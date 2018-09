Dainius Adomaitis: „Pozityvus dalykas – rytoj turėsime 12 žaidėjų“

Dainius Adomaitis Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Auškelis

Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis po pralaimėjimo draugiškame mače prieš Latvijos krepšininkus pozityvių dalykų nematė.

Jam daugiausiai džiaugsmo dabar kelia tai, kad rytoj galės treniruotėje turėti nebe 10, o 12 krepšininkų – prie komandos prisijungs Rokas Giedraitis ir Renaldas Seibutis.

Be jų žaidusi rinktinė latviams neprilygo 80:97.

„Atrodė, kad susitinka komandos, esančios skirtingame pasiruošimo etape... Iš tiesų, taip ir yra. Mes visur vėlavome, daug taktinių klaidų gynyboje, nestovėjome ten, kur turėjome būti. Dar turime tris treniruotes, o per jas reikia ištaisyti individualias bei taktines klaidas. Davėme per daug lengvų taškų, per daug galimybių įveikti vienas prieš vieną. Buvo aišku, kaip turime elgtis, bet taip nepasielgėme“, – po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjo Adomaitis.

– Trečio kėlinio pradžioje priartėjote iki 2 taškų, bet vėliau varžovai vėl pabėgo. Kodėl nepavyko labiau užsikabinti?

– Pirmiausia, tai jie gynyboje kartais sužaisdavo agresyviau ir mus išmušdavo iš derinių. Pradėdavome derinį, galėdavome susikurti persvarą, bet jos nerasdavome. Kalbėjome, kad tai metikų komanda, atliekanti daugiau tritaškių nei dvitaškių, bet gynyboje ties perimetru neatidirbome.

– Latviai puolime sugriebė 12 kamuolių. Tai gali lemti nenusiteikimas?

– Nekalbėkime apie nenusiteikimą. Buvo energijos stoka. Buvo kelios situacijos pirmajame kėlinyje, kuomet mažiukai padėdavo, pasikeisdavo, bet kiti trys krepšininkai nieko nedarė.

– Kokių matote pozityvių dalykų?

– Kad rytoj turėsime 12 žaidėjų ir galėsime pradėti rengtis rungtynėms. Svarbiausia, kad niekas negautų traumų.

– Gudaitis greitai rinkosi pražangas. Galbūt jis nesupranta, kad nebėra Valančiūno ir Sabonio, todėl jam tenka didesnė atsakomybė?

– Jis suvokia, kad yra tikrai svarbus žmogus. Kartais taip jau atsitinka, kad viena kita greita pražanga arba bloga pražanga eliminuoja iš žaidimo.

– Kokių galite rasti pranašumų su šia rinktine?

– Kiekvienas langas – nauja komanda ir nauja istorija. Užtrunka laiko. Kiekviena treniruotė yra svarbi. Jau vakar matėme, kad mums trūksta laiko priimant sprendimus. Tikimės tai pagerinti, taip pat išsigryninti situacijas, kurias turime atakuoti.

– Ar buvo kažkas, ką bandėte nuslėpti, kad nepamatytų būsimi varžovai oficialiose rungtynėse?

– Ne, ką čia slėpti, reikia kažką pasibandyti, pažaisti skirtingais penketais. Turime kokybę pagerinti.

– Kurie penketai atrodė geriausiai, galbūt pabaigoje, kai Želionis gerai sužaidė?

– Želionis pabaigoje rungtyniavo penktoje pozicijoje ir galėjo išplėsti aikštę. Ir tai atrodė neblogai. Tai gynyboje buvo dinamiškesnis penketas.