekit kiek Zalgiris per tarkim paskutinius 5 metus paruose auksto lygio zaideju is savo dubleriu? Vienintelis Lekas, ir tas pats neaisku ar butu "issoves" jei ne Zalgirio krize, kurios pasekoje tiesiog teko duot daug zaist jaunam zaidejui Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

