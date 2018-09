Per vėlai atkutę lietuviai nudegė nuo latvių

TDaY

Dainius jaucia spaudima is LKF, imti i kimanda tokius lodarius us kowno kaip Ulanovas, Lukutis, Kelnaitis. Visi zino, kad tikriji sudetis tokia turejo but:



PG Girdziunas, Adas



SG Giedraitis, Normantas, Giedraitis



SF Butkevicius, Bendzius



PF Echidas, Kuzminskas



C Gudaitis, Kairys, Blazevic



