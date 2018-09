Be trijų svarbių jaunuolių žaidę „Žalgirio“ dubleriai pasiekė triuškinamą pergalę

Nuotr.: D.Lukšta

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui besirengianti Kauno „Žalgiris-2“ ekipa sužaidė antrąsias draugiškas rungtynes. Jaunieji žalgiriečiai nesunkiai susitvarkė su Kauno „Atleto-LSU“ pasipriešinimu ir laimėjo mačą 107:66.

Šiame susitikime nežaidė Rokas Jokubaitis, Matas Jogėla ir Lukas Uleckas, dalyvavę „Žalgirio“ pagrindinės ekipos treniruotėje, tačiau tai nesutrukdė Tomo Keršio auklėtiniams dominuoti nuo pat rungtynių pradžios.

Pirmojo kėlinio viduryje „Žalgirio“ dubleriai spurtavo 11:0, išsiveržė į priekį 18:10, o po dešimties minučių pirmavo 28:17.

Po krepšiu galingai žaidęs Erikas Venskus padėjo savo komandai įpusėjus antrajam kėliniui įgyti 20 taškų persvarą (45:24). Ilsėtis komandos ėjo žalgiriečiams pirmaujant 59:34.

Vaizdas aikštelėje nesikeitė ir po didžiosios pertraukos. Taškus rinko Marius Valinskas ir Modestas Kancleris, po krepšiais dėl kamuolių sėkmingai grūmėsi Giedrius Bergaudas ir rungtynių pabaigoje „Žalgiris-2“ išaugino persvarą iki 40 taškų – 107:66.

„Žalgiris-2“: Erikas Venskus 27 (10/14 dvit., 2/2 trit., 5/5 baudos, 5 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk., 35 naud. bal.), Marius Valinskas 17 (3/6 trit., 4 rez. perd.), Modestas Kancleris 16 (8/10 dvit., 3 per. kam.), Martynas Arlauskas 13 (3 per. kam.), Nedas Kancleris 10 (7 atk. kam., 2 blk.), Giedrius Bergaudas 8 (12 atk. kam., 2 blk.), Laurynas Vaištaras 7 (2 per. kam.), Arnas Adomavičius 4 (2 per. kam.), Kerras Kriisa 3 (9 rez. perd.), Matas Repšys 2 (5 atk. kam., 2 per. kam.), Louisas Stormarkas 0 (2 per. kam.).

„Atletas-LSU“: Edvinas Kurlinkus 15, Rokas Mačiulis 13, Radvydas Sebecka 12 (4 rez. perd.), Eimantas Maksvytis 11 (6 rez. perd., 3 per. kam.).