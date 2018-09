„Žalgirio“ dubleriai su vyresniais varžovais grumsis Europos jaunimo lygoje

Nuotr.:

Europos jaunimo krepšinio lygai (EYBL) besiruošianti Kauno „Žalgirio“ jaunimo komanda (iki 18 metų) draugiškame mače 74:88 (17:21, 24:18, 17:22, 16:27) nusileido LCC universiteto krepšininkams.

Kaune vykusiose rungtynėse dar po trijų kėlinių komandas teskyrė vienas taiklus tolimas metimas – 58:61, tačiau varžovai spurtu 2:14 pradėjo lemiamą rungtynių atkarpą ir tapo sunkiai pavejami – 60:75.

Per likusį laiką žaidimas išsilygino, bet jauniesiems žalgiriečiams įkasti labiau patyrusiems varžovams nepavyko. Mačas baigėsi LCC universiteto krepšininkų pergale rezultatu 74:88.

Tomo Keršio vadovaujama „Žalgirio“ U18 komanda EYBL kovose varžysis jau nuo šio penktadienio. „Žalgirio“ aštuoniolikmečiai susitiks su 1-2 metais vyresniais Lenkijos, Latvijos, Kazachstano bei Švedijos krepšininkais, o pirmo turo kovos vyks Krokuvoje.

Turnyro Lenkijoje kovas tiesiogiai bus galima stebėti čia.

„Žalgiris“ U18: Laurynas Vaištaras 11, Kerras Kriisa 9 (7 rez. perd.), Gytis Mačionis 8 (5 rez. perd.), Gabrielius Čelka 7, Modestas Kancleris 7.

LCC universitetas: M.Montvila 16 (5 rez. perd.), A.Venskus 16 (4/10 trit., 6 atk. kam., 2 per. kam.), T.Kymantas 15 (5 rez. perd.), T.Butkus 13 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 2 per. kam.), J.Grikštas 12 (2 per. kam.).