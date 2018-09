White'o ir Gebeno vedamas „Žalgiris“ nepasigailėjo „Nevėžio“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Kauno „Žalgiris“ 99:64 sutriuškino Kėdainių „Nevėžį“





Aaronas White'as nugalėtojams pelnė 15 taškų, Martinas Gebenas – 13





Pralaimėtojų gretose išsiskyrė 24 taškus pelnęs ir 29 naudingumo balus surinkęs Chaunsey Collinsas





Statistika

Kauno „Žalgiris“ sužaidė antrąsias šio sezono draugiškas rungtynes. Sekmadienį „Žalgirio“ arenos treniruočių salėje už uždarų durų vykusiame mače žalgiriečiai įveikė Kėdainių „Nevėžio“ komandą 99:64 (25:12, 30:15, 19:19, 25:18).

Rungtynes „Žalgiris“ pradėjo tokiu startiniu penketu: Nate‘as Woltersas, Thomasas Walkupas, Lukas Uleckas, Paulius Jankūnas ir Laurynas Birutis. Pirmi gražūs mačo epizodai buvo sukurti gynyboje, kur Jankūnas ir Walkupas blokavo varžovų metimus. Walkupas pelnė pirmuosius 4 taškus, tačiau po to Woltersas ir Jankūnas baudų metimais turėjo likviduoti „Nevėžio“ tritaškiais įgytą pranašumą – 8:8.

Nuo suolo pakilęs Artūras Milaknis rezultatyviai prasiveržė į kairę pusę, Woltersas smeigė tritaškį ir bloku pavaišino varžovą, o Brandonas Daviesas ir Aaronas White‘as panašiu būdu prasibrovė link krepšio (18:10). Netrukus Donatas Sabeckis atliko puikius perdavimus, kurie virto Davieso dėjimu ir Milaknio tritaškiu – 25:12.

Dar vienas Sabeckio perdavimas surado kampe laisvą likusį White‘ą, Marius Grigonis įveikė Martyno Varno gynybą žaisdamas nugara – 30:15. Sabeckio perimtas kamuolys ir puikus perdavimas leido pelnyti taškus Grigoniui, po krepšiu prasiveržė Walkupas, o Grigonis dėjimu dviem rankomis ir dar vienu dvitaškiu pelnė 10-ąjį tašką (38:18).

Jankūnas pelnė 4 taškus iš eilės, White‘as sumetė baudas, Walkupas nuskubėjo į greitą puolimą ir skirtumas tarp komandų dar labiau išaugo – 48:25. Antrojo kėlinio pabaigoje 4 taškais pasižymėjo Martinas Gebenas – 55:27.

Trečiąjį kėlinį metimu iš po krepšio atidarė Milaknis, Jankūnas smeigė tritaškį ir kauniečių persvara išaugo iki 27 taškų (61:34). Žaidimo ritmą pagaovo ir 4 taškus surinkęs Birutis, o jį pakeitęs Daviesas irgi pergudravo varžovų gynybą (67:37).

Sabeckis pasižymėjo reidu per visą aikštę, tritaškį iš kampo pataikė Uleckas – 72:41. Tačiau įspūdingiausias kėlinio epizodas buvo kitoje aikštės pusėje: Sabeckis bloku sustabdė „Nevėžio“ greitą ataką, o Daviesas dar dviem blokais užgesino pakartotinius bandymus. Kėlinį užbaigė Roko Jokubaičio baudų metimai – 74:46.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje tarp dviejų White‘o rezultatyvių atakų įsipaišė geras Jokubaičio perdavimas Daviesui, o tritaškį su sirena po Ulecko perdavimo švystelėjo Milaknis – 84:51. Iki rekordinių aukštumų skirtumą pakėlė Davieso, Grigonio ir Kavaliausko dvitaškiai bei Gebeno ataka „2+1“ – 93:51. Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai kiek atsipalaidavo gynyboje, o paskutiniuosius taškus Kauno komandai surinko Kavaliauskas ir dukart dėjimais krepšį laužęs Gebenas – 99:64.

„Žalgiris“: Aaronas White‘as 15 (2 per. kam.), Martinas Gebenas 13 (6/6 dvit.), Marius Grigonis 12 (5/5 dvit.), Artūras Milaknis 11, Paulius Jankūnas 9, Brandonas Daviesas 9 (5 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk.), Thomas Walkupas 8 (4/4 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), Nate'as Woltersas 6, Antanas Kavaliauskas 4 (4 rez. perd.), Laurynas Birutis 4, Lukas Uleckas 4 (5 rez. perd.), Donatas Sabeckis 2 (5 rez. perd., 2 per. kam.), Rokas Jokubaitis 2.

„Nevėžis“: Chaunsey Collinsas 24 (5/8 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 29 naud. bal.), Jonas Fulleris 16 (3/4 trit.), Aidas Einikis 6.